Imamo 8 najboljih zamjena za kavu za savršen početak dana

Opće je poznato kako je kofein djeluje na mozak i živčani sustav tako da povećava budnost i odgađaosjećaj umora. Zvuči savršeno kada trebaš ostati budna, zar ne? Osim toga, kava ima i svoje zdravstvene prednosti. No, postoji i druga strana priče – kofein može biti prilično varljiv.

Otprilike 15 do 30 minuta nakon što popiješ kavu, energija može naglo pasti. Taj „energetski pad“ zna rezultirati osjećajem umora, baš suprotnim od onoga što si htjela postići. Tada često posegneš za još jednom šalicom kave, a to može stvoriti začarani krug koji nije baš idealan. Zbog toga je dobra ideja pronaći alternativu za kavu, posebno ako ti ona uzrokuje neugodne posljedice.

Negativni utjecaji kofeina na tijelo

Naime, prevelika doza kofeina može utjecati na tvoje tijelo i um na nekoliko načina. Nervoza, žgaravica i loša kvaliteta sna samo su neki od njih. Ako si navikla piti kavu na prazan želudac (a budimo iskreni, mnoge od nas to rade), možeš dodatno opteretiti želudac. Kofein tako potiče lučenje klorovodične kiseline, koja pomaže probavi, no bez hrane u želucu to može izazvati nelagodu.

Osim toga, previše kofeina može utjecati na sposobnost tvog tijela da regulira razine kortizola i melatonina – hormona stresa i sna. Rezultat? Kronični stres i manjak kvalitetnog sna, što svakako ne želiš. Dakle, možda je vrijeme da razmisliš o alternativama i pronađeš bolji način za energiju i fokus tijekom dana!

Najbolje zamjene za kavu

Zahvaljujući otkrićima superhrane i modernim dodacima prehrani, više nije teško pronaći zdravije alternative i zamjene za kavu koje pružaju energiju, fokus i dobrobit za organizam – bez nuspojava koje kofein ponekad donosi. Osim što pomažu u održavanju budnosti, ove zamjene nude i nove, zanimljive okuse te zdravstvene prednosti.

Ovo su najbolje zamjene za kavu koje su zdrave i ukusne!

Matcha

Matcha je vrsta zelenog čaja koja je postala iznimno popularna zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti. Sadrži bogate antioksidanse, vitamine i minerale, a poznato je da pozitivno utječe na zdravlje srca, pomaže pri mršavljenju i poboljšava raspoloženje. Zbog ovih blagodati, matcha je često nazivan supernapitkom i odlična alternativa kavi. U Japanu se koristi već stoljećima kao tradicionalni lijek, a brojne studije potvrđuju njezine zdravstvene dobrobiti.

Matcha prah, ORGONA, bio&bio, 20,09 €

Foto: bio&bio

Cikorija

Ako nisi čula za cikoriju, sigurno si čula za njeno drugo ime - bijela kava. Ovaj beskofeinski napitak ima okus i miris kave, bez intenzivne gorčine i s dodatkom orašastog okusa. Možeš ju kuhati s vodom ili s mlijekom, baš kao i običnu kavu, sa šećerom ili bez. Mnogi je biraju zbog njenog blagog i umirujućeg efekta, jer za razliku od kave, neće te držati budnom.

Cikorija, Franck, 2,49 €

Foto: Franck

Divka

Divka nastaje prženjem korijena cikorije i korijena ječma i vjerodostojna je zamjena za omiljenu kavu. Kuha se poput turske kave i možeš ju piti u bilo kojem dijelu dana bez straha od posljedica. Jedina posljedica divke je što će te ugrijati i opustiti u svom opojnom mirisu i aromi.

