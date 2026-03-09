L’Oréal Paris kampanjom 'Stand Up' pretvorio Cvjetni trg u prostor solidarnosti i akcije

Građani su kroz zajedničku umjetničku akciju postali dio poruke da uznemiravanje u javnom prostoru nikada nije krivica žene

U sklopu globalne inicijative Stand Up protiv uznemiravanja na ulici, koju predvodi L’Oréal Paris u partnerstvu sa zakladom Solidarna, zagrebački javni prostor ponovno je postao mjesto osvještavanja, empatije i zajedničkog djelovanja. Ove godine aktivacija je poprimila snažan umjetnički oblik kroz live painting performans mlade hrvatske umjetnice Marte Birkić, uz izravno sudjelovanje građana.

Na Cvjetnom trgu bila su postavljena dva velika platna koja su nastajala pred očima prolaznika. Prvo je prikazivalo prepoznatljivu zagrebačku vizuru u crno-bijelim tonovima, u čijem se u središtu nalazila preplašena žena u crnoj haljini – simbol nesigurnosti koju uznemiravanje ostavlja unutar nje. Nasuprot tome, drugo platno donijelo je istu gradsku scenu ispunjenu bojama, smirenim i empatičnim licima prolaznika te ženom koja stoji uspravno, sigurno i samouvjereno, kao sliku javnog prostora utemeljenog na poštovanju i dostojanstvu.

Osoba koja je doživjela uznemiravanje nikada nije kriva

Uz platna je postavljena košara ispunjena crvenim L’Oréal Paris ruževima, simbolima različitosti, individualnosti i prava svake žene da bude ono što jest, bez straha. Prolaznici su pozvani da koriste ruževe i kistove kako bi obojili lica na platnu, dodajući crno-bijelim, ali i šarenim figurama izraze empatije i poštovanja, kreirajući time sigurno i pozitivno okruženje, unutar kojeg prolaznici postaju svjesni svoje uloge koja značajno utječe na pozitivne promjene. Na dnu platna nalazio se QR kod koji je vodio na besplatnu edukacijsku platformu programa “Stand Up”, gdje se može pristupiti besplatnoj edukaciji, temeljenoj na metodologiji 5D organizacije Right To Be.

Stvarnost koju žene žive svaki dan

Globalni program “Stand Up”, pokrenut 2020. godine u partnerstvu s organizacijom Right To Be, do danas je educirao više od 3,7 milijuna ljudi u 47 zemalja, pružajući konkretne alate za sigurno reagiranje.

Prema međunarodnom istraživanju koje su proveli L’Oréal Paris i Ipsos, 80% žena barem je jednom doživjelo uznemiravanje u javnom prostoru, dok gotovo svaka druga odbija prilike zbog straha. Čak 47% žena iskusilo je seksualno sugestivne ili nametljive komentare o svom izgledu, a 60% njih prilagođava odjeću ili ponašanje kako bi izbjegle takve situacije. Istodobno, 52% ispitanika smatra da su žene ponekad same krive za uznemiravanje, što jasno pokazuje koliko su predrasude i dalje duboko ukorijenjene u društvu.

Od šutnje do akcije

Ovi podaci pokazuju da uznemiravanje nije izolirani incident, već društveni obrazac koji zahtijeva sustavnu prevenciju. Upravo zato edukacija građana o sigurnom reagiranju postaje ključna jer promjena normi počinje u svakodnevnim situacijama.

L’Oréal Paris i zaklada Solidarna nastavili su ovom akcijom zajedničku misiju osnaživanja žena i borbe protiv normalizacije uličnog uznemiravanja. Zaklada Solidarna u Hrvatskoj vodi provedbu edukativnog dijela programa, prilagođavajući međunarodnu 5D metodologiju lokalnom kontekstu i osnažujući građane i građanke da sigurno reagiraju na uznemiravanje ako mu svjedoče ili ga doživljavaju.

„Prevencija nasilja počinje jasnom porukom odgovornosti - odgovornost nikada nije na osobi koja je preživjela nasilje, nego na počinitelju i na društvu koje mora reagirati. Kroz edukacije i javne kampanje radimo na tome da građani prepoznaju svoju ulogu u stvaranju sigurnijeg javnog prostora“, poručila je Karla Pudar, izvršna menadžerica Zaklade Solidarna, koja kroz Fond za žene pruža izravnu financijsku pomoć ženama i djeci koji su preživjeli rodno uvjetovano nasilje.

Kroz partnerstvo privatnog sektora i organizacija civilnog društva, inicijativa Stand Up pokazuje da je promjena javnog prostora proces koji zahtijeva znanje, suradnju i dugoročnu posvećenost.

O L’Oréal Parisu

L’Oréal Paris je vodeći svjetski brend ljepote s proizvodima dostupnim u 150 zemalja diljem svijeta. Kroz svoje pionirske proizvode i usluge, L’Oréal Paris osnažuje svaku ženu da preuzme kontrolu nad svojim životom, vjeruje u sebe, zauzme mjesto koje zaslužuje u društvu i pokrene promjene. U srži onoga što brend utjelovljuje je poznati francuski je ne sais quoi, osnažujuća vizija samopouzdanja kako bi svaka žena osjetila vlastitu vrijednost.

O programu "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici" L’Oréala Paris

Diljem svijeta, 75% žena je doživjelo uznemiravanje na ulici, a 85% ljudi izjavljuje da nedostaje obuke o tome kako intervenirati kada tome svjedoče.* Budući da uznemiravanje na ulici ide protiv svega za što se L’Oréal Paris zalaže, brend je 2020. godine pokrenuo program "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici" u partnerstvu s Right To Be. Ovaj program usmjeren je na podizanje svijesti o ovom globalnom problemu i osposobljavanje ljudi o tome kako sigurno reagirati kada ga dožive ili svjedoče, na temelju 5D metodologije koju je stvorila Right To Be, međunarodna nevladina organizacija stručnjakinja u borbi protiv svih oblika uznemiravanja. Metodologija 5D organizacije Right To Be pet je jednostavnih i učinkovitih alata koji pomažu ljudima da sigurno interveniraju kada svjedoče ili dožive uznemiravanje na ulici. Do danas je više od 2,5 milijuna ljudi obučeno putem programa "STAND UP" u 44 zemlje.

O organizaciji Right To Be

Right To Be je globalni lider u pokretu za okončanje uznemiravanja. Ono što je započelo kao blog koji su pokrenuli mladi kako bi podijelili osobna iskustva uznemiravanja brzo se pretvorilo u globalnu inicijativu. Right To Be radi u zajednicama kako bi razumio problem, pokrenuo javne razgovore i razvio inovativne strategije koje rezultiraju sigurnim i gostoljubivim okruženjem za sve.

