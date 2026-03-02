Petra Meštrić za Žena.hr: Što se zaista događa sa ženom nakon poroda?

Pomoć treba potražiti ako je potpuni izostanak libida dulje od godinu dana. Ako se javlja intenzivna bol kod odnosa, ako se javlja tjeskoba ili depresija

U javnom prostoru postporođajno razdoblje često je romantizirano. Slike majki s djecom povezanost, nježnost... A ono što se puno rjeđe prikazuje je činjenica da se istovremeno s tim prekrasnim razdobljem događa i puno hormonskih promjena. I dok su pitanja poput "Imaš li mlijeka?" društveno prihvatljiva, pitanja poput "Kako ti je libido?" su još uvijek tabu. A upravo je to jedno od pitanja koje kod žena, u ovom periodu izazivaju krivnju, preispitivanje i zabrinutost.

"Osjećam se kao majka, a ne više kao žena", rečenica je koja muči mnoge žene. Uz nju obično ide i pitanje "Je li sa mnom sve u redu?". U većini slučajeva je, ali to novo stanje ima jasnu biološku podlogu.

Hormonski rollercoaster nakon poroda

Porod je za tijelo nagli prekid jednog hormonskog režima i prelazak na drugi. Tijekom trudnoće estrogen i progesteron su izrazito visoki. Nakon poroda njihove koncentracije drastično padaju i to unutar 24 sata. Istovremeno dolazi do porasta prolaktina, hormona ključnog za proizvodnju mlijeka.

Prolaktin i libido

Prolaktin ima svoju jasnu fiziološku svrhu, poticanje laktacije. Međutim brojne studije pokazuju da povišene razine prolaktina djeluju inhibitorno na reproduktivnu os hipotalamus-hipofiza-jajnici. To u praksi znači smanjenu sekreciju GnRH, smanjen LH i FSH, smanjena produkcija estrogena, često izostanak ovulacije.

I patološki povišen prolaktin (npr. kod prolaktinoma) može dovesti do smanjenog libida. Dakle, mehanizam je jasan. Pregledni radovi u medicinskim časopisima potvrđuju povezanost između hiperprolaktinemije i smanjenja seksualne želje. Jednostavno rečeno, dok tijelo intenzivno proizvodi mlijeko, ono istovremeno utišava reproduktivni sustav.

Smanjen estrogen

Smanjeni estrogen tijekom dojenja može dovesti do suhoće rodnice, tanje vaginalne sluznice, veće nelagode kod odnosa. Studije pokazuju da žene koje doje imaju veću učestalost dispareunije (bolnog spolnog odnosa) u prvih 6 mj postpartuma od onih koje ne doje.

Oksitocin

Dojenje potiče lučenje oksitocina. Njegova glavna funkcija je otpuštanje mlijeka, smanjivanje osjećaja stresa.

Psiha - iscrpljenost i mentalno opterećenje

U ovom periodu kod mnogih žena javlja se

1. Manjak sna

Kroničan manjak sna povećava kortizol. Studije pokazuju da manjak sna korelira s padom seksualne želje. Povišen kortizol dugoročno smanjuje libido, smanjuje energiju i smanjuje potrebu za intimnošću.

2. Mentalno opterećenje

Briga, razmišljanje... mozak rijetko prelazi u stanje opuštenosti iz stanja opterećenja.

3. Novi identitet

Mnoge žene prelaze tranziciju iz uloge žene u ulogu majke. U psihijatrijskoj literaturi spominje se pad libida u prvih 6-12 mjeseci postpartuma kao čest i očekivan.

Odnos s partnerom

Uz pad libida često se javlja i osjećaj nerazumijevanja od strane partnera, krivnja, frustracija. Studije pokazuju da kvalitetna partnerska komunikacija značajno utječe na povratak intimne bliskosti nakon poroda.

Koliko to traje?

Najizraženije je u prvih 3-6 mjeseci, postupno se poboljšava smanjenjem učestalosti dojenja, normalizira se nakon povratka menstrualnog ciklusa. Ipak ne postoji univerzalni vremenski okvir i nije kod svih žena isto. Neki od parametara koji mogu utjecati su iskustvo kod poroda, bolnost kod poroda, prethodni odnos prema intimnosti, mentalno zdravlje, osobine ličnosti, odnos s partnerom, podrška okoline. Libido počinje rasti kad se dojenje prorijedi, menstrualni ciklus se vrati, a hormonski kad se prolaktin postupno smanjuje, estrogen raste, dopamin se stabilizira.

Postporođajna depresija i libido

Važno je razlikovati fiziološki pad libida od depresije. Simptomi depresije su osjećaj bezvrijednosti, gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti, anksioznost, plačljivost...

Kada treba potražiti pomoć?

Pomoć treba potražiti ako je potpuni izostanak libida dulje od godinu dana. Ako se javlja intenzivna bol kod odnosa, ako se javlja tjeskoba ili depresija.

Dojenje je jedno od najintenzivnijih bioloških, ali i psiholoških razdoblja u životu žene. U tom procesu mijenja se hormonalni sustav, ali uz to i odnos prema svom tijelu. Pad libida je adaptacija na novonastalu situaciju. I uz vrijeme, podršku i razumijevanje partnera ono se vraća.