Divka, Franck, 2,49 €

Foto: Franck

Guarana

Ako ne želiš smanjiti količinu kofeina, nego samo zamijeniti kavu s nekim drugim napitkom, probaj guaranu. Guarana je biljka porijeklom iz Amazone koja sadrži znatno veću količinu kofeina od kave. Zahvaljujući tome, pruža dugotrajniji energetski poticaj, bez naglih padova energije. Idealna je za povećanje koncentracije, smanjenje umora i povećanje opće vitalnosti, čime se izdvaja kao odlična alternativa kavi. Ne opterećuje želudac kao kava, a pritom pruža čistu energiju.

Guarana prah, Nutrigold, Tvornica zdrave hrane, 13,99 €

Foto: Tvornica zdrave hrane

Kakao

Dobro vidiš, ali prije nego što si kreneš kuhati šalicu kakaa - ovo nije ono što misliš. Žlica sirovog kakaa razvodnjenog u šalici mlijeka postao je omiljen jutarnji napitak mnogima. Gorčina kakao praha u kombinaciji s mlijekom (a može i s vodom!) savršen je za dobro jutro. Iskreno, tko ne bi htio okus kave zamijeniti bogatim okusom gorke čokolade?

Kakao prah, Nutrigold, Tvornica zdrave hrane, 6,49 €

Foto: Tvornica zdrave hrane

Kombucha

Kombucha je fermentirani napitak koji se radi od čaja i gljive Kombuche, podrijetlom iz Azije. Koristi se već stoljećima u istočnjačkim kulturama zbog svojih ljekovitih svojstava – poboljšava probavu, jača imunitet, pomaže u detoksikaciji organizma te povećava energiju. Kombucha ima voćni okus, nimalo nalik kavi, pa je odlična alternativa ako želiš mali energy boost, ali bez okusa kave. Možeš ju kupiti u prodavaonicama zdrave hrane, specijaliziranim dućanima ili online trgovinama.

Kombucha đumbir i limun, CAPTAIN KOMBUCHA, bio&bio, 6,59 €

Foto: bio&bio

Zlatno mlijeko

Što mlijeko, med, cimet, papar, đumbir i kurkuma imaju zajedničko? Zajedno tvore jedan od najkvalitetnijih napitaka za cjelokupno zdravlje čovjeka - zlatno mlijeko. Postoje mnogi recepti za pripremu zlatnog mlijeka, no glavni sastojak (uz mlijeko) je kurkima. Zlatno mlijeko, pripremljeno s kurkumom, cimetom i đumbirom, bogato je antioksidansima i protuupalnim spojevima koji mogu pomoći u smanjenju upala, bolova u zglobovima i riziku od kroničnih bolesti poput srčanih bolesti. Također može poboljšati funkciju mozga, smanjiti simptome depresije i podržati zdravlje kostiju zahvaljujući kalciju i vitaminu D.

Zlatno mlijeko sastojci:

1 šalica biljnog mlijeka (bademovo, kokosovo, sojino ili obično kravlje mlijeko)

1 čajne žličica kurkume

1/2 čajne žličica đumbira u prahu

1/4 čajne žličica cimeta

1/2 čajne žličica kokosovog ulja ili maslaca

1/2 čajne žličica meda ili javorovog sirupa (po ukusu)

Prstohvat crnog papra (pomaže apsorpciji kurkume)

Zlatno mlijeko priprema:

U maloj posudi, zagrij biljno mlijeko na laganoj vatri dok ne postane toplo, ali ne prokuha. Dodaj kurkumu, đumbir, cimet i crni papar. Sve temeljito promiješaj. Dodaj kokosovo ulje ili maslac i med (ili javorov sirup) te nastavi miješati dok se svi sastojci ne sjedine. Pusti još nekoliko minuta da se zagrije i da se sve okusi spoje, a zatim skloni s vatre i uspi u šalicu.

Zeleni čaj

Klasik nad klasicima, rijetko što može zamijeniti šalicu zelenog čaja kao jutarnjeg napitka. Osim što zeleni čaj možeš kupiti stvarno u svim dućanima, ima kofein pa je odličan za razbuđivanje, a ima i protuupalna svojstva te obiluje antioksidantima.

Zeleni čaj, DARVITALIS, bio&bio, 3,99€

Foto: bio&bio

