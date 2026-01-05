Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana

Ove juhe nisu samo za ciljani detoks, već mogu postati divan, zdrav i ukusan dio tvoje tjedne rutine, pružajući ti okrjepu i vitalnost kad god ti zatrebaju. Donosimo 5 jednostavnih recepata za savršeni obrok na žlicu

Nakon razdoblja uživanja u bogatijoj hrani, naše tijelo često traži odmor i reset. Detoksikacijske juhe savršen su način da mu pružiš upravo to. Lagane su za probavu, prepune vitamina, minerala i vlakana te pomažu u izbacivanju nakupljenih toksina. Donosimo ti pet jednostavnih recepata za ukusne i hranjive juhe koje će te okrijepiti, vratiti ti energiju i pomoći ti da se osjećaš lakše i zdravije.

Mirisna crvena juha od cikle

Ova ukusna i vizualno privlačna juha svoju boju duguje cikli, korjenastom povrću bogatom kalijem koji pomaže u stvaranju lužnate okoline u tijelu i ispiranju toksina. Jednostavna je za pripremu, a okus joj je blag i zemljan.

Sastojci:

3 srednje cikle

2 sitno nasjeckane mrkve

1 sitno nasjeckan luk

2 protisnuta češnja češnjaka

1 manji poriluk, izrezan na kockice

1 žličica kokosovog ulja

2 šalice toplog povrtnog temeljca

1⁄4 žličice morske soli

jedna žlica chia i bučinih sjemenki za ukras

Priprema:

1. Ciklu skuhaj u vodi (oko trideset minuta) dok ne omekša. Ohladi je, oguli i nareži na kockice.

2. Na kokosovom ulju pirjaj luk, češnjak, poriluk i mrkvu pet do sedam minuta.

3. U blenderu spoji kuhanu ciklu, pirjano povrće i topli temeljac. Blendaj dok juha ne postane glatka.

4. Posoli po ukusu i posluži ukrašeno sjemenkama.

Slatkasta i hranjiva juha od batata

Puna vlakana i antioksidansa, ova juha osvaja slatkastom notom batata i bogatstvom začina poput kurkume i đumbira, koji dodatno potiču detoksikaciju. Crvena leća čini je zasitnom i bogatom proteinima.

Sastojci:

1⁄2 šalice kuhane crvene leće

1 oguljen i nasjeckan batat

3 oguljene i na krupno narezane mrkve

1 oguljen i na krupno nasjeckan pastrnjak

1 luk izrezan na četvrtine

3 protisnuta češnja češnjaka

1 žličica kurkume, jedna žličica kima u prahu, prstohvat čilija

1⁄4 žličice morske soli

2 šalice povrtnog temeljca

komadić naribanog đumbira

1 žličica kokosovog ulja

svježi peršin za ukrašavanje

Priprema:

1. Pećnicu ugrij na 165 °C. Batat, mrkvu, pastrnjak i češnjak na papiru za pečenje začini solju, čilijem, kurkumom, kimom i kokosovim uljem.

2. Peci dvadeset minuta.

3. Pečeno povrće prebaci u blender. Dodaj topli temeljac, ribani đumbir i kuhanu leću te blendaj do jednolične teksture.

4. Posluži toplo, ukrašeno svježim peršinom.

Zelena snaga u juhi od brokule

Zelena juha bogata klorofilom idealna je za čišćenje organizma i podršku zdravlju jetre. Kombinacija brokule, celera i lisnatog povrća poput kelja ili špinata čini je pravom nutritivnom bombom.

Sastojci:

2 šalice brokule

2stabljike celera

1 sitno isjeckan luk

2 protisnuta češnja češnjaka

1 šalica zelenog lisnatog povrća (kelj, špinat)

1 oguljeni i nasjeckani pastrnjak

1 oguljena i sitno nasjeckana mrkva

2 šalice vode ili povrtnog temeljca

1⁄2 žličice morske soli i sok od pola limuna

1 žličica kokosovog ulja i jedna žlica chia sjemenki

mješavina sjemenki za ukrašavanje

Priprema:

1. U loncu na kokosovom ulju pirjaj luk, češnjak, mrkvu, pastrnjak, celer i brokulu pet minuta.

2. Dodaj vodu ili temeljac, zakuhaj pa poklopljeno kuhaj pet do sedam minuta dok povrće ne omekša.

3. Umiješaj zeleno lisnato povrće, a zatim sve prebaci u blender.

4. Dodaj chia sjemenke i limunov sok te blendaj dok ne dobiješ kremastu juhu. Posluži toplo i ukrasi sjemenkama.

Zasitna povrtna juha s mungo grahom

Prava riznica zdravlja, ova juha spaja osam vrsta povrća s mungo grahom, koji je odličan izvor proteina i lako je probavljiv. Idealna je kao cjeloviti obrok koji će te dugo držati sitom.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 žuti luk, jedna velika mrkva, dvije stabljike celera, jedna crvena paprika (sve nasjeckano)

4 češnja češnjaka, nasjeckana

2 šalice namočenog mungo graha

umak od rajčice (pasata) po ukusu

4 šalice povrtnog temeljca

začini: 1 1⁄2 žličice origana, jedna žličica bosiljka, 1⁄2 žličice timijana, jedna žličica soli, 1⁄2 žličice papra

4 šalice nasjeckanog kelja

2 žlice svježeg peršina

Priprema:

1. U velikom loncu na maslinovom ulju pirjaj luk, mrkvu i celer oko pet minuta. Dodaj češnjak i papriku pa pirjaj još minutu.

2. Dodaj grah, rajčicu, temeljac i začine. Promiješaj i pusti da zavrije.

3. Smanji vatru i kuhaj dvadeset pet minuta.

4. Na kraju dodaj kelj i kuhaj još pet minuta. Pospi svježim peršinom i posluži.

Egzotični okusi Maroka u harira juhi

Za one koji vole bogate i pomalo egzotične okuse, ova marokanska juha puna proteina pravi je odabir. Kombinacija leće, povrća i aromatičnih začina ugrijat će te iznutra.

Sastojci:

3 žlice maslinovog ulja

1 ljubičasti luk, dvije mrkve, jedan korijen celera, dva češnja češnjaka (sve nasjeckano)

2 manja krumpira, narezana

žlica đumbira

1 šalica leće

temeljac

2 žlice koncentrata rajčice

limenka kokosovog mlijeka

sok od pola limuna

150 grama svježeg špinata

grčki jogurt za posluživanje

začini: sol, papar, kurkuma, crvena paprika, kumin, cimet

Priprema:

1. Na maslinovom ulju pirjaj luk, celer, češnjak i mrkvu. Dodaj krumpir, đumbir i začine te nastavi pirjati pet do sedam minuta.

2. Dodaj leću, malo vode, koncentrat rajčice i temeljac. Poklopi i kuhaj dok povrće ne omekša i juha se zgusne.

3. Ulij kokosovo mlijeko i sok od limuna. Promiješaj i dodaj špinat.

4. Kuhaj još par minuta da špinat povene. Posluži s grčkim jogurtom i svježim začinima po želji. Dobar tek!