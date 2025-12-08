Filmska elita 2025: Vodič kroz najbolje filmove godine prema Vanity Fairu

Lista od jedanaest odabranih naslova slavi raznolikost – od festivalskih pobjednika i intimnih karakternih studija do ambicioznih sportskih priča i raskošnih povijesnih epova

Kako se filmska 2025. godina polako privodi kraju, vrijeme je za rekapitulaciju ostvarenja koja su definirala platna i pokrenula razgovore. Ugledni časopis Vanity Fair, kroničar glamura i kulture, objavio je svoju prestižnu listu najboljih filmova, nudeći publici vodič kroz kinematografske vrhunce godine. Nakon početnog razdoblja obilježenog s nekoliko komercijalnih podbačaja poznatih franšiza, druga polovica godine donijela je impresivan niz autorskih djela, snažnih drama i filmova koji već sada slove za glavne favorite u nadolazećoj sezoni nagrada.

Lista od jedanaest odabranih naslova slavi raznolikost – od festivalskih pobjednika i intimnih karakternih studija do ambicioznih sportskih priča i raskošnih povijesnih epova. Ovo su filmovi koji su, prema mišljenju kritičara, obilježili 2025. i koje ne smijete propustiti.

Favoriti sezone: Andersonov kaos i emotivna snaga Chloé Zhao

Na samom vrhu liste, kao rani favorit za Oscara za najbolji film i režiju, nalazi se "Bitka za bitkom" (One Battle After Another), novo ostvarenje cijenjenog redatelja Paula Thomasa Andersona. Opisana kao radikalna komedija, ova je priča već osvojila glavnu nagradu na 35. dodjeli Gotham Awards, potvrdivši svoj status umjetničkog trijumfa. U središtu filma je Leonardo DiCaprio u ulozi koja se savršeno uklapa u novi holivudski arhetip "tjeskobnog oca u kućnom ogrtaču", donoseći izvedbu koja je istovremeno smiješna i dirljiva.

Odmah uz Andersona stoji i "Hamnet", povijesna drama redateljice Chloé Zhao. Pet godina nakon globalnog uspjeha filma "Zemlja nomada", Zhao se vraća s potresnom pričom o Agnes, supruzi Williama Shakespearea, i njezinoj borbi s tugom nakon gubitka sina Hamneta. Film je opisan kao vizualno zadivljujuće i duboko emotivno djelo koje istražuje žensku snagu i kreativnost u sjeni povijesne figure.

Transformacije koje se pamte: Chalamet i Jordan u ulogama karijere

Godinu je obilježio i niz impresivnih glumačkih transformacija. Timothée Chalamet ponovno je dokazao svoj talent u ambicioznoj sportskoj drami "Marty Veličanstveni" (Marty Supreme) redatelja Josha Safdieja. Njegova predanost ulozi već je izazvala snažne reakcije, a mnogi mu predviđaju sigurnu nominaciju za Oscara.

S druge strane, Michael B. Jordan je s redateljem Ryanom Cooglerom oživio kino blagajne u travnju s neočekivanim vampirskim hitom "Grešnici" (Sinners). Jordan u filmu tumači dvostruku ulogu, a njegova sposobnost da utjelovi dva potpuno različita lika donijela mu je pohvale kritike. U intervjuima je istaknuo kako je za uloge crpio inspiraciju iz klasičnih filmskih zvijezda, pokazujući zrelost koja nadilazi njegovu generaciju.

Festivalski dragulji i međunarodni uspjesi

Kao i svake godine, filmski festivali poput Cannesa i Venecije lansirali su neke od najvažnijih naslova. "Sentimentalna vrijednost" (Sentimental Value) norveškog redatelja Joachima Triera osvojila je Grand Prix u Cannesu, a kritičari su je proglasili ključnom porukom i filmom festivala.

Posebnu pažnju privukao je i iranski redatelj Jafar Panahi s filmom "Jednostavna slučajnost" (It Was Just An Accident), koji je na Gotham Awards osvojio čak tri nagrade, dokazujući da snaga filmskog izričaja ne poznaje granice. Među međunarodnim uspjesima istaknuo se i brazilski triler "Tajni agent" (The Secret Agent) redatelja Klébera Mendonçe Filhoa.

Što još pogledati s liste?

Uz već spomenute naslove, Vanity Fair je na svoju listu uvrstio i sljedeće filmove koji zaslužuju pažnju:

"Plavi mjesec" (Blue Moon), redatelja Richarda Linklatera: Nostalgična drama koja prati jednu teksašku obitelj kroz ključno ljeto, istražujući teme odrastanja i prolaznosti.

"Prijateljstvo" (Friendship), redatelja Andrewa De Younga: Intimna indie drama o složenom odnosu dvoje otuđenih prijatelja koji se ponovno susreću nakon mnogo godina.

"Snovi vlakova" (Train Dreams), redatelja Clinta Bentleyja: Meditativna adaptacija istoimenog romana koja prati život radnika na željeznici na američkom Zapadu početkom 20. stoljeća.

"Oružja" (Weapons), redatelja Zacha Creggera: Napeti psihološki horor koji istražuje paranoju i nasilje u naizgled mirnom predgrađu.

Filmska 2025. godina bila je godina u kojoj je Tom Cruise, nakon desetljeća impresivne karijere, konačno dobio počasnog Oscara na Governors Awards ceremoniji, izjavivši: "Stvaranje filmova nije ono što radim – to je ono što jesam." Upravo ta strast vidljiva je u ostvarenjima koja su se našla na listi najboljih. Od intimnih drama do velikih spektakala, ova selekcija nudi savršen pregled godine koja je slavila hrabrost, originalnost i snagu filmske priče.