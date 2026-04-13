Petra Meštrić za Žena.hr: Svake godine nakon blagdana ista priča - a što sad s viškom kilograma?

Liječnica Petra Meštrić opisala je što se zapravo događa tijekom blagdana kada više jedemo i što učiniti nakon nekoliko dana 'opuštenijeg' života

Ne znam postoji li žena koja bar jednom nakon blagdana nije stala pred ogledalo i pomislila ovu rečenicu iz naslova. Čak i mojoj prijateljici, koja je vječna mršavica, zna ovo pitanje proći kroz glavu. I zna to komentirati s prijateljima, s bližnjima. To je taj neki osjećaj da si posljednjih dana živjela malo drugačije nego inače.

Uskrs prođe, ali hrane ostane. Šunka koju je šteta baciti, jaja kojih uvijek ima previše, francuska za još dva dana, kolači koji stoje na stolu cijeli dan i svaki put kad prođemo pokraj njih uzmemo "samo još jedan".

I onda, nakon nekoliko dana otvoriš ormar, traperice koje su prije tjedan dana bile normalne sad su malo tješnje, haljina se malo teže zakopčava… I prva misao gotovo uvijek bude ista - dijeta od sutra. Od sutra, jer danas se još mora pojesti ovo što je ostalo.

I tu najčešće radimo pogrešku. Prvo pogrešku u uvjerenju, a nakon toga i u pristupu.

Što nam se događa tijekom blagdana?

Žene kad dobiju 2-3 kilograma preko blagdana nisu dobile 2-3 kilograma masnog tkiva. To nije realno u tako kratkom razdoblju. Ono što se vidi na vagi je najčešće voda koja se zadržava. Zato kažemo da smo "natekli".

Prema literaturi, svaki gram glikogena koji tijelo pohranjuje veže nekoliko grama vode. Glikogen raste kad jedemo više ugljikohidrata, a to je baš u vrijeme blagdana i praznika. Ali čim se vratimo u standardan režim prehrane i tjelesne aktivnosti, brojka na vagi se sama regulira.

Tu je važno spomenuti i emocionalnu komponentu hrane. Za blagdane ti mirisi, okusi, izgled stola podsjećaju nas na djetinjstvo, zajedništvo. I normalno je da jedemo više nego inače. I zato, ako si date nekoliko dana oduška, niste upropastili ništa.

Ona pogreška koju mnogi od nas rade je da nakon blagdana pokušavamo napraviti naglu restrikciju. Za tri dana obilnijeg jedenja uvodimo tri dana restrikcije. Kao da je stvar matematike, a nije.

Onda dolaze odluke poput: "od danas sam bez kruha", "za mene nema večere", "živim na salati i vodi", višesatni treninzi u teretani… A to je za tijelo samo dodatan stres. Tijelo jako loše reagira na nagle restrikcije.

Kako se riješiti viška kilograma nakon blagdana?

Kad naglo krenemo unositi manje hrane, posebno nakon obilnog jedenja, razina hormona gladi poraste. Raste i hormon stresa, pa se pojavi želja za slatkim, za brzim izvorima energije. I onda ljudi padaju, ne mogu izdržati takav režim. Zato nagle dijete nikad nisu dobre. A posebno ne nakon perioda intenzivnog jedenja.

Jedino što trebate napraviti je vratiti se u svoju standardnu rutinu. Pojesti obroke koje bi pojeli i inače, možda malo lakše i popiti više vode nego inače.

Čokolade, kolači i ostale slastice koje su standardni dio blagdanskog stola i pojedu se u nešto većim količinama nego inače otvaraju još jaču glad i još veću potrebu za slatkim. Unosom veće količine šećera, razina dopamina u mozgu raste. Luči se i drugačija razina inzulina, tijelo se privikne na novi, brži izvor energije, energije koja naglo raste, ali isto tako i naglo pada. I kad odjednom smanjimo taj izvor energije, tijelu ono fali i to pokazuje kroz želju, kroz glad.

Nakon blagdana našem tijelu treba oko tjedan, dva da se vrati na staro.Najbolji put za to je povratak u rutinu. Tijelo voli stabilnost, i upravo to mu trebamo omogućiti.

Poruka za sve žene koje svake godine ponavljaju isti obrazac je da se zaista ne trebaju osjećati loše. Grižnja savjesti i restrikcija dugoročno ne vode nigdje, a povratak u rutinu, uz male promjene, dugoročno donosi najbolje rezultate.