Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana
Nakon razdoblja uživanja u bogatijoj hrani, naše tijelo često traži odmor i reset. Detoksikacijske juhe savršen su način da mu pružiš upravo to. Lagane su za probavu, prepune vitamina, minerala i vlakana te pomažu u izbacivanju nakupljenih toksina. Donosimo ti pet jednostavnih recepata za ukusne i hranjive juhe koje će te okrijepiti, vratiti ti energiju i pomoći ti da se osjećaš lakše i zdravije.
Mirisna crvena juha od cikle
Ova ukusna i vizualno privlačna juha svoju boju duguje cikli, korjenastom povrću bogatom kalijem koji pomaže u stvaranju lužnate okoline u tijelu i ispiranju toksina. Jednostavna je za pripremu, a okus joj je blag i zemljan.
Sastojci:
- 3 srednje cikle
- 2 sitno nasjeckane mrkve
- 1 sitno nasjeckan luk
- 2 protisnuta češnja češnjaka
- 1 manji poriluk, izrezan na kockice
- 1 žličica kokosovog ulja
- 2 šalice toplog povrtnog temeljca
- 1⁄4 žličice morske soli
- jedna žlica chia i bučinih sjemenki za ukras
Priprema:
1. Ciklu skuhaj u vodi (oko trideset minuta) dok ne omekša. Ohladi je, oguli i nareži na kockice.
2. Na kokosovom ulju pirjaj luk, češnjak, poriluk i mrkvu pet do sedam minuta.
3. U blenderu spoji kuhanu ciklu, pirjano povrće i topli temeljac. Blendaj dok juha ne postane glatka.
4. Posoli po ukusu i posluži ukrašeno sjemenkama.
Slatkasta i hranjiva juha od batata
Puna vlakana i antioksidansa, ova juha osvaja slatkastom notom batata i bogatstvom začina poput kurkume i đumbira, koji dodatno potiču detoksikaciju. Crvena leća čini je zasitnom i bogatom proteinima.
Sastojci:
- 1⁄2 šalice kuhane crvene leće
- 1 oguljen i nasjeckan batat
- 3 oguljene i na krupno narezane mrkve
- 1 oguljen i na krupno nasjeckan pastrnjak
- 1 luk izrezan na četvrtine
- 3 protisnuta češnja češnjaka
- 1 žličica kurkume, jedna žličica kima u prahu, prstohvat čilija
- 1⁄4 žličice morske soli
- 2 šalice povrtnog temeljca
- komadić naribanog đumbira
- 1 žličica kokosovog ulja
- svježi peršin za ukrašavanje
Priprema:
1. Pećnicu ugrij na 165 °C. Batat, mrkvu, pastrnjak i češnjak na papiru za pečenje začini solju, čilijem, kurkumom, kimom i kokosovim uljem.
2. Peci dvadeset minuta.
3. Pečeno povrće prebaci u blender. Dodaj topli temeljac, ribani đumbir i kuhanu leću te blendaj do jednolične teksture.
4. Posluži toplo, ukrašeno svježim peršinom.
Zelena snaga u juhi od brokule
Zelena juha bogata klorofilom idealna je za čišćenje organizma i podršku zdravlju jetre. Kombinacija brokule, celera i lisnatog povrća poput kelja ili špinata čini je pravom nutritivnom bombom.
Sastojci:
- 2 šalice brokule
- 2stabljike celera
- 1 sitno isjeckan luk
- 2 protisnuta češnja češnjaka
- 1 šalica zelenog lisnatog povrća (kelj, špinat)
- 1 oguljeni i nasjeckani pastrnjak
- 1 oguljena i sitno nasjeckana mrkva
- 2 šalice vode ili povrtnog temeljca
- 1⁄2 žličice morske soli i sok od pola limuna
- 1 žličica kokosovog ulja i jedna žlica chia sjemenki
- mješavina sjemenki za ukrašavanje
Priprema:
1. U loncu na kokosovom ulju pirjaj luk, češnjak, mrkvu, pastrnjak, celer i brokulu pet minuta.
2. Dodaj vodu ili temeljac, zakuhaj pa poklopljeno kuhaj pet do sedam minuta dok povrće ne omekša.
3. Umiješaj zeleno lisnato povrće, a zatim sve prebaci u blender.
4. Dodaj chia sjemenke i limunov sok te blendaj dok ne dobiješ kremastu juhu. Posluži toplo i ukrasi sjemenkama.
Zasitna povrtna juha s mungo grahom
Prava riznica zdravlja, ova juha spaja osam vrsta povrća s mungo grahom, koji je odličan izvor proteina i lako je probavljiv. Idealna je kao cjeloviti obrok koji će te dugo držati sitom.
Sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 žuti luk, jedna velika mrkva, dvije stabljike celera, jedna crvena paprika (sve nasjeckano)
- 4 češnja češnjaka, nasjeckana
- 2 šalice namočenog mungo graha
- umak od rajčice (pasata) po ukusu
- 4 šalice povrtnog temeljca
- začini: 1 1⁄2 žličice origana, jedna žličica bosiljka, 1⁄2 žličice timijana, jedna žličica soli, 1⁄2 žličice papra
- 4 šalice nasjeckanog kelja
- 2 žlice svježeg peršina
Priprema:
1. U velikom loncu na maslinovom ulju pirjaj luk, mrkvu i celer oko pet minuta. Dodaj češnjak i papriku pa pirjaj još minutu.
2. Dodaj grah, rajčicu, temeljac i začine. Promiješaj i pusti da zavrije.
3. Smanji vatru i kuhaj dvadeset pet minuta.
4. Na kraju dodaj kelj i kuhaj još pet minuta. Pospi svježim peršinom i posluži.
Egzotični okusi Maroka u harira juhi
Za one koji vole bogate i pomalo egzotične okuse, ova marokanska juha puna proteina pravi je odabir. Kombinacija leće, povrća i aromatičnih začina ugrijat će te iznutra.
Sastojci:
- 3 žlice maslinovog ulja
- 1 ljubičasti luk, dvije mrkve, jedan korijen celera, dva češnja češnjaka (sve nasjeckano)
- 2 manja krumpira, narezana
- žlica đumbira
- 1 šalica leće
- temeljac
- 2 žlice koncentrata rajčice
- limenka kokosovog mlijeka
- sok od pola limuna
- 150 grama svježeg špinata
- grčki jogurt za posluživanje
- začini: sol, papar, kurkuma, crvena paprika, kumin, cimet
Priprema:
1. Na maslinovom ulju pirjaj luk, celer, češnjak i mrkvu. Dodaj krumpir, đumbir i začine te nastavi pirjati pet do sedam minuta.
2. Dodaj leću, malo vode, koncentrat rajčice i temeljac. Poklopi i kuhaj dok povrće ne omekša i juha se zgusne.
3. Ulij kokosovo mlijeko i sok od limuna. Promiješaj i dodaj špinat.
4. Kuhaj još par minuta da špinat povene. Posluži s grčkim jogurtom i svježim začinima po želji. Dobar tek!