Ashwagandha - snažna biljka koja pomaže kod stresa, nesanice i slabog libida

Ashwagandha (ašvaganda) je vrlo moćna biljka koja ima ljekovita svojstva, a u tradicionalnoj i ajurvedskoj medicini koristi se jako dugo. Smatra se jednom od najsnažnijih biljaka za ozdravljenje i jačanje imuniteta nakon bolesti. Uz to, pomaže i kod stresa, pomlađuje, poboljšava raspoloženje i koncentraciju, a navodno jača i libido.

Što je ashwagandha?

S obzirom na to da pomlađuje organizam i pobjeđuje stres, ashwagandhu često zovu "indijskim ginsengom", no u botaničkom smislu ove dvije biljke nisu povezane. Naime, ashwagandha pripada porodici rajčica. Riječ je o grmu s ovalnim listovima, žutim cvjetovima i sitnim plodovima crvene boje. Porijeklom je iz Indije i Bliskog istoka, no danas se uzgaja i u drugim dijelovima svijeta.

Još od davnina ova snažna biljka koristila se u terapeutske svrhe, a u Indiji je koriste kao tonik za pomlađivanje organizma te kao afrodizijak. Zdravstvene dobrobiti ashwagandhe potvrdila su i brojna istraživanja pa je postala vrlo popularna i u zapadnom svijetu.

Ashwagandha sadrži mnoge korisne ljekovite kemikalije, a otkriveno je i da neki spojevi koje sadrži imaju antioksidativno djelovanje što znači da štiti organizam od slobodnih radikala i na taj način usporava proces starenja.

Kada se pije ashwagandha?

Ashwagandha se primarno propisivala za oporavak imunološkog sustava nakon bolesti, a danas se kao dodatak prehrani preporučuje i kod mnogih drugih simptoma kao što su:

Stres i anksioznost

Nedostatak energije

Nesanica

Problemi s koncetracijom

Umor

U principu, ova je biljka idealan izbor za sve one koji se suočavaju s velikom količinom stresa, anksioznošću ili osjećaju druge negativne posljedice modernog načina života, a pogodna je i za starije osobe i sportaše. Štiti organizam od virusa, bakterija i parazita. Neke studije sugeriraju da ima ashwagandha ima i antikancerogena svojstva.

Ashwagandha ima uistinu širok spektar djelovanja, dobra je čak i za kožu, pozitivno utječe na zdravlje srca, mozga te kardiovaskularnog i dišnog sustava. Može pomoći i kod hormonalne neravnoteže.

Kao dodatak prehrani ashwagandha najčešće dolazi u obliku kapsula ili praha pa ju je vrlo lako uklopiti u svakodnevnu prehranu. Preporučene količine su od 600 do 1000 mg dva puta dnevno odnosno 2 žličice. Može se umiješati u smoothie, sok ili vodu, Idealno vrijeme za konzumaciju ashwagandhe je u večernjim satima jer djeluje smirujuće. Osobama koje muči nesanica ili tjeskoba preporuča se ashwagandha u prahu koja se dodaje u šalicu vrućeg mlijeka ili drugog toplog napitka prije spavanja.

Ashwagandha – koliko dugo uzimati

Duljina korištenja ashwagandhe ovisi o brojnim faktorima, ponajprije o tome u koje svrhe je želimo koristiti. Za kratkoročnu pomoć kod stresa i nesanice dovoljno ju je uzimati 1 do 3 mjeseca, no za dugoročne prednost ashwagandha se može uzimati i duže, od nekoliko mjeseci pa do godinu dana.

Prije početka uzimanja ashwagandhe preporuča se konzultirati s liječnikom ili kvalificiranim stručnjakom, posebice u slučaju određenih zdravstvenih stanja ili korištenja drugih lijekova i dodataka prehrani.

Moguće nuspojave kod uzimanja ashwagandhe

Iako je ashwagandha izvrstan saveznik u borbi protiv raznih zdravstvenih problema, treba se držati preporučenih dnevnih doza jer u protivnom se mogu pojaviti neželjene nuspojave.

Ashwagandhu bi trebale izbjegavati osobe koje imaju problema s tiroidnom žlijezdom te trudnice. U većim dozama, ashwagandha može izazvati probavne smetnje, glavobolju pa čak i halucinacije. Također, ne bi je trebale konzumirati osobe koje piju antidepresive.