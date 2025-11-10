Petra Meštrić za Žena.hr: Ozempic, Wegovy, Munjaro - kako zadržati liniju nakon korištenja 'lijekova za mršavljenje'?

Ni jedan lijek ne može napraviti promjenu koju pojedinac ne želi živjeti. Ovi lijekovi nisu magija

Ozempic, Wegovy, Munjaro - nazivi su koje danas češće čujemo nego „vidimo se na kavi“.

I da, lijekovi za mršavljenje su postali goruća tema, od Hollywooda, društvenih mreža, pa sve do lokalnih kafića i frizerskih salona. I svatko ima svoje mišljenje o njima. Ali iza svega toga stoji ozbiljna medicina. Ovo su ozbiljni lijekovi, koje nikako ne bi trebali olako shvaćati. Trebamo razumjeti kako ovi lijekovi stvarno djeluju, tko ih može dati, kome jesu a kome nisu potrebni, koje nuspojave postoje te što se događa kad prestaneš s terapijom.

Jer moramo zapamtiti da mršavljenje nije sprint nego maraton.

Što su uopće ti „čarobni“ lijekovi?

Većina njih spada u skupinu GLP-1 agonisti. Najpoznatiji su Ozempic (semaglutid), Wegovy (semaglutid), Munjaro (tirzepatid).

Jedini lijek registriran za mršavljenje

Od ovih lijekova jedini trenutačno registrirani za mršavljenje je Wegovy. Iako sadrže isti aktivni sastojak semaglutid, Ozempic i Wegovy imaju različitu medicinsku namjenu. Wegovy je registriran za „mršavljenje“ ali radi se o liječenju pretilosti, kod pojedinaca koji imaju indeks tjelesne mase veći od 30 (pretilost) ili veći od 27 (prekomjerna tjelesna težina) uz prisutnost najmanje jednog komorbiditeta povezanog s tjelesnom težinom kao što je predijabetes ili šećerna bolest tip 2, hipertenzija, dislipidemija, opstruktivna apneja u snu ili kardiovaskularna bolest. On je indiciran kao dodatak dijeti sa smanjenim unosom kalorija i povećanoj fizičkoj aktivnosti.

O dozama vam neću puno pisati jer su one vrlo strogo određene i trebaju se povisivati pod kontrolom liječnika.

Ozempic s druge strane nije registriran kao lijek za mršavljenje. On je prvenstveno lijek za dijabetes tipa 2 koji djeluje i na gubitak kilograma. I da, ljudi na Ozempicu mršave ali gubitak kilograma nije ono za što je registriran. Poanta je da je indikacija različita, doziranje je različito, cilj terapije je različit, studije su različite.

Djelovanje lijekova

Ovi lijekovi imitiraju prirodni hormon GLP-1, koji je u tijelu zaslužan za ove funkcije:

Smanjuje apetit

GLP-1, djelovanjem na mozak, povećava osjećaj sitosti nakon obroka i smanjuje apetit. On signalizira osobi da je dovoljno pojela, izaziva manji osjećaj gladi te je manji unos kalorija.

Usporava pražnjenje želuca

Hrana iz želuca u crijeva prelazi sporije pa se dulje osjećamo sitima. Sporo pražnjenje znači manji i sporiji porast šećera u krvi (što ide u prilog regulaciji dijabetesa).

Stabilizira šećer u krvi

Potiče oslobađanje inzulina u gušterači i smanjuje oslobađanje glukagona, a to pomaže snižavanju razine šećera u krvi nakon jela. Što je također korist za osobe s inzulinskom rezistencijom ili predijabetesom. Manje je tih skokova, manje napadaja gladi i želje za slatkim.

Kod ljudi se uočava da unose manje kalorija, manje imaju potrebe za emocionalnim prejedanjem, stvaraju stabilnije prehrambene navike i sve to vodi do gubitka kilograma.

Tko je realan kandidat za ove lijekove?

