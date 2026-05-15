Bolja ja
ISKRENO O SVEMU

Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva

Žena.hr
15. svibnja 2026.
Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva
Press
Na 'Becutanovoj radionici za roditelje' sudjelovali su glumci i roditelji Amar Bukvić, Filip Juričić, Nataša Janjić Medančić i influencerica Nana Nadarević

Djeca ne trebaju savršenog, nego prisutnog i svjesnog roditelja. Između nerealnih očekivanja koje nameće društvo i okolina, mentalno zdravlje majki i očeva postalo je jedno od najvažnijih izazova modernog društva. Naglasak na roditeljstvo, u svojoj najljepšoj i najizazovnijoj ulozi, susreću se sa brojnim izazovima i prevelikim očekivanjima da budu što bolji roditelji. Često u svojoj predanosti da budu što bolji roditelji, stavljaju naglasak na dijete.

Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva
Press

Sve su to stvarne i realne priče koje smo pokušali donijeti o roditeljstvu u prekrasnom hotelu Amadria Hotel Capital, u dvorani Cafe Bela, na ‘Becutanovoj radionici za roditelje’ na kojoj su sudjelovali uz brojne mame i bebe, Amar Bukvić, glumac i tata dvoje djece, Filip Juričić, glumac i tata dvoje djece, Nana Nadarević, mama dvoje djece i Nataša Janjić Medančić, glumica i mama dvoje djece uz moderatora dr. Natka Becka.

Kroz roditeljstvo i sami rastemo, izjavio je dr. Natko Beck: ‘Meni osobno jednako važan aspekt očinstva je osobni rast kojeg doživljavam kroz brigu o svom djetetu. Brinuti se za dijete znači učiti se strpljenju, suosjećanju i razumijevanju. Postajemo bolji ljudi zbog svoje uloge, preuzimajući odgovornost i prilagođavajući se. Zahvalan sam na svakom predivnom trenutku, očinstvo je meni osobno ofarbalo život i dalo mi smisla, energije i ono najvažnije, topline, dobrote i sreće.’

Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva
Press

Važnost prisutnosti, nježnosti i svjesnosti u roditeljstvu izjavila je Nataša Janjić Medančić:‘Mislim da današnje roditeljstvo možda najviše obilježava stalno preispitivanje. Generacije prije nas nisu imale ni vrijeme ni prostor toliko analizirati odnos s djecom, a mi danas pokušavamo biti prisutniji, nježniji i svjesniji i pritom si često stvaramo ogroman pritisak da svaki trenutak mora biti “ispravan”. Ponekad se pitam činimo li djeci medvjeđu uslugu time što ih stavljamo u središte svega, jer obitelj ipak treba imati i neku zdravu hijerarhiju i osjećaj sigurnosti i granica.’

Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva
Press

Roditeljstvo je najveća ljubav na svijetu, izjavila je Nana Nadarević: ‘Roditeljstvo je predivno iskustvo u kojem istovremeno osjećaš najveću ljubav na svijetu i skrivaš se u kupaonici da pojedeš čokoladu na miru. Od kad imam djecu, postala sam pro u multitaskingu - grijem ručak, odgovaram na mailove, ribam flomaster sa zida i vičem “ne to u usta!!” u istoj minuti. Ali koliko god bila neispavana i iako su dani su malom djecom kaotični, ipak ne želim svoj "stari" život nazad. Teško je to opisati onome tko to nije doživio, ali istovremeno si najumorniji i najsretniji.’

Trudim se biti prisutan, izjavio je Filip Juričić: ‘Uloga roditelja pokreće i motivira. Kada sam dobio sinove, trudim se biti što bolji tata. Ono što radim kao tata jest da pokušavam provoditi vrijeme s djecom i biti prisutan. Ne kažem da mi uvijek uspijeva, ali se trudim po intuiciji napraviti najbolje. Sa svojim sinovima pokušavam biti otvoren i spontan, iako znam da me samo napola slušaju, ali ako sam uspio barem malo, sretan sam.’

Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva
Press

Trudim se biti što bolji tata, izjavio je Amar Bukvić: ‘Očinstvo me u potpunosti promijenilo, prioritet su postala moja obitelj i djeca. Uživam u druženju s djecom, želim biti prisutan u njihovom odrastanju. Pokušavam pronaći ravnotežu, između posla koji volim i trenutaka sa djecom koji su mi najvažniji. Imamo neke naše rituale, čitamo priče prije spavanja. Trudim se biti što bolji tata, savršeno nesavršen.’

Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva
Press

Becutan je brend koji gotovo 50 godina je dio obitelji uz tradiciju i vrijednosti koje se prenose s generacije na generacije uz naglasak na bezrezervnu podršku za sve izazove roditeljstva s kojima se svakodnevno suočavaju. Becutan njeguje i podržava istinske vrijednosti u kojima su obitelj i briga o najmilijima najvažnija. Becutan proizvodi su klinički i dermatološki testirani i razvijeni u suradnji s pedijatrima i dermatolozima. Formulacija svih proizvoda napravljena je po unikatnoj recepturi. Izrazito je blaga i nježna, štiti i njeguje kožu, a pritom doprinosi i jačanju njezine zaštitne funkcije. Proizvode se u visoko kontroliranim uvjetima prizvodnje i primjeni GMP (Good Manifacturing Practice) standardima, te ISO 9001 i ISO 14001 standardima za kvalitetu. Sve formulacije proizvoda usklađene su s Europskom direktivom za kvalitetu kozmetičkih proizvoda namijenjenih djeci.

Pročitajte još o:
BecutanAmar BukvićNataša Janjić Medančić
Najčitanije
Iz naše mreže
×
ISKRENO O SVEMU
Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva