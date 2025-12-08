403 Forbidden

SUVREMENO UZ TRADICIJU

Adams & Durante: Lisinski srijedom predstavlja pustinjski blues uz zvuke Južne Italije

8. prosinca 2025.
Adams &amp; Durante: Lisinski srijedom predstavlja pustinjski blues uz zvuke Južne Italije
Dvojica vrhunskih glazbenika, poznati britanski gitarist Justin Adams i talijanski majstor tamburela i violine Mauro Durante, 10. prosinca dolaze u Dvoranu Lisinski predstaviti snagu tradicije i žar suvremene glazbe

Justin Adams, poznat po ogoljenom gitarskom zvuku oblikovanom bluesom, te virtuozni vizionar Mauro Durante, duboko ukorijenjen u južnotalijansku glazbenu tradiciju pizzice i tarante, posljednjih godina osvajaju publiku diljem Europe. Njihov suvremeni globalni zvuk energične, ali i intimne glazbe miješa sirov, pustinjski blues-rock s etnoglazbom mediteranskog područja uz originalno uklopljene bliskoistočne utjecaje i sjevernoafrički trans.

Adams je odrastao u Egiptu i cijeli život prati ga zadivljenost afričkom glazbom. Nastupao je i surađivao s Robertom Plantom, Jahom Wobbleom, Brianom Enom, Sinead O'Connor, Rachidom Tahom, s grupom Tinariwen itd.

Durante dolazi iz Apulije, a poznat je po suradnjama s Ludovicom Einaudijem, Ibrahimom Maaloufom, Goranom Bregovićem, Piersom Faccinijem i dr. Vođa je kultnog talijanskog world music/folk sastava Canzoniere Grecanico Salentino, koji već pola stoljeća na autentičan način promovira tradicijsku glazbu talijanskog juga.

Iako dolaze iz različitih glazbenih svjetova, te dvije snažne glazbene ličnosti na pozornici zajedno stvaraju poseban doživljaj: „Njihov ritam je lijek“, a njihova suradnja stvara „nešto zadivljujuće originalno, što nadilazi zbroj njih kao pojedinaca“, zaključuje njujorški glazbeni kritičar George de Stefano.

Adamsova hipnotička gitara post-punk pristupa i njegov grubi, sugestivni glas te Duranteov nepogrešivi ritam tamburela, strastveni vokal i izvanredne violinske dionice svakom slušatelju donose intenzivno glazbeno iskustvo. Dosad su objavili dva hvaljena albuma (Still Moving i Sweet Release), a njihove koncerte publika često opisuje kao trenutke snažne povezanosti energijom koju stvaraju (začudo!) samo dvojica glazbenika koji se u potpunosti slušaju i nadopunjuju.

Njihov zvuk, koji je istodobno i star i suvremen, i sirov i profinjen, jedinstveno je „miješanje ritmičnog, kotrljajućeg žara Johna Lee Hookera s užurbanim pulsom talijanske pizzice“, kako ga opisuje kritičar Mark Kidel.

Ta fantastična fuzija čeka vas 10. prosinca u programu Lisinski srijedom & Izvorišta!

Lisinski
