HORMON STRESA

Kako kortizol utječe na tijelo i zdravlje? Hormon koji određuje naše ponašanje

Ana Ivančić
2. rujna 2025.
Kortizol ima ključnu ulogu u našem tijelu – pomaže nam da se nosimo s izazovima, regulira energiju, utječe na krvni tlak i imunitet. No, kada ga je previše ili premalo, organizam šalje jasne signale da nešto nije u ravnoteži

Kortizol je jedan od najvažnijih hormona u ljudskom tijelu. Iako ga često nazivamo “hormonom stresa”, njegova uloga je daleko šira – pomaže nam da se nosimo s izazovima, regulira metabolizam, utječe na krvni tlak i imunološki sustav.  Djeluje kao ugrađeni alarmni sustav koji nam pomaže reagirati u opasnim situacijama. Problem nastaje kada je kortizol dugoročno previsok ili prenizak, što može dovesti do različitih zdravstvenih tegoba. Razumijevanje uloge kortizola prvi je korak prema boljem upravljanju stresom i očuvanju zdravlja. 

U nastavku otkrivamo što je kortizol, kako djeluje, koji su simptomi poremećaja i što možeš učiniti da ga dovedeš u ravnotežu.

Što je kortizol i zašto je važan?

Kortizol je steroidni hormon koji proizvode nadbubrežne žlijezde. Iako ga najčešće povezujemo sa stresom, on utječe na gotovo svaki organ i tkivo u tijelu. Njegove ključne uloge uključuju:

  • Regulaciju odgovora na stres: U opasnim situacijama, kortizol pokreće "bori se ili bježi" odgovor, oslobađajući glukozu (šećer) iz jetre kako bi ti osigurao brzu energiju.
  • Kontrolu upalnih procesa: U kratkim naletima, kortizol može ojačati imunitet smanjenjem upale.
  • Regulaciju metabolizma: Pomaže tijelu u korištenju ugljikohidrata, masti i proteina.
  • Održavanje krvnog tlaka: Utječe na ravnotežu tekućine i elektrolita u tijelu.
  • Upravljanje ciklusom spavanja i budnosti: Razine kortizola prirodno su najviše ujutro kako bi te razbudile, a najniže navečer kako bi ti omogućile san.

Kratkoročni porast kortizola je, dakle, ne samo normalan, već i nužan za preživljavanje. Problem nastaje kada su njegove razine kronično povišene.

Kada kortizol postaje problem: simptomi neravnoteže

Dugotrajno visoke razine kortizola mogu poremetiti gotovo sve procese u tvom tijelu. Važno je prepoznati znakove kako bi mogla na vrijeme reagirati.

Simptomi povišenog kortizola

Kronični stres glavni je uzrok, no i određena medicinska stanja poput Cushingovog sindroma mogu dovesti do viška kortizola. Obrati pažnju na sljedeće simptome:

  • Debljanje: Posebno nakupljanje masnog tkiva oko trbuha i lica.
  • Stalni umor: Osjećaj iscrpljenosti čak i nakon dovoljno sna.
  • Problemi sa spavanjem: Poteškoće s uspavljivanjem ili često buđenje tijekom noći.
  • Promjene raspoloženja: Povećana razdražljivost, anksioznost ili osjećaj depresije.
  • Poteškoće s koncentracijom: Osjećaj "moždane magle".
  • Probavni problemi: Nadutost, bolovi u trbuhu ili promjene u probavi.
  • Visoki krvni tlak i glavobolje.
  • Slabost mišića i tanka koža sklona modricama.

 

Simptomi niskog kortizola

S druge strane, preniska razina kortizola može ukazivati na poremećaj rada nadbubrežnih žlijezda. Tada se javljaju:

  • kronični umor i slabost
  • nizak krvni tlak i vrtoglavice
  • gubitak apetita i mršavljenje
  • smanjena otpornost na stres
  • loše raspoloženje i sklonost depresiji

Kako prirodno smanjiti kortizol?

