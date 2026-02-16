Petra Meštrić za Žena.hr: Detoksikacija organizma - medicinski dokazano ili komercijalni trik?

'Detox' posljednjih godina jedan od najkorištenijih pojmova u modernoj medicini, wellness industriji, ali i na društvenim mrežama, no ima li on medicinsku podlogu ili je riječ samo o dobrom marketinškom triku?

Koncept detoksikacije u posljednjih je godina postao jedan od najkorištenijih pojmova u modernoj medicini, wellness industriji, ali i na društvenim mrežama. Riječ "detox" opisuje širok spektar postupaka koji uključuju konzumacije različitih čajeva, dodataka prehrani, sokova, složenih detox programa, dijeta.

U medicinskoj terminologiji pojam detoksikacije ima puno uže značenje. Ono se odnosi na procese kojima organizam eliminira potencijalno štetne tvari.

Što su toksini?

Toksin je svaka tvar koja može izazvati štetne biološke učinke u organizmu. Toksini, kao što su npr. amonijak, slobodni radikali, metaboliti lijekova, bilirubin, keto tijela, mogu nastati u tijelu. Lijekovi, alkohol, teški metali, kemikalije, teški metali, zagađivači zraka… mogu doći i izvana. Organizam je stalno izložen mnogim toksinima ali posjeduje jako učinkovit sustav detoksikacije.

Kod zdrave osobe ne postoji klinički dokaz značajnog kroničnog nakupljanja toksina. Izuzeci mogu biti u slučajevima kad su osobe dugotrajno npr. profesionalno izložene kemikalijama, dugotrajno izložene teškim metalima, kod zatajenja jetre ili bubrega, alkoholizam, različita trovanja. U tim slučajevima koriste se posebne terapije npr. kelacijska terapija, hemodijaliza ili specifični antidoti za određenu tvar.

Kako znati jesmo li izloženi toksinima?

Mogu se mjeriti biomarkeri izloženosti za specifičnu tvar ali ne postoji univerzalni test.

Provjera jetrene funkcije, provjerom jetrenih enzima (AST, ALT, GGT). Ovako se mjeri funkcija ili oštećenje jetre. Kod normalnih vrijednosti, jetra radi adekvatno.

Kako se tijelo čisti?

Jetra - glavni organ detoksikacije

U jetri se detoksikacija odvija u dvije faze. U prvoj fazi dolazi do nekoliko kemijskih reakcija, a u drugoj fazi nastali metaboliti se vežu za tvari da bi postali topljivi u vodi i lakše se izlučili putem urina ili žuči.

Bubrezi - zaslužni za eliminaciju

Bubrezi filtriraju oko 180 litara plazme dnevno. Oni eliminiraju ureu, kreatinin, toksine topljive u vodi, metabolite lijekova, elektrolite… Bubrezi konstantno uklanjaju otpadne tvari.

Ostali sustavi detoksikacije

Među ostale sustave detoksikacije ubrajaju se pluća za CO2 i hlapljive tvari, koža znojem, ali minimalno, crijeva…

Detox preparati - biljni čajevi i dodaci prehrani

Najčešće se spominju: sikavica, zeleni čaj, kopriva, kurkuma.

Sikavica (Silimarin) - prema istraživanjima ima antioksidativno djelovanje. Moguće je njeno zaštitno djelovanje na jetru kod toksičnih oštećenja. S druge strane, u istraživanjima nisam naišla na podatak da čisti jetru kod zdravih ljudi.

Zeleni čaj - djeluje antioksidativno. Ipak, treba pripaziti na doze, jer velike doze mogu uzrokovati oštećenje jetre.

Detox čajevi ili čajevi za mršavljenje - često sadrže diuretike i laksative. Posljedično se događaju gubitak vode učestalim mokrenjem i učestale stolice.

Što najviše pomaže jetri i bubrezima?

Ono što dokazano pomaže kod održavanja jetre i bubrega, prema tome i čitavog sustava za detoksikaciju organizma, zdravima, svakako je regulacija tjelesne težine, fizička aktivnost, prestanak konzumiranja alkohola, kontrola šećera u krvi, adekvatan unos proteina i uravnotežena prehrana, dovoljno sna.

Ipak, ljudi se osjećaju bolje nakon detox programa. Zašto? Zato što kada počinju s ovim programima obično prestaju jesti brzu hranu, hranu koja sadrži puno soli i konzervansa, unose više povrća, tekućine, ne konzumiraju alkohol. Detox programi nisu magični lijek niti će razni napici očistiti naš organizam, no možda nas nesvjesno približavaju zdravim navikama.