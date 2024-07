Znaš li koji je tvoj podznak u horoskopu? Evo kako možeš saznati i što on otkriva o tebi

Horoskopski znak označava poziciju u kojoj se Sunce nalazilo u trenutku vašeg rođenja. No baš kao i Sunce, pozicije ostalih planeta utječu na vas i vašu osobnost. U astrologiji je karta podijeljena na 12 kuća koje se baziraju na datumu, vremenu i mjestu rođenja. Prva kuća je ona izlazećeg znaka odnosno vašeg horoskopskog podznaka.

Što znači podznak u horoskopu?

Horoskopski podznak može potpuno modificirati 'glavni' znak. Primjerice, ako ste rođeni u znaku Vage, a podznaku ste Jarac, velike su šanse da nećete biti neodlučni kao što Vage znaju biti. To je razlog zašto znak predstavlja tvoj ego i volju, dok je horoskopski podznak ono kako vas svijet doživljava i što mu pokazujete.

Kako odrediti podznak u horoskopu?

Horoskopski podznak predstavlja vašu svrhu, ali u isto vrijeme i slabosti. Nosilac je glavne sudbine u horoskopu te ima svoje pozitivne, ali i negativne strane. Podznak govori o ličnosti, karakteru, temperamentu, zdravlju, sposobnostima djelovanja i preživljavanja, kao i ponašanju. Za razliku od znaka, horoskopski podznak pokazuje ono što na vama vide drugi te kako se drugima predstavljate. Horoskopski podznak utječe na pristup životu i pogled na život te na sam fizički izgled i pojavu.

Horoskopski podznak možete vrlo lako saznati ako znate točan datum, vrijeme i mjesto rođenja. Postoje razne web stranice na kojima uz pomoć tih podataka može doznati koji je horoskopski podznak. Jedna od njih je CafeAstrology.com koja će pokazati točne pozicije planeta u trenutku rođenja. Kada saznate koji je vaš podznak, provjerite što on govori o vama.

Horoskopski podznaci

Ovan

Tipični Ovan je nasrtljiv i samouvjeren podznak koji zna kako doći do onoga što želi. Čak i ako je vaš horoskopski znak nešto nježniji, ako ste u podznaku Ovan neke od ovih osobina moguće je vidjeti u ponašanju. Osobe u podznaku Ovna su vrlo impulzivne i lako započinju projekte koji im zapnu za oko. Moguće je da ste s ovim podznakom skloniji rizicima i novim prilikama koji vam se nude u svakodnevnom životu.

Foto: Profimedia

Bik

Čak i ako vaš znak nema osobine zemljanih znakova, moći ćete osjetiti mirnu i staloženu energiju horoskopskog podznaka Bika. Osobe koje su u podznaku Bikovi vole pristupiti problemima polako i s puno pomnog razmišljanja. Ako uživate u svojim dnevnim rutinama, dobroj hrani i općenito sporom načinu života, možete se zahvaliti svom unutarnjem horoskopskom podznaku Biku.

Foto: Profimedia

Blizanac

Znak u kojem ste rođeni možda te čini nešto tišom osobom, ali iznenadite li sami sebe koliko ste komunikativna u nekim trenutcima? Za to je odgovoran podznak Blizanca u vama. Ljudi koji su u horoskopskom podznaku Blizanci imaju odlične komunikacijske vještine i vrlo jednostavno mogu drugima objasniti što osjećaju ili misle.

Foto: Profimedia

Rak

Je li vam itko ikada rekao da se uz vas jednostavno osjeća ugodno ili da ima dojam kao da vas poznaje godinama? Za to možete zahvaliti svom horoskopskom podznaku Raka. Ljudi odmah znaju da vam je stalo do njih i da ste u krugu prijatelja osoba kojoj se uvijek mogu obratiti za savjet. No to ne znači da ste blagi prema njima nego da znate reći upravo ono što trebaju čuti.

Foto: Profimedia

Lav

Čak i ako je za vaš znak karakteristično da ste tiha i povučena osoba koja ne voli pozornost, ništa od toga se neće moći vidjeti ako ste u podznaku Lav. Osobe s ovim podznakom uvijek su u centru pozornosti, bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze. No ta pozornost nije forsirana nego dolazi prirodno zbog sposobnosti da jasno izraze svoje misli.

Foto: Profimedia

Djevica

Znakovi poput Ovna i Strijelca poznati su po svojoj impulzivnosti, što ne mora biti slučaj ako ste u podznaku Djevica. Zbog utjecaja ovog podznaka postajete više odmjerena i promišljena osoba te spoznajete koliko je strpljenje vrlina koju je potrebno njegovati. Na prvu možete djelovati malo povučeno i sramežljivo, ali se brzo otvarate i komunicirate vrlo izravno.

Foto: Profimedia

Vaga

Ako ste Vaga u podznaku, velika je šansa da će vaša romantična strana biti naglašenija više nego što bi to bio slučaj s tvojim znakom. Kako ovim podznakom vlada Venera, za vas je ideja o ljubavi nešto što vas svakodnevno pokreće. Život je za vas jedna velika ljubavna igra u kojoj je sve dopušteno i toga ste vrlo svjesni.

Foto: Profimedia

Škorpion

Čuješ li često da ljudi govore kako vas ne mogu do kraja razumjeti? Onda je vaš horoskopski podznak zasigurno Škorpion. Vaša snažna osobnost obavijena je misterioznim velom kroz koji može prodrijeti u svakom trenutku. Bez obzira na to što bi vaš znak možda trebao biti 'otvorena knjiga', horoskopski podznak Škorpiona neće to dopustiti.

Foto: Profimedia

Strijelac

Ako ste u horoskopskom podznaku Strijelac, velike su šanse da će ljudi koje upoznajete odmah vidjeti vašu impulzivnu stranu. Po prirodi se volite kockati sa svime u životu i ne volite okolišati. Izravni ste i jasni u svim aspektima života što je odlična stvar ako znate kako ju dobro upotrijebiti. Nježniji znakovi poput Riba bi vašu izravnost mogli protumačiti kao napad zbog čega nekada morate biti posebno oprezni kako pristupate ljudima.

Foto: Profimedia

Jarac

Osobe koje su u horoskopsom podznaku Jarac obično su odlični na razgovorima za posao. Ostavljaju odličan početni dojam, ali taj dojam znaju i opravdati. Sve u životu možete gledati kao poslovnu priliku, a problemima pristupate odgovorno i savjesno. Vaši nadređeni sigurno su oduševljeni tvojim pristupom prema poslovnim zadacima.

Foto: Profimedia

Vodenjak

Vodenjaci u horoskopskom podznaku obično su žustri u borbi za svoja, ali i tuđa prava. Često se radi o humanitarcima koji potrebe drugih stavljaju iznad svojih. Vide sebe kao osobu koja je uvijek tu za svoje prijatelje, ali i sve one koji su potlačeni ili se nalaze u nepovoljnoj situaciji.

Foto: Profimedia

Riba

Ako bi vas horoskopski znak trebao činiti staloženom i odrješitom osobom, podznak Ribe će tu opciju potpuno ukloniti. Drugi vas vide kao kreativnu i zamišljenu osobu, kao vizionara i sanjara koji je u konstantnoj potrazi za romantičnom i umjetničkom inspiracijom. Lako vam je odvratiti pažnju od onoga što radite, ali je to sve vašeg tvog šarma.