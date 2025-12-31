403 Forbidden

Moda
URBANI PAR

Mirela Holy i Siniša Bužan prošetali centrom Zagreba u savršenom monokromatskom spoju

Žena.hr
31. prosinca 2025.
Mirela Holy i Siniša Bužan prošetali centrom Zagreba u savršenom monokromatskom spoju
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Mirela Holy svojim je subotnjim modnim odabirom potvrdila ono što svi već znaju o stilu poznate političarke i bivše ministrice: monokromatski crni outfiti nisu samo siguran izbor, već moćan izraz individualnosti i urbane sofisticiranosti

Zagrebačka špica ponovno je pokazala da street style može biti jednako sofisticiran koliko i urban. Ovog puta, pažnju su privukli Mirela Holy, poznata političarka i ekološka aktivistkinja, i njezin dugogodišnji partner Siniša Bužan s kojim je rijetko viđamo u javnosti. Par je prošetao središtem grada u stilski usklađenim monokromatskim kombinacijama.

Mirela Holy i Siniša Bužan prošetali centrom Zagreba u savršenom monokromatskom spoju
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Mirela Holy, koja je poznata po svom prepoznatljivom crnom stilu — ponekad i vlastitog dizajna — prošle je subote u centru Zagreba ponovno pokazala zašto je modna ikona u svojoj sferi. Nosila cropped voluminoznu puffer jaknu s naglašenim, strukturiranim ramenima preko dugog crnog kaputa ili haljine. Robusne crne čizme na platformu, praktična shopper prošivena torba i dugačke rukavice upotpunile su look, dajući mu urbani, ali i sofisticirani ton.

Siniša Bužan pratio je estetiku svoje partnerice u potpuno crnoj kombinaciji: cargo jakna i hlače stvorili su urbani, moderni kontrapunkt Mirelinom dramatičnom outfitu. Njihova usklađenost nije samo vizualna, već odražava i pažljivo promišljen stil parova koji modom komunicira osobnost i stav.