Ovi lijekovi nisu za svakoga tko želi „malo skinuti trbuščić“ i stati u one traperice iz srednje škole.

Medicinske indikacije su jasne: BMI veći ili jednak 30. BMI veći ili jednak 27 + jedna komorbidnost (inzulinska rezistencija, hipertenzija, dislipidemija, PCOS, apneja u snu...)

Dakle, ne prepisuje se „jer želimo izgledati bolje za ljeto“, nego jer tvoj metabolizam treba pomoć. Moje mišljenje je da se ovi lijekovi ne bi trebali koristiti bez konzultacije sa endokrinologom ili drugim specijalistom. Nisu ovo vitamini, nisu magične injekcije i nije nešto što se dijeli iz torbice kao bomboni. Prije nego što se uopće razmisli o terapiji trebala bi se napraviti kompletna endokrinološka obrada.

Zašto ipak nekim osobama treba lijek?

Debljina nije uvijek samo „previše jedemo“. Često je posljedica hormonalnih, metaboličkih i genetskih faktora. GLP-1 agonisti djeluju na cijeli organizam i zato treba stručna procjena.

Koje pretrage se rade prije početka terapije?

Krvna slika i biokemija

Važne stavke su glukoza, HbA1c (status šećera), jetreni enzimi (AST, ALT, GGT), gušterača (ALP), bubrežna funkcija (urea, kreatinin), lipidogram.

Hormoni

Hormoni štitnjače (TSH, FT4), ostali po procjeni endokrinologa.

Inzulinska rezistencija

Ultrazvuk abdomena (masna jetra, žučni mjehur, rizik od kamenca)

Krvni tlak, EKG po potrebi

Psihološko, nutricionističko, kineziološko savjetovanje jer GLP-1 lijek smanjuje apetit ali nas ne uči kako jesti i živjeti kad se apetit vrati. Ovo je potrebno jer endokrinolog procjenjuje u čemu je točno problem, ima li rizika za nuspojave, je li kilaža rezultat disbalansa ili loših navika, koja doza, koji preparat se daje i koliko dugo te smije li se kombinirati s drugim lijekovima.

Nuspojave su stvarne te se mogu podijeliti na:

Uobičajene:

Mučnina, nadutost, zatvor ili blagi proljev, gubitak apetita, povremeni refluks.

Većina ovih nuspojava je normalna, se tijelo treba naviknuti na lijek.

Rjeđe:

Žučni kamenci, upala gušterače, pretjerano povraćanje. Ljudi u prosjeku izgube 7-20 % tjelesne mase.

Kako održavati kilažu nakon lijeka?

Ovo je uvijek tabu ali moramo biti realni. GLP-1 lijek ne stvara novi, čarobni metabolizam. On je samo poticaj da se naprave promjene. A kad se prestane s terapijom, stare navike se žele vratiti. Zato je jako važno da se jede redovito i zdravo, unosi dovoljno proteina i vlakna. Osnovna fizička aktivnost (hodanje, lagani trening), shvatiti da hrana nije emocionalna utjeha.

Mršavljenje je proces, a održavanje kilaže je vještina koja se uči. Ni jedan lijek ne može napraviti promjenu koju pojedinac ne želi živjeti. Ovi lijekovi nisu magija. Ali jesu najveći medicinski napredak u kontroli tjelesne težine u zadnjih 50 godina. Nisu za svakoga, nisu bez nuspojava, nisu zamjena za zdrave navike.

Ali jesu prilika za posjet doktoru obiteljske medicine, specijalistu endokrinologu, te drugim specijalistima za ljude koji se bore s pretilošću, hormonalnim disbalansima i metaboličkim problemima. Ako već ulaziš u terapiju GLP-1 agonistima, radi to pametno, stručno i sigurno. Ne od frendice, ne na crno. Jer pravi uspjeh nije kad izgubiš kile već kad stvarno osjetiš da imaš kontrolu nad svojim životom i svojim tijelom.