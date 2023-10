Osjećaš se nesigurno? Učinkoviti savjeti koji bi ti mogli pomoći da prevladaš taj osjećaj

Bez obzira na razinu samouvjerenosti koju imamo, svatko od nas ima one loše dane kada se osjeća nesigurno ili mu nedostaje samopouzdanja. Ponekad je to prirodna reakcija na nešto loše što nam se dogodilo, primjerice na neuspjeh ili na odbijanje, a ponekad se takvi trenuci pojave bez nekakvog posebnog razloga i objašnjenja.

Bilo bi sjajno kada bismo mogli samo snagom svojih misli vratiti dobro raspoloženje, no u većini slučajeva to tako ne funkcionira. U takvim situacijama uvijek su dobrodošli trikovi i savjeti za vraćanje vjere u sebe.

Prema mišljenju psihoterapeuta, postoje brojni učinkoviti trikovi i načini za podizanje samopouzdanja nakon što smo doživjeli neuspjeh ili za one trenutke kada se samo osjećamo loše, a neke od njih donosimo u nastavku. Osim što jačaju samopouzdanje, ovi savjeti također pozitivno utječu i na raspoloženje.

Ograniči vrijeme provedeno na društvenim mrežama

Bez obzira na to koliko mi voljeli skrolati svojim Instagram feedom, činjenica je da društvene mreže ne čine ništa dobro našem mentalnom zdravlju. Ako puno vremena provodiš na društvenim mrežama, razmisli o tome kako se osjećaš zbog svih tih aplikacija i jesu li one možda uzrok tvojih problema. Osjećaš li se pozitivno i inspirirano ili otupljeno i uznemireno? Ako svaki dan sate i sate provodiš u gledanju tuđih fotografija i naizgled savršenih života, što misliš kako to utječe na tvoj um? Umjesto da trošiš svoje vrijeme na društvene mreže, radije usmjeri svoju energiju u nešto pozitivnije, savjetuju stručnjaci.

Foto: Pexels

Usvoji pozitivne afirmacije

Neki psiholozi smatraju kako afirmacije imaju veliku moć te ih koriste u radu sa svojim pacijentima koji se bore s nesigurnošću. Ne samo da će ti pomoći da se osjećaš manje nesigurno, afirmacije bi mogle utjecati i na tvoju cjelokupnu perspektivu i potaknuti te da na život gledaš s neke malo vedrije strane. Na prvi pogled možda djeluju trivijalno, no dosljedno ponavljanje određenih afirmacija i mantri može se pozitivno odraziti na tvoje mentalno stanje. Dakako, važno je pronaći one afirmacije koje će odgovarati tvom životu i određenoj situaciji.

Foto: Pexels

Počni prakticirati zahvalnost

Kada se osjećaš nesigurno po pitanju svog fizičkog izgleda, svojih sposobnosti ili općenito vlastite vrijednosti, možda će ti biti teško pronaći nešto na čemu si zahvalna. Nesigurnost stvara plodno tlo za uspoređivanje s drugima i za samoosuđivanje, no usvajanje zahvalnosti i prakticiranje te navike u svakodnevnom životu može biti vrlo koristan alat i pomoći ti da se izvučeš kada dođu crne misli. Ne mora to biti ništa veličanstveno. Dovoljno je započeti s malim stvarima, sitnicama koje ti donose radost i uljepšaju svakodnevicu. Uspori i počni više cijeniti te male trenutke tijekom dana. Jednom kada počneš biti zahvalna na takvim malim stvarima, to će promijeniti tvoj način razmišljanja i pružiti ti priliku da se povezeš sa sobom i svijetom oko sebe.

Foto: Pexels

Suoči se sa svojim negativnim mislima

Kada se osjeća š nesigurno, tvoj mozak te pokušava uvjeriti da nisi dovoljno dobra. Jednom kada počnemo negativno razmišljati i brinuti se, to se pretvara u začarani krug. U takvim trenucima, probaj svojim mislima 'uzvratiti udarac'. Identificiraj i preispitaj sve te svoje negativne slike ili iskustva koja ti naviru i zapitaj se postoji li opravdanje i stvarni dokazi za tvoje nesigurnosti ili su to samo beskorisne pretpostavke.

Foto: Pexels

Postavi granice

Postavljanje vlastitih granice, posebice u odnosima s drugima, može ti itekako pomoći da se prestaneš osjećati nesigurno. Uz dobro postavljene granice u svakom ćeš trenutku biti svjesna vlastite vrijednosti pa ti nitko neće moći narušiti samopouzdanje ili te natjerati da se osjećaš manje vrijedno. Stručnjaci ističu da bismo granice trebali uvesti u sve aspekte svog života, bilo da je riječ o odnosu s partnerom, poslovnom životu ili prijateljima i obitelji.

Foto: Pexels

Obrati se stručnjaku za pomoć

Ako često imaš problema s manjkom samopouzdanja, razgovor sa stručnom osobom mogao bi ti pomoći. Važno je imati na umu da nije sramota priznati da su tvoji osjećaji i nesigurnosti toliko veliki da ih ne možeš sama riješiti. Psihoterapeut će te usmjeriti u pronalaženju načina za rješavanje tih problema, ali ti i pomoći da se osjećaš snažnije.