Petra Meštrić za Žena.hr: Kako se čuvati infekcija tijekom ljetovanja?

Ljeto je za mnoge od nas sinonim za bijeg od stresa, sunce, more i zasluženi predah od svakodnevice. Planiramo putovanja mjesecima unaprijed, sanjamo o ležanju pod palmama, koktelima uz obalu i danima bez obaveza. No, dok razmišljamo o tome što ćemo spakirati i koji kupaći nam najbolje stoji, često zaboravljamo na nešto mnogo važnije, a to je naše zdravlje. Često mi je inbox pun poruka prijateljica koje se tijekom i nakon godišnjeg odmora javljaju s različitim tegobama od blažih vaginalnih infekcija do ozbiljnijih urinarnih upala, gastrointestinalnih problema, problema s kožom. Nažalost, ljetni uvjeti kao vrućina, vlaga, slana voda, bazeni, promjene prehrane i spavanja idealan su teren za razvoj infekcija.

Naša koža, intimno područje i probavni sustav posebno su osjetljivi na ove promjene, a često prve znakove zanemarimo misleći da će 'proći samo od sebe'.

Vaginalne infekcije često su tihi neprijatelj ljetovanja

Toplina, znoj, mokri kupaći kostimi i promjena pH ravnoteže često uzrokuju vaginalne infekcije. Ovdje su česte gljivične infekcije (najčešće Candida albicans). Simptomi uključuju svrbež, peckanje, neugodan iscjedak i neugodan miris.

Kako se zaštititi:

Izbjegavajte dugotrajno nošenje mokrog kupaćeg kostima -presvucite se što prije nakon kupanja.

Nosite pamučno donje rublje i izbjegavajte sintetičke materijale.

Ne pretjerujte s intimnim sapunima i gelovima.

Uzmite probiotike koji pomažu očuvanju zdrave mikroflore.

Kad smo kod intimnog područja, istraživanja kažu da su spolno prenosive infekcije nešto češće tijekom ljetnih mjeseci. U ljeti su svi „malo opušteniji“. Ljudi su skloniji i i opuštenijem spolnom ponašanju prilikom kojega mogu „zaraditi“ neželjenu spolno prenosivu infekciju. Ipak znajući to treba se misliti na prevenciju, točnije na odgovorno spolno ponašanje oba partnera.

Urinarne infekcije - oprez kod ponavljajućih upala

Putovanja, dehidracija i neredovito mokrenje zbog "zadržavanja" mokraće često dovode do urinarnih infekcija, posebno kod žena. Simptomi uključuju peckanje prilikom mokrenja, čestu potrebu za mokrenjem i osjećaj nelagode u donjem dijelu trbuha.

Ovdje trebaju posebno oprezne biti žene sklone ponavljajućim infekcijama.

Dehidracija

Tijekom ljeta, visoke temperature i povećana tjelesna aktivnost mogu dovesti do pojačanog znojenja, to, naravno uz nedovoljno tekućine može dovesti do dehidracije.

Posljedično, urin postaje koncentriraniji te se manje izlučuje. Manja količina urina može dovesti do manje eliminacije bakterija iz urinarnog trakta. To povećava rizik od razmnožavanja bakterija i razvoja urinarne infekcije.

Idite redovito na wc jer ako ne ispraznite mjehur dovoljno često, bakterije se mogu zadržati i razmnožavati, što povećava rizik od infekcije.

Higijena

Trebate održavati pravilno higijenu genitalnog područja. Redovito se perite ali korištenje agresivnih sapuna narušava bakterijsku ravnotežu genitalnog područja i dovodi do infekcija, tako da pažljivo sa sapunima i gelovima za tuširanje.

Javni bazeni

Oni mogu biti izvor bakterija i drugih mikroorganizama, posebno ako voda u bazenima nije pravilno održavana ili ako se ne poštuju higijenski standardi.

Vlažna odjeća i kupaći kostimi

Iako je već mnogo puta spominjano vlažno i toplo okruženje oko genitalnog područja potiče rast bakterija. Redovito mijenjajte kupaće kostime nakon izlaska iz mora te ne sjedite na vlažnoj i hladnoj podlozi.

Simptomi koji se javljaju kao posljedica upale ili infekcije mokraćnih puteva uključuju učestalo mokrenje, osjećaj nelagode i peckanja prilikom mokrenja, bolovi prilikom mokrenja, stalni nagon za mokrenjem, zamućen urin, urin neugodnog mirisa i krv u urinu.

Gljivične i bakterijske infekcije kože

Znoj, pijesak, sunce i uska odjeća često uzrokuju crvenilo, osip i gljivične infekcije na koži, posebno ispod grudi, između bedara i u području prepona.

Neke infekcije osim što su estetski problem, često ih prati i svrbež, a zahvaćena koža ne može ravnomjerno potamniti.

