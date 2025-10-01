Njega kože: Kako sačuvati omiljene torbe, jakne i čizme tijekom jeseni i zime?

Uz nekoliko ključnih koraka, možeš značajno produžiti životni vijek svojih omiljenih komada

Jesen i zima donose vlagu i niske temperature, što je izazov za tvoje omiljene kožne torbe, cipele i jakne. Koža, bilo prava ili umjetna, zahtijeva posebnu pažnju kako bi ostala očuvana. Redovita njega ne zahtijeva puno vremena, a čini ogromnu razliku. Bilo da se radi o pravoj ili umjetnoj koži, pažljivim čišćenjem, zaštitom i pravilnim skladištenjem tvoji će omiljeni kožni komadi dugo zadržati svoj lijep izgled.

Čišćenje i impregnacija

Prije početka sezone, temeljito očisti predmete od prave kože. Mekom krpom ukloni prašinu, a za nečistoće koristi blago sredstvo za čišćenje kože. Impregnacija je najvažniji korak u zaštiti od vlage. Kvalitetan impregnacijski sprej stvara nevidljivi sloj koji odbija kišu i snijeg. Postupak ponavljaj otprilike jednom mjesečno za optimalnu zaštitu.

Svakodnevna njega i pravilno sušenje

Nakon svakog nošenja, obriši obuću i torbe. Ako ti kožni predmet pokisne, nikad ga ne suši izravno na radijatoru ili sušilom za kosu jer toplina uzrokuje pucanje. Višak vode nježno upij mekom krpom i ostavi predmet da se prirodno osuši na sobnoj temperaturi. Za cipele koristi drvene kalupe koji upijaju vlagu i čuvaju oblik.

Unsplash

Hidratacija protiv hladnoće i suhog zraka

Hladan i suh zrak isušuje pravu kožu i oduzima joj prirodna ulja, što dovodi do gubitka elastičnosti i pukotina. Kako bi to spriječila, redovito je hidratiziraj. Svakih nekoliko mjeseci nanesi kvalitetan balzam za kožu, utrljavajući ga kružnim pokretima u materijal kako bi ostao mekan i gipk.

Skladištenje i posebni izazovi zime

Kada ih ne koristiš, predmete od prave kože čuvaj na hladnom i suhom mjestu, u prozračnim platnenim vrećicama koje štite od prašine. Izbjegavaj plastične vrećice. Poseban izazov zimi je sol za ceste - ukloni je što prije lagano vlažnom krpom kako bi se spriječio nastanak mrlja.

Profimedia

Kako tretirati brušenu kožu?

Brušena koža (antilop, velur) zahtijeva potpuno drugačiji pristup. Njezina baršunasta tekstura osjetljiva je na vlagu i mrlje. Za čišćenje koristi posebnu četku za brušenu kožu koja s jedne strane ima gumene zupce za uklanjanje mrlja, a s druge mekane za podizanje dlačica. Impregnacija je obavezna, ali koristi isključivo sprej namijenjen brušenoj koži. Nikada ne nanosi balzame ili kreme jer će se uništiti njena tekstura. Mrlje od vode pusti da se osuše, a zatim ih nježno iščetkaj.

A što s umjetnom kožom?

Njega umjetne kože je jednostavnija, ali i ona zahtijeva pažnju. Čisti je vlažnom krpom, a za tvrdokornije mrlje koristi blagu sapunicu. Za razliku od prave kože, ne treba joj hidratacija, ali je osjetljiva na toplinu i sunce. Skladišti je na hladnom i tamnom mjestu u prozračnim vrećicama kako bi se spriječilo pucanje i blijeđenje boje.