Zvijezde otkrivaju kakav si navijač: Tko vjeruje u čuda, a tko je izbornik iz fotelje

Sport ima moć da nas ujedini i izvuče iz nas najiskrenije emocije. Kada večeras budete gledali Hrvatsku protiv Portugala, sjetite se da vaš jedinstveni navijački stil možda nije slučajan - možda je zapisan u zvijezdama

Jeste li tip koji viče na televizor ili onaj koji tiho analizira svaki potez? Vaš horoskopski znak mogao bi imati odgovor. Astrologija nudi zabavan uvid u naš temperament, a on se nigdje ne pokazuje tako sirovo kao tijekom napete sportske utakmice. Otkrijte što zvijezde kažu o vašem stilu navijanja - i karakteru.

Ovan - strastveni ratnik

Strastveni ratnik na tribinama, Ovan svaku utakmicu doživljava kao bitku. Njegova energija je zarazna, a reakcije su mu glasne, impulzivne i bez zadrške. On je onaj koji viče na televizor kao da ga igrači čuju. Za njega je sport sinonim za uzbuđenje i natjecanje, a poraz teško podnosi.

Bik - hedonist s planom

Bik je hedonist i odani navijač. Utakmica je za njega ritual koji uključuje udobnost i omiljene grickalice. Ne voli galamu, ali pažljivo prati svaki potez, često s boljim planom od trenera. Njegova podrška je tiha, ali postojana i nepokolebljiva, čak i kad se čini da je sve izgubljeno.

Blizanci - društveni komentator

Za blizanca je utakmica društveni događaj. On je komentator koji neprestano analizira, šalje poruke i vodi rasprave. Lako ga ponese euforija mase i tijekom igre sposoban je promijeniti dvadeset raspoloženja. S njim nikada nije dosadno jer je navijanje za njega prvenstveno oblik zabave.

Profimedia

Rak - emotivni domoljub

Rak je najemotivniji navijač, čija je odanost timu duboka i osobna. Povezanost s klubom ili reprezentacijom proizlazi iz ljubavi prema obitelji ili domovini. Utakmice proživljava intenzivno, a porazi ga pogađaju više nego što priznaje, ponekad uz pokoju suzu.

Lav - kralj drame

Kad lav navija, svi to znaju. On je kralj drame i centar pažnje. Njegov entuzijazam je zarazan, a navijanje teatralno. Pobjedu doživljava kao osobni trijumf, a poraz kao nepravdu, okrivljujući suce. Za njega je sport spektakl, a on je glavna zvijezda na tribinama.

Djevica - izbornik iz fotelje

Djevica je selektor iz fotelje. Utakmicu prati s analitičkom preciznošću, primjećujući svaku grešku. Ne viče, ali njezina unutarnja napetost je golema. Frustracije izražava kroz detaljnu kritiku i seciranje igre. Za nju sport teži savršenstvu, a svaka pogreška je bolna.

Vaga - diplomatski mirotvorac

Vaga teži skladu pa je i njezin navijački stil diplomatski. Navija pristojno i odmjereno, izbjegavajući svađe. Često preuzima ulogu mirotvorca. Važnije joj je dobro društvo i poštena igra od samog rezultata. Uživa u atmosferi, ali bez nepotrebne drame i velike napetosti.

Shutterstock

Škorpion - intenzivni strateg

Škorpion je najintenzivniji navijač. Njegova strast je duboka, a utakmicu prati s ozbiljnošću stratega. Za njega postoji samo pobjeda ili propast, bez sredine. Iako reakcije nisu uvijek glasne, napetost oko njega je opipljiva. Ne oprašta loše odluke i sklon je teorijama zavjere.

Strijelac - vječni optimist

Strijelac je vječni optimist i zabavljač. Za njega je sport avantura i prilika za smijeh. Svojim humorom i pozitivnom energijom podiže atmosferu, čak i kad njegov tim gubi. U jednom trenu zbija šale, a u drugom skače s kauča. Njegovo navijanje je nepredvidivo i puno entuzijazma.

Jarac - ozbiljni analitičar

Jarac navijanju pristupa ozbiljno. On je taktičar koji analizira svaki potez i statistiku. Podrška mu je postojana i utemeljena na realnosti, ne na slijepom optimizmu. Iako može djelovati pesimistično, pobjedu zna cijeniti kao rezultat discipline i teškog rada.

Vodenjak - nekonvencionalni mislilac

Vodenjak je nekonvencionalan navijač. Često ima nepopularno mišljenje ili navija na samo sebi svojstven način. Ne pada pod utjecaj mase i ne nosi rekvizite samo da bi se uklopio. Cijeni inovativne poteze i analizira igru iz drugačije, intelektualne perspektive.

Ribe - sanjivi empat

Ribe su sanjivi i empatični navijači. Lako se emocionalno povezuju s igračima, proživljavajući njihove uspone i padove. Utakmica je za njih emotivno putovanje, a ishod duboko utječe na njihovo raspoloženje. Podrška im je bezuvjetna i puna suosjećanja, uvijek vjerujući u čudo.