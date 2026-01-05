403 Forbidden

Gastro
LAGANO I UKUSNO

Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana

Ana Ivančić
5. siječnja 2026.
Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana
Shutterstock
Ove juhe nisu samo za ciljani detoks, već mogu postati divan, zdrav i ukusan dio tvoje tjedne rutine, pružajući ti okrjepu i vitalnost kad god ti zatrebaju. Donosimo 5 jednostavnih recepata za savršeni obrok na žlicu

Nakon razdoblja uživanja u bogatijoj hrani, naše tijelo često traži odmor i reset. Detoksikacijske juhe savršen su način da mu pružiš upravo to. Lagane su za probavu, prepune vitamina, minerala i vlakana te pomažu u izbacivanju nakupljenih toksina. Donosimo ti pet jednostavnih recepata za ukusne i hranjive juhe koje će te okrijepiti, vratiti ti energiju i pomoći ti da se osjećaš lakše i zdravije.

Mirisna crvena juha od cikle

Ova ukusna i vizualno privlačna juha svoju boju duguje cikli, korjenastom povrću bogatom kalijem koji pomaže u stvaranju lužnate okoline u tijelu i ispiranju toksina. Jednostavna je za pripremu, a okus joj je blag i zemljan.

Sastojci:

  • 3 srednje cikle
  • 2 sitno nasjeckane mrkve
  • 1 sitno nasjeckan luk
  • 2 protisnuta češnja češnjaka
  • 1 manji poriluk, izrezan na kockice
  • 1 žličica kokosovog ulja
  • 2 šalice toplog povrtnog temeljca
  • 1⁄4 žličice morske soli
  • jedna žlica chia i bučinih sjemenki za ukras

Priprema:

1. Ciklu skuhaj u vodi (oko trideset minuta) dok ne omekša. Ohladi je, oguli i nareži na kockice.

2. Na kokosovom ulju pirjaj luk, češnjak, poriluk i mrkvu pet do sedam minuta.

3. U blenderu spoji kuhanu ciklu, pirjano povrće i topli temeljac. Blendaj dok juha ne postane glatka.

4. Posoli po ukusu i posluži ukrašeno sjemenkama.

Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana
Shutterstock

Slatkasta i hranjiva juha od batata

Puna vlakana i antioksidansa, ova juha osvaja slatkastom notom batata i bogatstvom začina poput kurkume i đumbira, koji dodatno potiču detoksikaciju. Crvena leća čini je zasitnom i bogatom proteinima.

Sastojci:

  •  1⁄2 šalice kuhane crvene leće
  • 1 oguljen i nasjeckan batat
  • 3 oguljene i na krupno narezane mrkve
  • 1 oguljen i na krupno nasjeckan pastrnjak
  • 1 luk izrezan na četvrtine
  • 3 protisnuta češnja češnjaka
  • 1 žličica kurkume, jedna žličica kima u prahu, prstohvat čilija
  • 1⁄4 žličice morske soli
  • 2 šalice povrtnog temeljca
  • komadić naribanog đumbira
  • 1 žličica kokosovog ulja
  • svježi peršin za ukrašavanje

Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana
Pexels

Priprema:

1. Pećnicu ugrij na 165 °C. Batat, mrkvu, pastrnjak i češnjak na papiru za pečenje začini solju, čilijem, kurkumom, kimom i kokosovim uljem.

2. Peci dvadeset minuta.

3. Pečeno povrće prebaci u blender. Dodaj topli temeljac, ribani đumbir i kuhanu leću te blendaj do jednolične teksture.

4. Posluži toplo, ukrašeno svježim peršinom.

Zelena snaga u juhi od brokule

Zelena juha bogata klorofilom idealna je za čišćenje organizma i podršku zdravlju jetre. Kombinacija brokule, celera i lisnatog povrća poput kelja ili špinata čini je pravom nutritivnom bombom.

