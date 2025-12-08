403 Forbidden

Horoskop za utorak: Ribe će razmišljati o zaradi, a blizanci će biti popularni

8. prosinca 2025.
Horoskop za utorak: Ribe će razmišljati o zaradi, a blizanci će biti popularni
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi za zavađanje uz svjetlost svijeća. Mnogi će pripremiti ili izaći na prekrasnu večeru. POSAO: Ovaj put vaš stil rada podrazumijeva i publiku, a kad je ona bez povratne informacije, vi gubite motivaciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Bik

LJUBAV: Mnogi će danas osjetiti dugo čekano zadovoljstvo u osobnim odnosima. Sve polako dolazi na svoje mjesto. POSAO: Oni koji rade od kuće ili u malim privatnim firmama danas će naći sjajno rješenje za problem koji ih je mučio. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite svoji.

Blizanci

LJUBAV: Dobar savjet zlata vrijedi, a danas ćete ga dobiti ako budete slušali svoj unutrašnji glas. Usredotočite se. POSAO: Budete li se uspoređivali s drugima, uvijek će netko biti bolji, a netko gori od vas. Ne činite to. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaša popularnost.

Rak

LJUBAV: Popustit će kočnice kod druge strane i vama će se otvoriti lak put do plijena. Neki će osvajati s lakoćom. POSAO: Ako ste čekali legalizaciju nekih papira, ima šansi da se to ostvari. Neki će dobiti službenu potvrdu o svom radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Zabavite se u ugodnom društvu.

Lav

LJUBAV: Oni koji su u vezama danas bismo mogli doživjeti vrlo lijepo i nezaboravno erotsko iskustvo. Samci će biti vrlo zavodljivi. POSAO: Ni za što na svijetu vi ne biste propustili dobru diskusiju. Ipak, ovaj put trebate dobro vagati svoje riječi. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas imate utjecaja na druge.

Djevica

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezne pričice uz kavu. Odnosi koje budete tako uspostavljali bit će uglavnom površni. POSAO: Vaš trud još nije prepoznat ili očit. Zapravo se radi o nečem vrlo jednostavnom – trebate više zapeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte tražiti zamjerke svima.

Vaga

LJUBAV: Izgledna je upečatljiva zabava ili jednak izlazak na kom bi mogla proraditi velika privlačnost između vas i jedne osobe. POSAO: Potrebno je samo malo više truda oko usuglašavanja različitih kreativnih ideja. Nemojte gurati samo svoje. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete sigurni.

Škorpion

LJUBAV: Ako želite riješiti svoje ljubavne dvojbe, potrebna je hrabrost, iskrenost i spremnost na svaku opciju u finalu. POSAO: Nemojte pretjerivati sa svojim zahtjevima. Radije se osvijestite o tome da svi imaju jednaka prava. ZDRAVLJE&SAVJET: Sanjat ćete.

Strijelac

LJUBAV: Nedostajat će vam ono zrno ludosti koji ljubavni odnos čini čarobnim. Opustite se i dopustite sebi malo otkačenosti. POSAO: Poradit ćete na povezivanju sa stranim poslovnim partnerima. Takav posao jako mnogo obećava. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije sve u materijalnom.

Jarac

LJUBAV: Svaki vaš potez bit će pažljivo promatran, saslušan, primijećen. Zato pazite kako se ponašate, druga strana je ozbiljna. POSAO: Oni koji rade sa strankama funkcionirat će odlično. Oni koji ne rade, nazivat će mnoge prijatelje. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vodenjak

LJUBAV: Nakon dobre zabave uslijedit će prizemljenje u kom ćete vidjeti da su stvari daleko banalnije nego što ste mislili. POSAO: Jače ćete se povezati s kolegama s posla. Naći ćete s njima zajednički jezik oko temeljnih pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živcirajte se.

Ribe

LJUBAV: S partnerom ćete danas biti u stanju razmjenjivati ideje gotovo telepatski. Bit će to posebno iskustvo. POSAO: Danas ćete biti zaokupljeni novcem i pitanja zarade. Kao da nemate mira dok to ne poboljšate. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

