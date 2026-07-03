Mnogi ga smatraju običnim korovom, a čaj od njegova korijena prava je riznica zdravlja

Iako ga većina i dalje doživljava kao običan korov koji raste gotovo posvuda, maslačak je zapravo jedna od najzanimljivijih samoniklih biljaka kada je riječ o dobrobitima za zdravlje. Bogat vitaminima, mineralima i antioksidansima, stoljećima se koristi u narodnoj medicini, a danas sve više pažnje privlači i zbog svoje nutritivne vrijednosti

Maslačak mnogi i dalje doživljavaju kao običan korov koji se uporno pojavljuje u vrtovima i na travnjacima, no iza njegovih prepoznatljivih žutih cvjetova krije se puno više od toga. Ova samonikla biljka već se stoljećima koristi u narodnoj medicini, a danas i brojna istraživanja potvrđuju ono što se odavno zna – maslačak je prava mala riznica korisnih nutrijenata. Od korijena do cvijeta, gotovo svaki njegov dio je jestiv, a njegove dobrobiti za organizam zaista su impresivne. Možda je vrijeme da na ovu biljku počnete gledati sasvim drugačije.

Maslačak - zdravstvene prednosti

Maslačak je puno više od biljke koju često viđamo na livadama – riječ je o nutritivno vrlo bogatoj namirnici. Njegovi listovi prepuni su vitamina A, a sadrže i vitamine C, K, E te vitamine B skupine. Uz to, bogat je važnim mineralima poput kalija, kalcija, željeza i magnezija, zbog čega može biti odličan dodatak uravnoteženoj prehrani.

Jedan od razloga zbog kojih se maslačak posebno cijeni jest njegov pozitivan učinak na probavu i zdravlje jetre. Prirodni gorki spojevi potiču proizvodnju žuči, što pomaže organizmu u probavi masti i podržava prirodne procese detoksikacije. Posebno je zanimljiv njegov korijen koji sadrži inulin, vrstu vlakna koja hrani dobre bakterije u crijevima i doprinosi zdravijoj probavi.

Osim toga, maslačak je poznat i po svom blagom diuretskom djelovanju, zbog čega može pomoći organizmu da se lakše riješi viška tekućine. Istraživanja pokazuju i da spojevi koje sadrži, poput polifenola, djeluju kao snažni antioksidansi te pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Sve više pažnje privlači i njegov potencijalni utjecaj na regulaciju šećera u krvi te održavanje zdravije razine kolesterola.

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Kako iskoristiti maslačak u kuhinji?

Ako se odlučite sami brati maslačak, važno je birati čista područja, daleko od prometnica i površina tretiranih pesticidima. Mladi listovi najčešće se beru u proljeće jer su tada najnježniji i imaju manje gorčine, dok su cvjetovi idealni za branje tijekom sunčanih dana kada su potpuno otvoreni. Korijen se najčešće vadi u rano proljeće ili kasnu jesen, kada sadrži najveću koncentraciju korisnih spojeva.

Dobra vijest je da maslačak možete iskoristiti na razne načine – mladi listovi odlični su u salatama, cvjetovi se često koriste za pripremu sirupa ili čaja, dok se od korijena može pripremiti napitak koji mnogi uspoređuju s kavom. Jedna biljka koju često zanemarujemo tako vrlo lako može postati zanimljiv i zdrav dodatak svakodnevnoj prehrani.

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Osvježavajuća salata od maslačka

Mladi listovi maslačka daju salatama ugodnu gorkastu notu, sličnu radiču ili rikoli. Mogu se jesti sami ili pomiješani s drugim lisnatim povrćem.

Sastojci

četiri šake mladih, svježih listova maslačka

pola glavice radiča, nasjeckanog

šaka oraha ili sjemenki bundeve

nekoliko kriški naranče ili grejpa

malo feta sira ili kozjeg sira (po želji)

maslinovo ulje

bijeli balzamični ocat ili sok od limuna

jedna žličica senfa

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Listove maslačka i radič dobro operite i osušite. Ako su listovi maslačka stariji, možete ih potopiti u hladnu vodu na desetak minuta kako biste ublažili gorčinu.

U velikoj zdjeli pomiješajte listove maslačka, radič, orahe i kriške citrusa.

