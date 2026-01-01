Severina otkrila najveću želju za Novu godinu: 'Želim se zaljubiti u nekog normalnog'

Severina je otvorila dušu i podijelila svoj "plan za sreću" za nadolazeću godinu

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina, ispratila je staru i dočekala novu godinu objavom iskrenih i dirljivih osobnih želja za 2026. U objavi na Silvestrovo, pjevačica je svojim pratiteljima dala uvid ne samo u svoj besprijekoran stil, već i u svoje intimne novogodišnje odluke i nade.

U kratkom, stiliziranom videu koji je podijelila, Severina izgleda zapanjujuće u dvije različite elegantne kreacije. Prvo izlazi iz dizala u pripijenoj haljini boje zlata, bogato ukrašenoj kristalima, da bi se potom pojavila u lepršavijoj, jednako raskošnoj haljini dok korača hodnicima i stubištem luksuznog zdanja. Mnogi su obožavatelji odmah počeli nagađati da je video snimljen u njezinoj novoj vili u zagrebačkim Šestinama.

'Plan za sreću' u 2026. godini

Ipak, ono što je najviše odjeknulo bila je poruka koja je pratila video. Severina je otvorila dušu i podijelila svoj "plan za sreću" za nadolazeću godinu.

"Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi," započela je pjevačica.

Njezine želje sežu od duhovnog do svakodnevnog.

"Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih," napisala je, pokazavši svoju ranjivu stranu. Na popisu su se našle i želje za brigom o sebi, poput svakodnevne masaže i osam sati sna, ali i one kulturne, kao što su čitanje tri knjige mjesečno i posjet pet stranih koncerata godišnje.

Posebnu je pažnju privukla njezina ljubavna želja: "...da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh)".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nova godina, novi početak

Ova objava dolazi u razdoblju velikih promjena za pjevačicu, koja je nedavno Božić 2025. proslavila posljednji put u svom starom stanu, nakon čega se preselila u luksuznu vilu. Nedavno je dijelila i tople obiteljske trenutke sa sinom Aleksandrom i majkom Anom, naglašavajući važnost obitelji.

Njezina novogodišnja objava nije ostavila ravnodušnima ni njezine brojne pratitelje, koji su je obasuli podrškom i lijepim željama. Komentari poput "Sritna ti, Seve svemirska!" i "Seve ljepotice moja, sretna ti Nova godina", samo su neki od njih.