Amar Bukvić, Nataša Janjić Medančić, Filip Juričić i Nana Nadarević o izazovima roditeljstva

Na 'Becutanovoj radionici za roditelje' sudjelovali su glumci i roditelji Amar Bukvić, Filip Juričić, Nataša Janjić Medančić i influencerica Nana Nadarević

Djeca ne trebaju savršenog, nego prisutnog i svjesnog roditelja. Između nerealnih očekivanja koje nameće društvo i okolina, mentalno zdravlje majki i očeva postalo je jedno od najvažnijih izazova modernog društva. Naglasak na roditeljstvo, u svojoj najljepšoj i najizazovnijoj ulozi, susreću se sa brojnim izazovima i prevelikim očekivanjima da budu što bolji roditelji. Često u svojoj predanosti da budu što bolji roditelji, stavljaju naglasak na dijete.

Sve su to stvarne i realne priče koje smo pokušali donijeti o roditeljstvu u prekrasnom hotelu Amadria Hotel Capital, u dvorani Cafe Bela, na ‘Becutanovoj radionici za roditelje’ na kojoj su sudjelovali uz brojne mame i bebe, Amar Bukvić, glumac i tata dvoje djece, Filip Juričić, glumac i tata dvoje djece, Nana Nadarević, mama dvoje djece i Nataša Janjić Medančić, glumica i mama dvoje djece uz moderatora dr. Natka Becka.

Kroz roditeljstvo i sami rastemo, izjavio je dr. Natko Beck: ‘Meni osobno jednako važan aspekt očinstva je osobni rast kojeg doživljavam kroz brigu o svom djetetu. Brinuti se za dijete znači učiti se strpljenju, suosjećanju i razumijevanju. Postajemo bolji ljudi zbog svoje uloge, preuzimajući odgovornost i prilagođavajući se. Zahvalan sam na svakom predivnom trenutku, očinstvo je meni osobno ofarbalo život i dalo mi smisla, energije i ono najvažnije, topline, dobrote i sreće.’

Važnost prisutnosti, nježnosti i svjesnosti u roditeljstvu izjavila je Nataša Janjić Medančić:‘Mislim da današnje roditeljstvo možda najviše obilježava stalno preispitivanje. Generacije prije nas nisu imale ni vrijeme ni prostor toliko analizirati odnos s djecom, a mi danas pokušavamo biti prisutniji, nježniji i svjesniji i pritom si često stvaramo ogroman pritisak da svaki trenutak mora biti “ispravan”. Ponekad se pitam činimo li djeci medvjeđu uslugu time što ih stavljamo u središte svega, jer obitelj ipak treba imati i neku zdravu hijerarhiju i osjećaj sigurnosti i granica.’

Roditeljstvo je najveća ljubav na svijetu, izjavila je Nana Nadarević: ‘Roditeljstvo je predivno iskustvo u kojem istovremeno osjećaš najveću ljubav na svijetu i skrivaš se u kupaonici da pojedeš čokoladu na miru. Od kad imam djecu, postala sam pro u multitaskingu - grijem ručak, odgovaram na mailove, ribam flomaster sa zida i vičem “ne to u usta!!” u istoj minuti. Ali koliko god bila neispavana i iako su dani su malom djecom kaotični, ipak ne želim svoj "stari" život nazad. Teško je to opisati onome tko to nije doživio, ali istovremeno si najumorniji i najsretniji.’

Trudim se biti prisutan, izjavio je Filip Juričić: ‘Uloga roditelja pokreće i motivira. Kada sam dobio sinove, trudim se biti što bolji tata. Ono što radim kao tata jest da pokušavam provoditi vrijeme s djecom i biti prisutan. Ne kažem da mi uvijek uspijeva, ali se trudim po intuiciji napraviti najbolje. Sa svojim sinovima pokušavam biti otvoren i spontan, iako znam da me samo napola slušaju, ali ako sam uspio barem malo, sretan sam.’

Trudim se biti što bolji tata, izjavio je Amar Bukvić: ‘Očinstvo me u potpunosti promijenilo, prioritet su postala moja obitelj i djeca. Uživam u druženju s djecom, želim biti prisutan u njihovom odrastanju. Pokušavam pronaći ravnotežu, između posla koji volim i trenutaka sa djecom koji su mi najvažniji. Imamo neke naše rituale, čitamo priče prije spavanja. Trudim se biti što bolji tata, savršeno nesavršen.’

Becutan je brend koji gotovo 50 godina je dio obitelji uz tradiciju i vrijednosti koje se prenose s generacije na generacije uz naglasak na bezrezervnu podršku za sve izazove roditeljstva s kojima se svakodnevno suočavaju. Becutan njeguje i podržava istinske vrijednosti u kojima su obitelj i briga o najmilijima najvažnija. Becutan proizvodi su klinički i dermatološki testirani i razvijeni u suradnji s pedijatrima i dermatolozima. Formulacija svih proizvoda napravljena je po unikatnoj recepturi. Izrazito je blaga i nježna, štiti i njeguje kožu, a pritom doprinosi i jačanju njezine zaštitne funkcije. Proizvode se u visoko kontroliranim uvjetima prizvodnje i primjeni GMP (Good Manifacturing Practice) standardima, te ISO 9001 i ISO 14001 standardima za kvalitetu. Sve formulacije proizvoda usklađene su s Europskom direktivom za kvalitetu kozmetičkih proizvoda namijenjenih djeci.