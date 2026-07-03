Biljkoljupka je predstavila novi proizvod: Vulva wash - serum za intimnu njegu

Vulva Wash je funkcionalna emulzija za svakodnevno intimno pranje koja osim njege pomaže u prevenciji i zaštiti vulve od različitih iritacija.

Biljkoljupka, jedini fitoterapijski brend u regiji specijaliziran za žensko reproduktivno zdravlje, ove je srijede u restoranu Cynic u Zagrebu organizirala Vulva Night - prvi takav event u Hrvatskoj posvećen isključivo njezi vulve. Više od 50 posjetiteljica, desetak ginekologinja i liječnica, nutricionistkinja i jedan poseban reveal: lansiranje Vulva Washa, funkcionalne emulzije za svakodnevno intimno pranje koja osim njege pomaže u prevenciji i zaštiti vulve od različitih iritacija.

Aleksandra Đorđić Rudan

Radi se o posebnom hrvatskom proizvodu na tržištu s jedinstvenim prirodnim aktivnicama s klinički dokazanim djelovanjem. Za žene to znači da će koža njihove vulve nakon svakog pranja biti 33 % više hidratizirana, ali i da će njezina prirodna otpornost na iritacije i upale biti osnažena. Zanimljiv je detalj da je za ime Vulva Wash zaslužna upravo zagrebačka ginekologinja Ana Marija Krznarić Lovošević, s obzirom na to da vlasnica brenda Biljkoljupka, Martina Tuta, rado surađuje s ginekologinjama u promociji važnosti intimnog zdravlja.

Aleksandra Đorđić Rudan

Martina je oduševljena atmosferom i potporom žena na Vulva Night: "Okupiti online zajednicu u offline okruženju - to je nešto najljepše što sam mogla napraviti. Žene koje toliko podržavaju naš brend i naše proizvode vidjeti uživo, osjetiti tu njihovu strast i ljubav... to je sasvim drugačije od komunikacije na ekranu. Zagreb je grad gdje imamo i proizvodnju i skladište i najviše naših kupaca, i eto nas, šest godina kasnije, napokon ovdje."

Aleksandra Đorđić Rudan

Martina posebno naglašava što za nju znači prisustvo medicinske struke u stvaranju proizvoda i radu na edukaciji žena: „Duboko sam zahvalna što je na event došlo petnaestak ginekologinja, doktorica opće prakse i nutricionistica. Struka koja prepoznaje naš rad i našu viziju, da budemo podrška ženama u svim fazama njihovog života, od prve do zadnje menstruacije, i kasnije u postmenopauzi, to je za mene najveća potvrda da idemo pravim putem.“

Aleksandra Đorđić Rudan

Večer je bila osmišljena u blokovima koji su pratili jednu nit: edukacija, zajednica i zabava. U toploj, podržavajućoj i opuštenoj atmosferi. Gošće su na eventu uživale u osvježavajućem bezalkoholnom koktelu osmišljenom upravo za Vulva Night event, a Martina je održala i live podcast "Vulva je wow" u kojem je ugostila ginekologinje Petra Kejla i Petra Kojan. Nakon toga održan je Vulva Speed Date gdje su gošće imala po pet minuta da jedan na jedan porazgovaraju s jednom od ginekologinja. Na kraju je održan Pub kviz o intimnom znanju. Pobjednički tim kući je otišao s Vulva Wash, posebnoi dizajniranom torbicom na male vulve, i još nekoliko omiljenih proizvoda by Biljkoljupka.

Zvijezda večeri bio je Martinin suprug i član tima, Marko Vuković, koji je nosio simpatičan kostim vulve.

Vulva wash

Martina je pred punom dvoranom otkrila Vulva Wash, funkcionalnu kremastu emulziju za svakodnevno intimno pranje s prebiotičkim sustavom koji hrani mikrobiom i jača prirodnu otpornost intimnog područja. Formulaciju je publici predstavila i Martinina suradnica - Mirela Ilenić, formulatorica i vlasnica Mireille Laba, gdje se proizvodi Vulva Wash, istaknula je zahvalnost na suradnji u kreiranju ovog jedinstvenog proizvoda na hrvatskom tržištu, ali i njegovu funkcionalnost na kojoj su dugo zajedno radile.

Aleksandra Đorđić Rudan

Vulva Wash, emulzija za svakodnevno intimno pranje s dvije ekskluzivne prirodne aktive čija kombinacija ne postoji na tržištu, formuliran je s naglaskom na njegu, zaštitu i prevenciju - u svakom pranju, a od 4. srpnja dostupan je za kupnju na Biljkoljupka.com. Do tada je mogu kupiti žene iz uže zajednice - pretplatnice newslettera.

Aleksandra Đorđić Rudan

Vulva Wash donosi prebiotički sustav koji hrani mikrobiom i podržava laktobacile u prirodnoj obrani od infekcija te obećava čak 33% povećanja hidratacije kože nakon 15 minuta (in vivo testiranja). Čuva prirodni lipidni sloj — koža ostaje meka, bez osjećaja zatezanja te održava prirodni pH intimnog područja. Vulva wash ima 0 % parabena, ftalata i sulfata, bez parfema i bez sintetskih konzervansa, dermatološki je testiran i umiruje i štiti i najosjetljiviju kožu.

Aleksandra Đorđić Rudan

O Biljkoljupci

Biljkoljupka je brend health care kozmetike, jedini u Hrvatskoj i regiji specijaliziran isključivo za žensko reproduktivno zdravlje. Osnovala ga je Martina Tuta, certificirana klinička fitoterapeutkinja, diplomirana novinarka i magistra marketinga. Biljkoljupkini proizvodi razvijaju se u suradnji s medicinskom strukom, a Vulvalicious - jedan od omiljenih proizvoda žena - jedini je prirodni intimni balzam u regiji s neovisnim ginekološkim certifikatom.