U maloj staklenci s poklopcem pomiješajte maslinovo ulje, ocat (ili limunov sok), senf, sol i papar. Dobro protresite da se sastojci sjedine u emulziju.

Prelijte salatu pripremljenim dresingom i lagano promiješajte.

Na kraju, po želji, pospite izmrvljenim sirom i odmah poslužite.

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Sirup od maslačka

Ovaj slatki sirup, koji se često naziva i medom od maslačka, tradicionalni je pripravak koji se koristi za zaslađivanje čaja, prelijevanje palačinki ili kao pomoć kod kašlja i prehlade. Iako se ne radi o pravom medu, njegova izrada je jednostavna i podsjeća na okus cvjetnog meda.

Sastojci:

oko 300 potpuno otvorenih cvjetova maslačka (samo žuti dio)

1,5 litra vode

1,5 kg šećera (bijelog ili smeđeg)

dva limuna

Priprema:

Pažljivo odvojite žute latice od zelenih dijelova cvijeta kako biste izbjegli gorčinu u konačnom proizvodu. To je najzahtjevniji dio posla, ali ključan za dobar okus.

U lonac stavite vodu, latice maslačka i jedan limun narezan na ploške.

Zagrijte do vrenja, a zatim smanjite vatru i kuhajte lagano oko 30 minuta.

Sklonite s vatre, poklopite i ostavite da odstoji nekoliko sati, najbolje preko noći.

Sljedeći dan smjesu procijedite kroz gustu gazu, dobro istiskujući svu tekućinu iz latica.

Dobivenu tekućinu vratite u čisti lonac, dodajte šećer i sok drugog limuna.

Kuhajte na laganoj vatri, povremeno miješajući, otprilike sat do sat i pol, ili dok se sirup ne zgusne do željene konzistencije. Imajte na umu da će se dodatno zgusnuti hlađenjem.

Vrući sirup ulijte u prethodno sterilizirane staklenke, čvrsto ih zatvorite i pohranite na tamno i hladno mjesto.

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Čaj od korijena maslačka

Stoljećima se u narodnoj medicini koristi za pripremu čaja koji pomaže kod niza tegoba, od probavnih do jetrenih, a moderna znanost tek otkriva njegov puni potencijal.

Sastojci:

1 do 2 čajne žličice usitnjenog suhog korijena maslačka ili 1 jušna žlica svježe opranog i nasjeckanog korijena maslačka.

250 ml (jedna veća šalica) hladne vode.

(po želji) žličica meda

Priprema:

1. U posudu stavite jednu do dvije čajne žličice osušenog i usitnjenog korijena maslačka (ili jednu jušnu žlicu svježeg, nasjeckanog korijena).

2. Prelijte s oko 250 ml hladne vode.

3. Zagrijte do vrenja, a zatim smanjite vatru i pustite da lagano kuha 5 do 10 minuta.

4. Sklonite s vatre, poklopite i ostavite da odstoji još 15-ak minuta.

5. Procijedite čaj i pijte ga toplog, po želji zaslađenog medom.

Zbog gorkastog okusa nakon prženja, korijen maslačka popularna je bezkofeinska zamjena za kavu. No, njegova vrijednost seže puno dublje. Smatra se "tonikom za jetru" jer potiče protok žuči, ključan proces za detoksikaciju i razgradnju masti. Bogat je inulinom, prebiotičkim vlaknom koje hrani dobre bakterije u crijevima, čime poboljšava probavu. Djeluje i kao blagi diuretik, pomažući tijelu da se riješi viška vode, što može biti korisno kod osjećaja nadutosti i za zdravlje mokraćnih puteva.

Najviše pažnje privukla su istraživanja o potencijalnom antikancerogenom djelovanju korijena maslačka. Laboratorijske studije pokazale su da njegov ekstrakt može potaknuti staničnu smrt (apoptozu) u stanicama melanoma, gušterače i debelog crijeva, bez značajnijeg utjecaja na zdrave stanice. Ovi rezultati su obećavajući, no ključno je naglasiti da su provedeni isključivo u laboratorijskim uvjetima. Do danas ne postoje sveobuhvatne kliničke studije na ljudima koje bi potvrdile takvo djelovanje, stoga se čaj od maslačka ne smije smatrati lijekom za rak niti zamjenom za konvencionalnu terapiju. Prije redovite konzumacije, posavjetujte se s liječnikom.