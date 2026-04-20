Petra Meštrić za Žena.hr: Da ili ne estetskoj kirurgiji? Pitanje koje dijeli mišljenja

Postoji rečenica koju često čujem "Ja nikad ne bih ništa operirala na sebi". Postoji i ona druga rečenica koju čujem još češće "Već godinama razmišljam o tome, ali što će drugi reći.“ Odluka o estetskoj korekciji najčešće nije impulzivna.

I to je ono što ljudi ne očekuju kao odgovor. Često je to odluka koja sazrijeva godinama. Primjeri koje često čujem su: "Nos sam sam skrivala na fotografijama od osnovne škole, nisam nosila uske majice zbog grudi, višak kože nakon trudnoće, zbog kapaka su me ljudi stalno pitali jesam li umorna, zbog uši nikad nisam nosila podignutu kosu..." To nisu sitnice. To su stvari koje utječu na način kako se smijemo, kakvu odjeću nosimo, kako se fotografiramo ili se ne fotografiramo.

Estetska kirurgija ne pretvara u drugu osobu

U medicini često govorimo o zdravlju kao cjelini. Postoji fizičko zdravlje, ali ako godinama nešto izbjegavaš gledati u ogledalu, skrivaš se zbog toga, to je psihološko opterećenje.

Estetska kirurgija nije alat koji će te pretvoriti u nekog drugog. Ona je tu da ti pomogne da riješiš ono što te smeta.

Kad gledamo zdravi i normalan razlog za estetski zahvat, to nije rečenica "Želim izgledati kao netko drugi", već rečenica "Želim prestati misliti o ovome što me opterećuje". Kad me prijateljice pitaju „Što bi ja trebala promijeniti na sebi?“, moj odgovor je uvijek isti: Ništa.

Estetska operacija nikad ne smije biti tuđa ideja. Već osobna odluka.

Ako osoba sama ne osjeća potrebu za zahvatom, ako nije sigurna, ako to radi da bi zadovoljila partnera, društvo… Nema zahvata.

Estetski zahvat ima smisla samo ako rješava nešto što tebe osobno dugo opterećuje.

Postoji nekoliko pitanja koja bi osoba trebala postaviti sama sebi prije zahvata:

Muči li me nešto danima ili godinama?

Radim li to zbog sebe ili drugih (partnera, društva…)?

Na koji će mi način ovaj zahvat poboljšati kvalitetu života?

Hoće li mi poboljšati život?

Očekujem li realan rezultat?

Nije svatko kandidat za svaki estetski zahvat. Za to postoje konzultacije. Na konzultacijama liječnik procjenjuje zdravstveno stanje pacijenta, realnost očekivanja, psihičko stanje, oporavak, rizike i moguće posljedice. Nekad je najbolja odluka ne operirati.

Svaki operativni zahvat kao takav nosi rizik. Rizici uključuju: komplikacije kod cijeljenja, ožiljke, krvarenja, infekcije, nezadovoljstvo rezultatom, možda čak i potrebu za ponovnim zahvatom. Kad se razmišlja o zahvatu jako je važno misliti i na oporavak. To je proces koji traje nekoliko tjedana a i duže ovisno o zahvatu i pacijentu.

Često čujem i pitanje „Ako napravim jedan zahvat, hoću li poželjeti još?“ Ovisi. Često ljudi naprave jednu korekciju koja ih je godinama mučila i tu stanu. Ne mora svatko napraviti estetski zahvat. Ali svatko ima pravo razmišljati i educirati se o njemu bez srama.