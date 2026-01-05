Kad Olja Vori spoji pletivo i šljokice – nastaje modna lekcija bez greške

Svečana suknja koju je Olja Vori odabrala za najluđu noć u godini može se nositi i tijekom zime, ako se pametno kombinira s basic komadima. Na taj način glamur postaje dio svakodnevnog stila, bez prevelike pompe

Na zagrebačkoj špici, u samom srcu novogodišnje vreve, Olja Vori pojavila se kao oličenje suvremenog urbanog glamura – onog koji ne ovisi o večernjim satima ni crvenom tepihu, već živi na ulici, među ljudima, u pokretu. Njezin outfit sa Silvestrova savršeno balansira između svečanog i ležernog, potvrđujući da pravi stil uvijek leži u kontrastu.

U fokusu je crna suknja midi do maksi duljine, bogato ukrašena šljokicama koje hvataju svjetlo svakim korakom. Kao idealan izbor za novogodišnju noć, ovaj komad nosi svu potrebnu dozu svečanosti i glamura. No njegova vrijednost ne završava s ponoći – upravo ovakva suknja može se s lakoćom nositi i tijekom siječnja ili veljače, za razne svečanije prilike, ako se pametno kombinira s basic komadima. Neutralni tonovi, jednostavni krojevi i topli materijali omogućuju da šljokice dobiju novu, suptilniju dimenziju.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Gornji dio kombinacije donosi smirenost i toplinu: siva pletena vesta s visokim ovratnikom vrlo je jednostavna, ali upravo u tome leži njegova snaga. Mekana tekstura pletiva suprotstavlja se sjaju šljokica, stvarajući vizualnu ravnotežu koja outfit čini nosivim i izvan blagdanske večeri.

Preko svega dolazi dugi crni kaput, raskošan i težak, koji cijeloj kombinaciji daje dozu ozbiljnosti i bezvremenske elegancije. Njegova silueta podsjeća na klasične zimske kapute s dozom luksuza, dok istovremeno ostaje nenametljiva kulisa ostatku stylinga.

Dodaci su pažljivo birani i besprijekorno usklađeni. Crna pletena kapa i tamne sunčane naočale unose dozu nonšalantne cool estetike, dok crne gležnjače prizemljuju cijeli look i čine ga funkcionalnim za gradske ulice. Crna teksturirana clutch torbica sa šljokicama vješto zaokružuje cijelu ovu modnu priču.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovaj styling odličan je podsjetnik da odjeća za posebne prilike ne mora imati kratak vijek trajanja. Uz pametne kombinacije i osnovne komade, statement suknja sa šljokicama lako se transformira iz novogodišnjeg outfita u sofisticiran izbor za zimske večere, proslave ili elegantna gradska okupljanja – dokaz da pravi stil ne poznaje kalendar, već samo dobar osjećaj za mjeru.