Česta kožna promjena je Pityriasis versicolor, a uzrokuje je gljivica Malassezia, koja prirodno živi na našoj koži, ali se tijekom ljeta zbog topline, znojenja i pojačane proizvodnje sebuma može prekomjerno razmnožiti.

Pityriasis versicolor često imaju osobe koje se pojačano znoje, osobe s masnijom kožom, osobe s oslabljenim imunitetom. Češći je kod sportaša i kod osoba koje nose usku sintetičku odjeću. Liječi se antimikotikom u obliku spreja ili kreme uz prethodno tuširanje posebnim šamponima.

Najčešće se nalazi na leđima ali može biti prisutna i na drugim dijelovima tijela.

Gljivične infekcije tabana

Gljivične infekcije kože na tabanima čest su problem tijekom ljeta. Nastaju zbog pojačanog znojenja stopala, nedovoljne higijene stopala, oblačenja vlažnih čarapa, nošenja sintetičkih čarapa, nošenja stalno zatvorene obuće, dodirom s kožom stopala zaražene osobe, korištenjem ručnika ili obuće osobe koja je zaražena, korištenjem zajedničkih kupaona i tuširanje bez natikača. Osobe stopala svrbe, imaju crvenilo između prstiju i neugodan miris. Mogu se razviti i osjećaj žarenja, suhoća, pucanje kože između prstiju te i mjehuri. Infekcija se može proširiti i na nokte.

Što učiniti:

Kožu održavajte suhom, osobito nakon tuširanja ili kupanja.

Izbjegavajte dijeljenje ručnika i ležaljki, koristite vlastite.

Ako ste skloni gljivičnim infekcijama, ponesite antimikotičke kreme ili prirodne pripravke (npr. čajevac).

Ako promjena perzistira ili se pogoršava obavezno posjetiti liječnika.

Pripazite što jedete ljeti

Od učestalijih infekcija ljeti definitivno su i crijevne infekcije. Većina nas jedva čeka uživati u bogatoj ponudi voća i povrća. ali upravo sad najviše se događaju trovanja, posebno kod mlađe generacije, čiji organizam još nije ojačao.

Zašto baš ljeti?

Visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija u hrani i vodi.

Tijekom putovanja često jedemo na nepoznatim mjestima i biramo hranu kojoj ne znamo način pripreme.

Ljeti se konzumira više sirove hrane (salate, voće), a izostanak pravilnog pranja može biti rizičan.

Promjena vode i prehrambenih navika remeti crijevnu floru.

Najčešći uzročnici crijevnih infekcija:

Bakterije: Escherichia coli (enterotoksični sojevi), Salmonella, Shigella, Campylobacter.

Virusi: norovirus, rotavirus

Paraziti: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica

Simptomi:

Infekcije se najčešće javljaju 12 do 24 sata nakon konzumacije kontaminirane hrane. Simptomi mogu biti bolovi u trbuhu, proljev (može biti sa primjesama krvi ili sluzi), mučnina i povraćanje. Još se može pojaviti i glavobolja, povišena tjelesna temperatura, zimica, tresavica, bol u mišićima, gubitak apetita, nadutost i slabost.

Zbog svega navedenog često se javlja teška dehidracija, posebice kod djece.

Baza liječenja gastroenteritisa u većini slučajeva je nadoknada izgubljene tekućine i elektrolita (voda, čajevi) te konzumacija laganije hrane koja ne oštećuje sluznicu crijeva (prepečeni kruh, riža, kuhano voće i povrće, slani štapići).

Masna, teška, pržena i slatka hrana treba se izbjegavati, kao i mliječni proizvodi.

Prevencija

Pijte isključivo flaširanu vodu – čak i za pranje zubi u nekim zemljama

Izbjegavajte led u pićima (može biti napravljen od kontaminirane vode)

Jedite dobro termički obrađenu hranu

Ne jedite sirovo meso, školjke...

Operite ruke prije svakog obroka

Očistite sirovo voće i povrće.

Očistiti treba i radne površine te pribor za jelo

Hranu bi trebalo pripremati netom prije konzumacije, a ohlađenu hranu kratko držati izvan hladnjaka.

Što ponijeti sa sobom za crijevne tegobe?

Oralne rehidracijske soli

Opskrbiti se s dovoljnom količinom tekućine

Probiotici – preventivno

Aktivni ugljen

Antidijaroici (uz savjet ljekarnika ili liječnika)

Toplomjer

Ljetne infekcije su vrlo česte ali uz znanje i dobru pripremu, većina njih se ipak može izbjeći. Ne morate nositi cijelu ljekarnu sa sobom, ali nosite zdrav razum i nekoliko osnovnih zdravih navika. Pijte više vode nego koktela, presvucite mokri kupaći redovito, nosite japanke u javnom tušu. I poslušajte svoje tijelo kad vas upozorava da nešto nije u redu.