Top 10 modela torbi od brušene kože savršen su dodatak odjeći

S dolaskom jeseni brušena koža ponovno je u centru pažnje, a torbe u ovom materijalu postale su neizostavan modni dodatak. Od smeđih i bež tonova do elegantne zelene, ove torbe unose dozu chica u svaki look. U nastavku donosimo favorite iz jesenskih kolekcija

S dolaskom jeseni brušena koža ponovno dolazi u fokus, a ove sezone popularnija je nego ikad. Dolazi u spoju s jaknama i kaputima, ali i i efektnim modnim dodaicma.

Među favoritima modnih insajderica posebno se ističu torbe od brušene kože – chic, elegantne i svestrane, idealan dodatak svakoj jesenskoj garderobi. Njihova posebna tekstura i luksuzni izgled čine ih savršenim izborom za kombiniranje s toplim džemperima, klasičnim kaputima ili casual trapericama.

Ove jeseni najpopularniji su modeli u smeđim nijansama, bež tonovima i elegantnim zelenim varijantama. Torbe od brušene kože mogu se nositi kao statement dodatak uz jednostavne kombinacije ili kao sofisticirani detalj koji upotpunjuje poslovni look. Za ležerne jesenske šetnje idealne su manje crossbody torbe u zemljanim tonovima, dok veći modeli savršeno pristaju uz oversized kapute i čizme do koljena te su idealan dodatak svakodnevnim kombinacijama.

Iako su trenutno jako IN, torbe od brušene kože bezvremenski su klasik koji ćeš moći nositi sezonama, bez obzira na trendove. Naših 10 favorita iz aktualnih jesenskih kolekcija otkrivamo u nastavku.

Cos - 149 €

Massimo Dutti - 169 €

Mango - 119,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 59,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 49,95 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 149 €