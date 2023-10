Može li se pretjerati s vježbanjem i kako znati da tijelu treba predah?

Redovita tjelesna aktivnost važna je ne samo za tvoje tijelo nego i psihu. Osnažuje, smanjuje rizik od brojnih oboljenja te podiže raspoloženje. Ne moramo ti ni govoriti da sjedilački način života u sklopu kojeg osam ili više sati provedeš u sjedećem položaju nepovoljno utječe na svaki segment tvoga zdravlja: s vremenom te takav neaktivan način života može učiniti tromom te ti povećati rizik od pretilosti. Uz to, dok sjedimo, skloni smo unašati dodatne kalorije, previše šećera ili kofeina.

Ako već nisi, ove bi se jeseni trebala odvažiti na aktivniji život. Dok je još vedro, posegni za biciklom, prošeći šumom ili rana jutra iskoristi za trčanje. Nastoji se prošetati nakon sat vremena sjedenja, a ne bi bilo loše ni da se odlučiš na neku aktivnost. To može biti ples, plivanje ili pak treninzi prilagođeni tvojim sposobnostima, u početku najbolje uz vodstvo stručnjaka. Vidjet ćeš da ćeš s vremenom iskusiti blagodati redovite tjelesne aktivnosti.

No nemoj otići u drugu krajnost i ako dosad nisi vježbala, obavljati pet ili više treninga tjedno. I s vježbanjem se može pretjerati.

Opća je preporuka 45-60 minuta dnevno s time da si već i svakodnevnom polusatnom šetnjom smanjuješ rizik od brojnih bolesti. Portal Byrdie piše da više vježbanja neće automatski ubrzati napredak te da bi ti moglo donijeti više štete nego koristi. To se odnosi na pojedince koji se konačno odvaže krenuti na treninge, a onda se 'cijede' svaki dan po nekoliko sati.

Poanta je da u određenu aktivnost kreneš postupno, nekoliko puta tjedno, a kako vrijeme protječe i ti napreduješ, povećavaš intenzitet treninga. Ako si početnik, definitivno kreni laganim koracima s obaveznim danom kad nećeš doći odraditi trening. Umjesto toga, ostat ćeš aktivna na druge načine – šetnjom, rolanjem, vožnjom bicikla…

Pretjeraš li s vježbanjem i kreneš prejako, mogla bi se suočiti s nekoliko 'simptoma'. Pronalaziš li se u većini, možda je vrijeme da malo usporiš. Naravno, nemoj se ulijeniti i ostavi se kretanja jednom zauvijek. Saznaj ih u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Kako pravilno izvesti plank?

Dugotrajna bol u mišićima

Bolovi u mišićima jedan ili dva dana nakon treninga odnosno 'buđenja' mišića uobičajeni su, posebice ako si se nakon dugo vremena vratila treningu. No, ako konstantno aktiviraš istu skupinu mišića dok je još pod upalom, to bi moglo rezultirati dugotrajnom upalom. Zato je važno krenuti lagano i dati tijelu vremena da se oporavi.

Niska razina energije

Osjećaš li se umorno i bez energije, a znaš da se ne radi o virozi ili nekoj drugoj bolesti, to bi mogao biti znak da tijelo traži predah. Najčešće nas upravo trening može oraspoložiti i ojačati imunitet, no kao što smo rekli, ne treba od starta pretjerati jer sve može rezultirati općom slabošću, rizikom od upala i lošim raspoloženjem. Trening bi trebao napuniti tvoje baterije, a ne ih isprazniti tako da danima nakon nemaš motivacije ni snage.

Smanjen apetit

Smanjenom apetitu može kumovati niz uzroka, među ostalim stres i iscrpljenost. Primijetiš li da već danima slabo jedeš i nenamjerno gubiš kilograme, to može biti zbog pretreniranosti. Apsolutno bi trebalo ustanoviti uzrok promjena u prehrani te prilagoditi tjelesnu aktivnost.

Kad slušati tijelo?

Sljedeće pitanje jest što učiniti u slučaju ovih simptoma. Jasno, oni se mogu pripisati i drugim stanjima. Zapitaj se kojim se aktivnostima baviš u slobodno vrijeme i koliko dugo te kako se osjećaš nakon njih. Čini li te to bolje ili lošije raspoloženom, ali i osiguravaš li si predah od intenzivnih treninga?

Navodi li te ovo na to da si u posljednje vrijeme odjednom pretjerala s vježbanjem, nastoji smanjiti intenzitet treninga i slušati tijelo. I dalje ostani aktivna, no na putu do cilja nemoj preskakati tri stepenice. Lagano se uspinji do rezultata i imaj na umu da dugotrajni rezultati ne dolaze preko noći. Stoga se nema smisla iscrpljivati do krajnjih granica.