Dobra vijest je da postoje brojni prirodni načini za vraćanje kortizola u ravnotežu. Riječ je o usvajanju zdravih navika koje dugoročno poboljšavaju cjelokupno zdravlje.

  • Prioritetiziraj san: Ciljaj na 7 do 9 sati kvalitetnog sna svake noći. Uspostavi redoviti raspored spavanja i izbjegavaj ekrane i kofein prije odlaska u krevet.
  • Redovito vježbaj: Umjerena tjelesna aktivnost poput hodanja, joge ili vožnje bicikla odličan je način za oslobađanje od stresa. Preintenzivno vježbanje, međutim, može imati suprotan učinak.
  • Primjenjuj tehnike opuštanja: Meditacija, vježbe dubokog disanja i mindfulness dokazano smanjuju razinu stresa i kortizola. Čak i nekoliko minuta dnevno može napraviti razliku.
  • Poveži se s drugima: Kvalitetno vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima pruža osjećaj podrške i smanjuje stres. Istraživanja pokazuju da čak i interakcija s kućnim ljubimcima može sniziti kortizol.
  • Pronađi hobi i zabavljaj se: Aktivnosti u kojima uživaš i smijeh potiču lučenje endorfina, hormona sreće, koji su prirodni protuotrov kortizolu.

Prehranom protiv stresa

Hrana koju jedeš ima izravan utjecaj na tvoje hormone. Uravnotežena prehrana ključna je za održavanje zdravih razina kortizola.

Namirnice koje pomažu

  • Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama: Masna riba (losos, skuša), orasi, chia i lanene sjemenke.
  • Namirnice s magnezijem: Tamnozeleno lisnato povrće, avokado, banane i tamna čokolada.
  • Hrana bogata vitaminom C: Agrumi, bobičasto voće, paprika i brokula.
  • Fermentirana hrana: Jogurt, kefir i kiseli kupus podržavaju zdravlje crijeva, što je usko povezano s mentalnim zdravljem.
  • Zeleni čaj: Sadrži L-teanin, aminokiselinu s umirujućim učinkom.

Namirnice koje treba izbjegavati

  • Šećer i rafinirani ugljikohidrati: Slatkiši, sokovi i proizvodi od bijelog brašna uzrokuju nagle skokove šećera u krvi, što tijelo doživljava kao stresor.
  • Prekomjeran unos kofeina i alkohola: Mogu poremetiti san i potaknuti lučenje kortizola. Možeš isprobati izazov 30 dana bez kave te isprobati neke od odličnih zamjena za kavu, poput cikorije.
  • Pržena i procesirana hrana: Bogata je nezdravim mastima koje potiču upalne procese u tijelu.

Kako regulirati kortizol?

Regulacija kortizola svodi se na ravnotežu između tijela i uma. To znači dovoljno sna, redovitu tjelesnu aktivnost, zdravu prehranu, ali i brigu o mentalnom zdravlju. Povremeno povišenje kortizola je normalno i korisno, no kronično odstupanje od ravnoteže zahtijeva ozbiljniji pristup. Ako osjećaš dugotrajne simptome, najbolje je potražiti savjet liječnika i napraviti odgovarajuće pretrage.

Uz promjene u prehrani, neki dodaci prehrani poput ashwagandhe i rhodiole mogu pomoći tijelu da se prilagodi stresu. Ipak, prije uzimanja bilo kakvih suplemenata, važno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.

Kortizol je hormon bez kojeg naše tijelo ne bi moglo normalno funkcionirati. On je saveznik u stresnim situacijama, ali i važan regulator metabolizma, krvnog tlaka i imunološkog sustava. Problem nastaje kada ga je previše ili premalo. Dobra vijest je da zdravim navikama, pravilnom prehranom i brigom o snu možeš značajno utjecati na njegovu ravnotežu i time unaprijediti svoje zdravlje i energiju.

 

