Siječanj im mijenja sve: Ovi horoskopski znakovi dobivaju ljubav i novac

Siječanj 2026. godine donosi energiju obnove i postavljanja temelja za uspjeh. Ključ je u prepoznavanju vlastitih potencijala i hrabrom koračanju prema ciljevima koje ste si zadali na početku ove nove godine

Dok se polako opraštamo od blagdanske euforije, siječanj 2026. godine otvara vrata novim prilikama, postavljajući temelje za ambiciozne planove i osobni rast. Planetarna pozornica ovog mjeseca bit će iznimno dinamična. Početak siječnja obilježit će snažna energija Jarca, donoseći fokus na karijeru i dugoročne ciljeve, dok će ključni igrači na nebu, Jupiter i Venera, nekim znakovima Zodijaka pružiti dodatnu dozu sreće. Jupiter, planet ekspanzije i obilja, nastavlja svoj boravak u Raku, potičući osobni rast i jačanje obiteljskih veza, prije nego što sredinom godine prijeđe u Lava. Istovremeno, Venera svojim tranzitima utječe na ljubavne odnose i financije. Otkrijte je li vaš znak među sretnicima koji će najviše osjetiti blagotvorne utjecaje zvijezda ovog siječnja.

Jarac: Vrijeme je za priznanje i konkretne rezultate

Za Jarce, siječanj je mjesec u kojem se sav njihov trud konačno počinje isplaćivati na vidljiv način. Budući da se vaša sezona nastavlja, a u vašem znaku se na početku mjeseca nalazi prava gužva planeta, uključujući Sunce, Merkur, Mars i Veneru, osjećat ćete se samopouzdanije i odlučnije no ikad. Ovo je razdoblje kada s lakoćom preuzimate kontrolu i usmjeravate energiju prema ostvarenju najvažnijih ciljeva. Planovi se konkretiziraju, a vi ste spremni donijeti važne, praktične odluke koje će vam osigurati financijsku stabilnost.

Posebno važan datum je 18. siječanj, kada se u vašem znaku događa Mladi Mjesec. Iskoristite ovu moćnu energiju za postavljanje jasnih namjera za budućnost, bilo da se radi o napredovanju u karijeri, pokretanju novog projekta ili jačanju vlastitog autoriteta. Zvijezde su na vašoj strani, a vaša urođena upornost sada vam donosi zasluženo priznanje i materijalnu sigurnost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak: Osobni rast pod sretnom zvijezdom Jupitera

Rakovi ulaze u 2026. godinu s moćnim saveznikom na svojoj strani. Jupiter, planet sreće i obilja, boravi u vašem znaku sve do kraja lipnja, što vam u siječnju i dalje donosi val optimizma, samopouzdanja i prilika za osobnu ekspanziju na svim razinama. Osjećat ćete se ugodnije u vlastitoj koži, što će poput magneta privlačiti pozitivne ljude i situacije u vaš život. Mjesec započinje posebno snažno za vas, jer se trećeg siječnja događa Pun Mjesec upravo u vašem znaku. Ovaj astrološki događaj stavlja vaše emocije i potrebe u prvi plan, potičući vas da otpustite stare obrasce koji vam više ne služe i jasnije definirate što želite u odnosima. To je prilika da se emocionalno otvorite i izgradite čvršće veze, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Siječanj je idealan za postavljanje temelja za budućnost u kojoj se osjećate sigurno i ispunjeno.

Vodenjak: Novi početak i val kreativne energije

Dok prva polovica siječnja za Vodenjake može djelovati pomalo uspavano, kao da čekate svoj red iza kulisa, druga polovica mjeseca donosi dramatičan preokret. Pripremite se za ulazak u središte pozornosti, jer planeti jedan za drugim počinju ulaziti u vaš znak. Sve započinje 17. siječnja kada Venera, planet ljubavi i ljepote, ulazi u Vodenjaka, donoseći svježinu u vaše društvene i ljubavne odnose. Samo dva dana kasnije, 19. siječnja, pridružuje joj se i Sunce, čime službeno započinje vaša sezona. Ubrzo nakon toga, 20. siječnja stiže Merkur, donoseći briljantne ideje, a 23. siječnja i energični Mars, koji će vas potaknuti da hrabro izađete iz svoje ljušture. Ovaj planetarni koktel ispunit će vas samopouzdanjem i karizmom. Bit ćete spremni preuzeti inicijativu, povezati se s ljudima koji dijele vaše vrijednosti i pretvoriti svoje inovativne vizije u stvarnost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bik: Neočekivane prilike stižu izlaskom iz zone komfora

Bikovi, poznati po svojoj ljubavi prema rutini i stabilnosti, ovog će siječnja osjetiti snažan poriv za promjenom i avanturom. Iako vam se to može činiti neobičnim, upravo je izlazak iz zone komfora ključ vašeg uspjeha ovog mjeseca. Brojni planeti u vašoj devetoj kući putovanja i učenja potiču vas da istražite nepoznato, usvojite nove vještine ili se odvažite na putovanje koje će vam proširiti vidike. Jupiter iz znaka Raka pruža vam harmoničnu podršku, što znači da se svaki pametan dogovor ili iskren razgovor o novcu može dugoročno pokazati iznimno isplativim. Prema astrološkim prognozama, razdoblje između 15. i 20. siječnja može donijeti neočekivane darove i uzbudljive preokrete, zahvaljujući planetima koji se povezuju s Uranom u vašem znaku. Budite otvoreni za nove prilike, jer upravo one vode do osobnog rasta i financijskih dobitaka.