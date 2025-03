Mama Larisa: 'Laura je učenica koja uči drukčije i prijateljica koja nesebično dijeli ljubav i zagrljaje'

Danas obilježavamo Svjetski dan osoba s Down sindromom. Ovaj dan nije samo podsjetnik na važnost inkluzije i prihvaćanja – to je dan koji nas podsjeća koliko ljubavi, radosti i autentičnosti može stati u jedan dodatni kromosom. Djeca s kromosomom više osvajaju svojom iskrenošću, toplinom i sposobnošću da vide ljepotu u svakom trenutku. Ovo je prilika da zastanemo i svijet vidimo njihovim očima, da budemo nježni prema sebi i drugima i cijenimo male stvari. Povodom Svjetskog dana osoba s Down sindromom, prisjetili smo se inspirativne djevojčice Laure i njene majke Larise.

Larisa Porčić Filipaj majka je dvoje djece i supruga, ali i žena koja želi srušiti predrasude te osvijestiti i senzibilizirati javnost o djeci sa sindromom Down. Njezino dvoje djece, sin Lucas i kćerkica Laura, vode ju kroz život i daju mu smisao. Život piše čudne priče, a Larisi je dodijelio ulogu koja joj je drastično promijenila, ali i uljepšala život. No, baš kako to život zna posložiti, Laura je bila to "neplanirano čudo" koje je došlo kada Larisa nije ni slutila koliko će joj otvoriti srce i promijeniti percepciju svega.

O čudesnoj djevojčici Lauri pisali smo kada je krenula u novu životnu avanturu i prvi puta sjela u školske klupe, a sada je ponosna učenica drugog razreda, a njezin školski put najbolji je primjer koliko daleko možeš stići uz podršku, ljubav i vjeru.

Foto: Damirov foto kutak

Laura

Laurin školski put

Za Lauru školski život nije bio samo novi početak – bio je to izazov i prilika da pokaže koliko može. "Prvi školski dan za Lauru bio je trenutak pun emocija, ali i dokaz koliko daleko može stići uz ljubav, trud i podršku. No, školski život nije samo jedan trenutak – to je put ispunjen izazovima, učenjem i rastom. Na tom putu Laura nije sama. Uz nju su učiteljica koja razumije, asistentica koja pruža ruku kada je najpotrebnije, prijatelji u razredu koji je prihvaćaju takvu kakva jest i majka koja ne odustaje", kaže mama Larisa.

Učiteljica Marijana i asistentica Tanja uvijek su oslonac

Učiteljica kao srce razreda uvijek je tu da mališane uputi na pravi put, ali i da ih nauči da je različitost bogatstvo. Laura se zbog pristupa svoje učiteljice Marijane Jukić Brozić osjeća da zaista pripada. "Ona nije samo osoba koja podučava gradivo – ona je netko tko vidi potencijal u svakom djetetu. Strpljivo prilagođava metode rada, koristi vizualne materijale i osigurava da Laura može sudjelovati u nastavi svojim tempom. U njezinom razredu različitost nije prepreka, već prilika za učenje i zajedništvo. Zahvaljujući takvom pristupu, Laura ne osjeća da je drukčija", podijelila je Larisa.

Foto: Privatni album

Laura i učiteljica Marijana

Osim velike pomoći učiteljice Marijane, Laurin oslonac u svakodnevnim izazovima je i asistentica Tanja Matulja. Prisutnost asistentice izuzetno je bitna kako bi se Lauri omogućila veća samostalnost i sigurnost. "Ona je tiha snaga u njezinim školskim danima. Kada je potreban poticaj, ona je tu. Kada su zadaci teži, ona ih razlaže na korake koje Laura može savladati. Kada je potreban osmijeh ili ohrabrenje, ona ga nesebično daje", dodaje mama Larisa.

Foto: Privatni album

Laura i asistentica Tanja

Prijatelji iz razreda kao najveća podrška

Osim učiteljice i asistentice, velika su podrška i Laurini prijatelji iz razreda koji svakodnevno pokazuju koliko je snaga zajedništva bitna. Njihova znatiželja i otvorenost brzo su nadjačale prvotnu nesigurnost.

"Djeca možda nisu svjesna svih izazova s kojima se Laura suočava, ali su svjesna njezina osmijeha, topline i upornosti. Oni joj spontano pomažu kada joj nešto zatreba, s ponosom dijele s njom školske klupe i bodre je u njezinim uspjesima. Kada se trudi napisati riječ ili riješiti zadatak, tu su da je potaknu pljeskom i ohrabre osmijehom. Shvatili su da Laura nije samo učenica koja uči drugačije – ona je prijateljica koja nesebično dijeli ljubav, zagrljaje i smijeh. U njezinoj prisutnosti uče što znači strpljenje, kako se radovati malim uspjesima i koliko je važno prihvaćanje. S vremenom su postali njezina mala podrška, a ona njihova inspiracija."

Foto: Privatni album

Laura i prijatelj Matija

Majka je snaga iza svakog uspjeha

Iza svakog Laurinog uspjeha ponosno stoji i bodri je njena majka Larisa i cijela obitelj. Larisa ne broji sate provedene u vježbanju, razgovorima i traženju najboljih rješenja – jer zna da svaka borba vrijedi. Ona nije samo majka, već i motivator, zagovornik i glas koji se bori da svijet prepozna vrijednost njezine djevojčice. Njezin trud ne prestaje pred školskim vratima – on se nastavlja u svakom trenutku, u svakom razgovoru s učiteljima, stručnjacima i drugim roditeljima koji dijele slične priče.

"Laurin školski put nije uvijek lagan, ali je ispunjen ljubavlju i podrškom. Svaka prepreka postaje manja kada zna da nije sama. Uz učiteljicu koja vjeruje u nju, asistenticu koja je vodi kroz izazove, prijatelje koji su joj oslonac i majku koja joj daje snagu, Laura ne samo da uči – ona raste, razvija se i nadahnjuje sve oko sebe."

I dok se školski hodnici pune dječjim glasovima i novim znanjima, jedno je sigurno – Laura svojim osmijehom i hrabrošću svakoga dana pokazuje što znači biti pravi superheroj.

Foto: Damirov foto kutak

Laurina obitelj