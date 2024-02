Samo hrabro! Zlatna pravila za dugotrajan gubitak kilograma

Dva su prijelomna trenutka u godini kad puno ljudi odluči otići početi vježbati i zdravo se hraniti. To su, pogađaš, prvi dani nove godine i nekoliko tjedana prije ljetnog odmora. Znamo, znamo, sve je lakše od "ponedjeljka" i od prvog siječnja, no najbolje bi bilo kad bi se tijekom cijele godine držala zdravog načina života. Jednom kad ti postane rutina – i način života – odlazak na trening ili manji unos šećera neće ti biti strašna stvar.

Naravno, od nekud treba početi, a početak godine nam se zaista čini kao pravi trenutak za to. Zapravo, najbolje je početi već sada! Želiš li smršavjeti (a to žele mnogi nakon blagdana), moraš znati da dugotrajni rezultati ne dolaze preko noći. Za mršavljenje, ali i samo usvajanje zdravih navika trebat će ti dovoljno odlučnosti i truda. Trebat ćeš usvojiti način razmišljanja da ne vježbaš i ne kuhaš povrće samo zbog brojke na vagi nego kako bi se bolje osjećala. Kako bi tvoje tijelo bolje radilo i bilo zdravije. U konačnici, kreneš li već sada, bit ćeš zadovoljna ne samo zbog linije nego i zbog mogućnosti odnosno boljih rezultata prilikom vježbanja.

Da bi mršavljenje bilo uspješno, potrebno je voditi računa o treningu koji je adekvatan tvojim mogućnostima i potrebama te o balansiranoj prehrani. No to nije jedino. U nastavku izdvajamo zlatna pravila za dugotrajan gubitak kilograma.

Ubaci proteine

Hrana bogata proteinima može ti pomoći pri mršavljenju i izgradnji mišića. Osim toga, proteini utječu na apetit i osjećaj sitosti. Da bi gubila kilograme važno je birati kvalitetne proteine, a naša je preporuka da ih uključiš u doručak. Jaja, maslac od kikirikija, kvinoja, a potom sardine za ručak dobar su odabir za zdrave obroke. Naravno, za bolje rezultate bitno je pratiti unos kalorija, ali i dnevnu tjelesnu aktivnost. U tome ti može pomoći pisanje dnevnika ili praktične besplatne aplikacije. Uz to, izbjegavaj grickati dok radiš za računalom ili gledaš televiziju – ma koliko god da zalogaji bili zdravi, ključan je kalorijski deficit i svjesnost o tome što jedeš i piješ. Zato je najbolje sjediti za stolom i polagano jesti jer će tako mozak lakše registrirati da je pun.

Smanji unos ugljikohidrata

I dok je općenito poželjno birati kvalitetne prioteine, ugljikohidrate bi trebalo "srezati". Oni najčešće otvaraju apetit pa te lako potiču da unoseš više kalorija. Dakako, izvor su energije, no kad unosiš manje ugljikohidrata, koristi pohranjenu masnoću što s vremenom rezultira gubitkom kilograma. Baš zato što otvaraju apetit, ugljkohidrati se brže probavljaju i nakon njih ćeš biti brže gladna.

Puno povrća

Jedenje dovoljno povrća preporučuje se svima pa i onima koje žele smršavjeti. Pola tvog tanjura trebalo bi se sastojati od povrća. Zaista, na internetu možeš pronaći puno recepata uz koje ćed povrće biti jako ukusno. Uz to je i niskokalorično i zasitno, a sadrži i vlakna. Tu su i vitamini, minerali i antioksidansi koji su tvom tijelu bitni.

Unosi manje, troši više

Da bi smršavjela, važno je jesti više manjih obroka te nastojati unositi manje kalorija. Za stopostotni rezultat jednako je važna i prehrana i potrošnja kalorija. To ne znači da trebaš gladovati – upravo suprotno. Tvoja bi se prehrana i dalje trebala sastojati od raznolike hrane koja je nutritivno bogata. Gladovanje čini kontraefekt. Doista, prati koliko kalorija unosiš, što jedeš i nastoji jesti kuhano.

Redovito vježbaj

A da bi trošila kalorije, ključna je tjelesna aktivnost. Ona je neophodna kako bi naše tijelo bilo zdravo. I sama znaš da užurbani načln života uključuje višesatno sjedenje, manjak hodanja i hranu iz dostave. No za dugoročne rezultate, trebala bi promijeniti način života i uz uravnoteženu, unaprijed isplaniranu prehranu, krenuti na treninge. To ne mora biti nužno teretana. Možeš krenuti s redovitom šetnjom, plivanjem, trčanjem ili tečajem plesa. Postupno gradi naviku aktivnog života. . Ovisno o tvom stanju i cilju, kod provjerenog se stručnjaka raspitaj kakav bi ti plan prehrane i treninga bio najbolji. I da, postavi realne ciljeve i nemoj odustati. Bit će dana kad ti se neće dati, no ipak idi odvježbati. Činiš to zbog svog tijela, bolje pokretljivosti i zdravijeg života.

Dovoljno spavaj i pij vode

Kvalitetan san također je jako važan. Izloženost stresu i premorenost negativno utječe na rezultate, kao i konzumiranje alkohola. Nastoji svake večeri lijegati u slično vrijeme te spavati od sedam do osam sati. Prije počinka stvori si ugodnu atmosferu te se mentalno opusti. Naravno, važna stvar kod mršavljenja – ma zapravo uvijek – jest piti dovoljno vode. Općenita je preporuka od litre i pol dnevno, no to ovisi o tvom načinu života. Budi naspavana i hidratizirana i ne zaboravi unositi vodu prije, tijekom i nakon treninga.

