Previše brineš? Šest načina kako se opustiti i 'isključiti mozak'

Sigurno nisi jednom čula kako netko kaže: 'Previše brineš, a na kraju sve ispadne dobro' ili 'Trebala bi se opustiti i manje brinuti'. Možda su upravo tebi to govorili ili si pak ti to sugerirala bliskoj osobi. Ma, zapravo, svi katkada brinemo o onome što ne možemo kontrolirati. Bilo da je to zbog straha da će nas zateći financijski ili ljubavni problemi, da će se nekome nešto dogoditi... – briga nad prati većinu života.

Stalna briga da sve moramo držati pod kontrolom kroz duže vremensko razdoblje rezultira višim razinama stresa, a potencijalno i izgaranjem jer su naše misli na sto strana. To se posebno odnosi na osobe koje se suočavaju s određenim problemima u okolini ili brinu o više ljudi.

Oni najčešće u glavi 'vrte' različite scenarije – mahom negativne – te razmišljaju o tome što je trebalo biti, ali i što će biti. To okupira njihove misli, a ta briga im pomaže da se bolje pripreme za svaki mogući ishod situacije, ali im istovremeno šteti.

Najbolje bi bilo kad se ne bi brinula o stvarima koje ne možeš kontrolirati, ali to je rijetko kad moguće. Bolje je prihvatiti da je briga tu, spoznati njen izvor, upravljati mislima i naći načine kako ćeš se nositi s njom.

Razgovor s bliskom osobom ili stručnjakom može pomoći jer je često najbolje kad se otvorimo, kažemo što nas muči i zatražimo mišljenje. Toga se ne treba sramiti jer je upravo razgovor jako koristan u razdoblju brige – pod uvjetom da te sugovornik razumije, da je iskren i empatičan.

U nastavku donosimo još nekoliko načina kako misli odvratiti od brige i više uživati u životu.

Pokušaj odvratiti pažnju vježbanjem

To je, naravno, lakše reći nego učiniti, no ''bavljenje nečim zanimljivim što zahtijeva vaš fokus i pažnju, a nema veze s brigama, može vam pomoći da se odmaknete od izvora stresa", objašnjava klinički izvanredni profesor psihijatrije dr. Gail Saltz za portal Woman and Home. Vjerojatno najbolji način za to jest boravak u prirodi i vježbanje jer, osim što tjelesna aktivnost pridonosi zdravlju, potiče lučenje hormona sreće i uveseljava nas.

Uz to, hodanje, bicikliranje ili trčanje na svježem zraku s vremenom može smanjiti ukupnu razinu stresa i tjeskobe te je zato dobar način da, barem nakratko, negativne misli ostaviš po strani. Redovita tjelesna aktivnost itekako je važna u razdoblju stresa i briga kad su mnogi skloni debljanju. Stoga se pokušaj pokrenuti i birati zdravu hranu, a ne alkohol i previše kofeina.

…ili nečime što te uveseljava

U tim je trenucima važno potražiti odmak od izvora stresa. Iako ti možda nije do druženja, ipak nemoj zanemariti društveni život jer je smijeh lijek. Osim toga, blizak prijatelj ili prijateljica može ti dati dobar savjet stoga se nemoj udaljiti od ljudi. Na brige možeš pokušati zaboraviti i svojim hobijem ili okupiranjem misli na druge načine. Važno je znati zašto se brineš, ali isto tako ne daj da ti te misli diktiraju svakodnevicu.

Pokušaj se naspavati

Kad smo pod stresom, san je prvi 'na udaru'. Baš je onda nevjerojatno važno brinuti o zdravlju, jesti uravnoteženo, ne pretjerivati s kavom i spavati dovoljno. To je teško kad ti misli 'lutaju', no manjak sna rezultira time da tijelo oslobađa više hormona stresa pod nazivom kortizol i da je to dodatan 'udarac' na mentalno zdravlje.

Zato je jako važno stvoriti rutinu spavanja što znači da pokušaš uvijek ići spavati i buditi se u slično vrijeme te si osigurati barem sedam sati noćnog odmora. Kad to činiš duže vremena, tijelo razvija ritam po kojemu će zaspati u pravo vrijeme. Prije spavanja se kloni ekrana jer oni emitiraju jaku svjetlost zbog koje je čovjeku teže prijeći u stanje mirovanja. Nadalje, priušti si toplu kupku jer bi te to moglo opustiti, a ne možeš li zaspati, pokušaj posegnuti za knjigom ili nekom drugom razonodom, a onda tek pokušati ponovo zaspati.

Učini nešto lijepo

Pretjerana briga često rezultira pesimizmom i poljuljanim raspoloženjem. Stoga treba pokušati odmaknuti misli gestama koje te vesele. Nazovi dragu osobu, pomozi nekome ili učini nešto što si dugo željela. To će te oraspoložiti, smanjiti stres i pomoći ti u izgradnji pozitivnog odnosa.

Prakticiraj vježbe disanja

Već smo spomenule da boravak u prirodi može olakšati nošenje s brigama. U kombinaciji s tjelesnom aktivnošću, to je nešto što bi ti moglo pomoći. Joga, ali i vježbe disanja odlična su stvar jer smiruju i čine da se osjećaš bolje. Takve vježbe disanja moguće je pronaći na internetu pa si dopusti uvjeriti se koliko te jedan pravi udah i izdah može opustiti.

Piši dnevnik

Brige iz svog uma pokušaj premjestiti na papir. Nekada je papir najbolji prijatelj, a kad napišemo ono što mislimo osjećamo se nekoliko kilograma lakši. Prenošenje misli na papir opušta, a može te i povezati sa sobom. Može ti postati jasan izvor brige, ali i moguća rješenja. Vođenje dnevnika stoga je sjajna stvar za razbistriti um i onda nastaviti dalje s danom. Neka su istraživanja pokazala da tako možeš smanjiti anksioznost i simptome depresije te se naučiti lakše nositi sa stresom. Uzmi papir i olovku i 'uroni' u misli! Daj si vremena.