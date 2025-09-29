Evo koje će se kožne jakne nositi u ovoj sezoni

Kožna jakna jedan je od onih komada koji nikad ne izlaze iz mode – bez obzira na trendove, uvijek se vraća u garderobu s prvim hladnijim danima. Ove jeseni nosimo je u raznim varijantama, od klasičnih bikerskih i bomber krojeva do sofisticiranih blejzera i dugih kožnih kaputa

Kožna jakna već desetljećima zauzima posebno mjesto u modnom svijetu. Bez obzira na trendove, ona ostaje bezvremenski komad koji svakoj kombinaciji daje dozu samopouzdanja i edgy note. Ove jeseni vraća se u punom sjaju, ali u novim krojevima i detaljima koji je čine svježom i suvremenom.

Jesen je idealno vrijeme za ulaganje u kvalitetnu kožnu jaknu jer je riječ o praktičnom i stylish izboru za prijelazno razdoblje. Ono što čini kožnu jaknu toliko posebnom jest njezina prilagodljivost. Možeš je nositi uz elegantne kombinacije ili pak ležerno preko majice i traperica. Brendovi poput Acne Studios ili Saint Laurenta svake sezone potvrđuju da je riječ o komadu koji se stalno iznova reinterpretira, bilo u minimalističkim krojevima, bilo u odvažnim statement verzijama. Ove sezone, osim klasičnih bajkerskih i bomber silueta, sve su popularnije ženstvene i suvremene varijante koje kožnu jaknu čine još zanimljivijim izborom.

Među glavnim trendovima za ovu sezonu ističu se minimalistički modeli, bomber jakne, biker klasici, a popularni su i kožni blejzeri te jakne pripijenih i cropped krojeva. Za one koji žele nešto drugačije, tu su kožni kaputi te modeli s “distressed” efektom koji unose pomalo vintage dojam u svaki look. Svaki od ovih stilova nudi drugačiji vibe, a brojni trendi modeli, od prave ili umjetne kože, mogu se pronaći i u ponudi popularnih high street brendova.

U nastavku donosimo favorite iz aktualne ponude koji će obilježiti ovu sezonu i pokazati kako kožna jakna ostaje neizostavan modni izbor bez obzira na trendove.

