Vani je vruće, a ti si loše? 6 načina kako pobijediti ljetnu depresiju

Ljeti je sve nekako življe. U mnogim se gradovima održavaju festivali i događanja na otvorenom, dani su duži, a sunce nas tjera u prirodu ili na more. Unatoč visokim temperaturama, ljudi su tijekom sezone godišnjih odmora opušteniji i energičniji, no to nije kod svih tako. Dok jedni uživaju u sunčanju i žao im je što kolovoz izmiče, drugi baš i ne vole ljeto. Sunčani ih dani 'bacaju' u sezonsku depresiju. Najradije bi se odmaknuli od svih, zamračili sobu i pustili nostalgične i umirujuće pjesme. Ako je to slučaj, najvjerojatnije pate od takozvanog ljetnog bluesa, odnosno sezonske ljetne depresije.

To nije ništa novo. Iako su sezonske depresije karakteristične za jesen i zimu kada oblačno vrijeme i kraći dani negativno utječu na raspoloženje i produktivnost, sasvim je moguće da kod tebe ljeto ima takav učinak. Jedva čekaš da prođe jer ti stvara osjećaj uznemirenosti, iscrpljenosti i/ili naleta tuge. “Hipokrat je davno, davno rekao da postoje neki ljudi koji su bolje ili lošiji prilagođeni zimi, i drugi koji su bolje ili lošije prilagođeni ljetu, i izgleda da je bio u pravu”, kaže psihijatar Norman E. Rosenthal za portal Well and Good.

Psihijatar napominje da se ne zna točan uzrok ljetnog bluesa jer je ta tema nedovoljno istražena. Ipak, tumači da previše sunčeve svjetlosti kod nekih negativno utječe na produktivnost i raspoloženje. Do jedne se točke osjećaš dobro, a onda ti se visoke temperature i 'žarenje' obiju u glavu.

''Zbog dugog, jakog sunčeva utjecaja neki se osjećaju iscrpljeno, manjka im energije i poticaja'', dodaje Rosenthal.

Simptome treba ozbiljno shvatiti, a ako se oni ne ublažavaju, trebalo bi potražiti stručnu pomoć. Jedino ćeš tako ustanoviti što je doista posrijedi. Zapamti: važno je brinuti o psihičkom zdravlju. Ono je jednako važno kao i fizičko.

Srećom, postoje načini kako se boriti protiv ljetne depresije. Ove navike mogu ublažiti simptome, no kako smo rekle, možda ih neće ukloniti. Ipak, donosimo nekoliko korisnih savjeta i dobrih navika.

POGLEDAJ VIDEO: Evo kako nam priroda može pomoći da poboljšamo psihofizičko zdravlje

Ohladi se

Zvuči kao banalan savjet, no psihijatar Rosenthal kaže da su njegovi pacijenti osjetili olakšanje čim su se kupali u hladnim kupkama, bazenima ili jezeru. Plivanje ti isto može biti korisno jer tjelesna aktivnost utječe na naše raspoloženje. Prvi korak kod ljetnog bluesa jest pobijediti vrućinu, rashladiti prostoriju, priuštiti si hladan tuš ili rekreaciju u moru, jezeru ili bazenu.

Smanji izloženost svjetlu

Boravak na otvorenom izuzetno je važan. Čovjeku treba D vitamin i dnevno upijanje svjetla. No, imaš li osjećaj da te sunce uznemiruje, nastoji se držati hlada, zamračiti prostoriju i vani nositi sunčane naočale koje će blokirati ultraljubičaste zrake. Prema Rosenthalu, tako bi mogla eliminirati tu uznemirujuću dozu svjetlosti. Ipak, priušti si šetnje koje će ti razbistriti glavu i dovoljno tjelesne aktivnosti. Ako pak prije ili nakon posla odradiš trening, prošećeš ili upišeš neku drugu aktivnost, vjerojatno ćeš se bolje osjećati. Možda i sama znaš koliko te fizička aktivnost može 'podići'. Možeš krenuti od polusatne šetnje, sesije trčanja ili plivanja, a kasnije sve kombinirati s ciljanim treninzima.

Posveti se malim užitcima

Ljudi koji pate od depresije ili čak samo kratkotrajnog lošeg raspoloženja nerijetko se zaborave posvetiti vlastitim užicima. Obaveze i povratak na posao može dodatno naglasiti simptome ljetne depresije pa je opća preporuka nastojati regulirati stres te se nakon posla posvetiti privatnom životu. Pokušaj naći stvari koje te vesele ili novi hobi, a ovo je pravi trenutak za upis neke nove aktivnosti. To bi te moglo 'izvući' iz vrtloga misli te ti proširiti krug poznanstva.

Pripazi na prehranu

Masna, začinjena, ali i slatka hrana može pogoršati simptome depresije. Nezdravi obroci mogli bi te učiniti tromom i neraspoloženom. Stoga je bolje povećati unos minerala i vitamina. Umjesto grickalica, posegni za orašastim plodovima. Sve ukomponiraj s redovitom aktivnošću.

Održavaj veze

Suočena s lošim raspoloženjem mogla bi se automatski povući u sebe. Ipak, čovjek je društveno biće i trebala bi ostati aktivna i družiti se s dragim ljudima u onoj mjeri za koju smatraš da ti je dovoljna. Dugotrajna izolacija od svijeta može sve pogoršati. Posveti se tebi, priušti si trenutke mira, no održavaj kontakte jer to održava mentalno zdravlje.

Možeš li, otputuj

I dok se neki vesele odlasku u mediteranske destinacije, možda bi tvoj odabir trebale biti planine ili sjever Europe. Ako ti vrućine i sparine značajno utječu na raspoloženje, odvaži se na odmor u planinama ili hladnijim krajevima. Potrebno je samo istražiti mogućnosti. Tko kaže da je ljetovanje rezervirano isključivo za morsku obalu?