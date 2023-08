4 horoskopska znaka koja bi preživjela na pustom otoku (i 1 koji bi se raspao)

Svi znamo uzbudljivu priču o Robinsonu Crusoeu i pustom otoku, a ta potreba za avantura ne prestaje ni kako prolaze stoljeća. Koliko su ljudi uvijek željni avantura i nepoznatog pokazuju današnji TV emisije u kojima se čak i natječu na nekim pustim otocima i čine svašta kako bi preživjeli.

No svatko od nas zna bi li uopće mogao sudjelovati u takvoj emisiji ili kako bi se osjećao da u nekoj nesreći ostane na nenaseljenom otoku. Prema astrologiji, nekoliko horoskopskih znakova bi se odlično snašlo u takvim situacijama. Odmah bi pokušali zapaliti vatru, tražili kišnicu ili dobar zaklon. Vole avanture, vrlo su uporni i uvijek će sve dati od sebe kako bi uspjeli svom naumu. No vrlo je važno i da ne osjećaju strah od nepoznatog.

Sljedeća četiri znaka preživjela bi na pustom otoku bez problema, a što se ostalih horoskopskih znakova tiče - jedan bi posebno loše prošao.

POGLEDAJ VIDEO: Joga za aktivaciju i jačanje cijelog tijela

Djevica

Ovo je zemljani znak i ljudi koji su rođeni u njemu su vrlo praktični. Vole prirodu i samodostatni su, a uvijek su željni informacija poput koliko dugo se može živjeti bez vode i što se može jesti u prirodi. Vole skupljati korisne informacije, a vrlo su pedantni. Osim toga, ovim znakom vlada Merkur, planet komunikacije, pa vrlo brzo i misle. Odnosno lako planiraju, a imaju već puno informacija u glavi i zato bi preživjeli na pustom otoku. Učinkovite Djevice će skupljati školjke, tražiti kišnicu i napraviti vatru. Njihova sklonost pretjeranom analiziranju dobro se koristi u kriznim situacijama: uvijek računaju na ono što bi moglo poći po zlu i preživljavaju upravo zahvaljujući tome.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka vole mračne periode, ali i vrijeme transformacija. Borba za opstanak na nekom pustom otoku bi savršeno odgovarala njihovoj prirodi. Znaju se prirodno braniti i uvijek su spremni za samozaštitu u slučaju katastrofe. Također uživaju u avanturističkim putovanjima. Vrlo su otporni i nikada neće odustati od onoga što žele, pa će cijeli dan loviti ribu i neće odustati - isprobat će svaku strategiju dok ne dobiju večeru. No kako su jako neovisni neće drugim ljudima objašnjavati zašto je važan proces izrade oružja ili kako se može uštedjeti vrijeme dok se lovi večera.

Strijelac

Strijelci su poznati kao najveći avanturisti, ali njihovo najveće oruđe je vječni optimizam. Trebat će im za pusti otok jer treba provesti dane u samoći. No kako su uvijek željeni avanture odmah će početi istraživati otok kako bi pronašli znakove života. Zbog izrazito snažne volje penjat će se po liticama, tražiti kišnicu i razbijati kokosove orahe. Njihova snaga se neće umanjiti kada se suoče s izazovima ili neizvjesnošću, čak će se širiti. No pomalo će se i zabavljati, upisivat će svoje ima na stabla. I najvažnija stvar: ako se iz ovoga izvuku živi, ​​bit će to najveća priča na svijetu.

Vodenjak

"Radi pametno, a ne snažno" - to je rečenica koje se drže pripadnici ovog znaka. Na ove ljude treba računati kada se dogodi katastrofa jer se radi o jako kreativnim ljudima čija inteligencija je povezana s izumima i znanošću. Često su poznati kao čudaci zodijaka, ali oni imaju samo lude ideje koje mogu upaliti. Na pustom otoku neće samo moliti i čekati nego će izrađivati membrane, tražiti hranu i općenito rješenja. Imaju viziju za sebe i ne smeta im ako je to solo misija. Kome trebaju prijatelji ako se može razgovarati sa zvijezdama?

Znak koji ima najmanje šanse preživjeti na pustom otoku: Vaga

Ljudi rođeni u ovom znaku osjećaju se loše već i na samu pomisao o pustom otoku. Osjećaju se čudno i kad jedu sami, u vlastitom domu. Svu svoju energiju troše u odnose i uživaju dok slušaju voljene. Dakle, biti sam na neodređeno vrijeme je potpuno zastrašujuće za zračne znakove koji vole društvo. Paljenje vatre zahtijeva upornost i predanost planu. Poznate po svojim gracioznim, nježnim vibracijama, Vagama bi moglo nedostajati samopouzdanja da nastave trljati suhe štapiće. Jedna strana njihove osobnosti želi i dalje zapaliti vatru, dok je druga spremna odustati i smisliti novu metodu. Nema vremena za neodlučnost kada se borite protiv vremenskih prilika. Vage su ljubavnici, ali će morati biti borci ako se žele vratiti kući.