Sastojci:

  • 2 šalice brokule
  • 2stabljike celera
  • 1 sitno isjeckan luk
  • 2 protisnuta češnja češnjaka
  • 1 šalica zelenog lisnatog povrća (kelj, špinat)
  • 1 oguljeni i nasjeckani pastrnjak
  • 1 oguljena i sitno nasjeckana mrkva
  • 2 šalice vode ili povrtnog temeljca
  • 1⁄2 žličice morske soli i sok od pola limuna
  • 1 žličica kokosovog ulja i jedna žlica chia sjemenki
  • mješavina sjemenki za ukrašavanje

Priprema:

1. U loncu na kokosovom ulju pirjaj luk, češnjak, mrkvu, pastrnjak, celer i brokulu pet minuta.

2. Dodaj vodu ili temeljac, zakuhaj pa poklopljeno kuhaj pet do sedam minuta dok povrće ne omekša.

3. Umiješaj zeleno lisnato povrće, a zatim sve prebaci u blender.

4. Dodaj chia sjemenke i limunov sok te blendaj dok ne dobiješ kremastu juhu. Posluži toplo i ukrasi sjemenkama.

Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana
Pexels

Zasitna povrtna juha s mungo grahom

Prava riznica zdravlja, ova juha spaja osam vrsta povrća s mungo grahom, koji je odličan izvor proteina i lako je probavljiv. Idealna je kao cjeloviti obrok koji će te dugo držati sitom.

Sastojci:

  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 1 žuti luk, jedna velika mrkva, dvije stabljike celera, jedna crvena paprika (sve nasjeckano)
  • 4 češnja češnjaka, nasjeckana
  • 2 šalice namočenog mungo graha
  • umak od rajčice (pasata) po ukusu
  • 4 šalice povrtnog temeljca
  • začini: 1 1⁄2 žličice origana, jedna žličica bosiljka, 1⁄2 žličice timijana, jedna žličica soli, 1⁄2 žličice papra
  • 4 šalice nasjeckanog kelja
  • 2 žlice svježeg peršina

Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana
Pexels

Priprema:

1. U velikom loncu na maslinovom ulju pirjaj luk, mrkvu i celer oko pet minuta. Dodaj češnjak i papriku pa pirjaj još minutu.

2. Dodaj grah, rajčicu, temeljac i začine. Promiješaj i pusti da zavrije.

3. Smanji vatru i kuhaj dvadeset pet minuta.

4. Na kraju dodaj kelj i kuhaj još pet minuta. Pospi svježim peršinom i posluži.

Egzotični okusi Maroka u harira juhi

Za one koji vole bogate i pomalo egzotične okuse, ova marokanska juha puna proteina pravi je odabir. Kombinacija leće, povrća i aromatičnih začina ugrijat će te iznutra.

Sastojci:

  • 3 žlice maslinovog ulja
  • 1 ljubičasti luk, dvije mrkve, jedan korijen celera, dva češnja češnjaka (sve nasjeckano)
  • 2 manja krumpira, narezana
  • žlica đumbira
  • 1 šalica leće
  • temeljac
  • 2 žlice koncentrata rajčice
  • limenka kokosovog mlijeka
  • sok od pola limuna
  • 150 grama svježeg špinata
  • grčki jogurt za posluživanje
  • začini: sol, papar, kurkuma, crvena paprika, kumin, cimet

Priprema:

1. Na maslinovom ulju pirjaj luk, celer, češnjak i mrkvu. Dodaj krumpir, đumbir i začine te nastavi pirjati pet do sedam minuta.

2. Dodaj leću, malo vode, koncentrat rajčice i temeljac. Poklopi i kuhaj dok povrće ne omekša i juha se zgusne.

3. Ulij kokosovo mlijeko i sok od limuna. Promiješaj i dodaj špinat.

4. Kuhaj još par minuta da špinat povene. Posluži s grčkim jogurtom i svježim začinima po želji. Dobar tek!

Pročitajte još o:
JuheDetoks Organizma
LAGANO I UKUSNO
Pet detoks juha koje vraćaju energiju i čiste tijelo nakon blagdana