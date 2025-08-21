Lifestyle
PLES ZA KRAJ LJETA

Jesensko izdanje Baš Naš festivala stiže na Bundek

21. kolovoza 2025.
Jesensko izdanje Baš Naš festivala stiže na Bundek
Uz glazbeni program, jednako važna zvijezda festivala bit će i street food zona. Mirisi će se širiti uz jezero, a posjetitelje očekuje pažljivo odabrana ponuda, od kreativnih zalogaja osmišljenih za brzi užitak do raskošnih delicija koje se pamte

Rujan u Zagrebu već je godinama nezamisliv bez Baš Naš festivala, mjesta na kojem glazba, hrana i druženje postaju najbolji recept za produžetak ljeta. Od 5. do 21. rujna, Bundek će ponovno oživjeti u posebnom jesenskom izdanju, Baš Naš at The Lake, koje donosi sve ono zbog čega ga posjetitelji obožavaju – vrhunsku zabavu, gastro užitke i opuštenu atmosferu uz jezero.

Festival će otvoriti Taking the Trash Out party, a već idući dan Bundekom će odjekivati latino ritmovi i zarazna energija uz uvijek rasplesani Cubismo. Tijekom 17 dana trajanja, na festivalskoj će se pozornici izmjenjivati DJ-evi i posebni tematski programi koji će osigurati nezaboravne ljetno-jesenske večeri. Posjetitelje tako očekuju KPP, domaći hitovi uz SennaM-a i ET na CRO Dance Partyju, večer ispunjena bezvremenskim hitovima na ABBA X Mamma Mia partyju, a za eksploziju energije pobrinut će se Indira Forza ex Colonia. Svaka večer donijet će drugačiji ritam i atmosferu, od nostalgije i klasika do novih hitova koji pune plesne podije.

Uz glazbeni program, jednako važna zvijezda festivala bit će i street food zona. Mirisi će se širiti uz jezero, a posjetitelje očekuje pažljivo odabrana ponuda, od kreativnih zalogaja osmišljenih za brzi užitak do raskošnih delicija koje se pamte. Bit će to savršeno mjesto za gurmansko istraživanje, druženje s ekipom ili uživanje u opuštenoj večeri pod vedrim nebom, uz čašu omiljenog pića. 

Smješten u zelenoj oazi usred grada, Bundek pruža jedinstvenu kulisu i savršenu kombinaciju prirode i zabave. Uz zalazak sunca i festivalska svjetla koja se presijavaju na jezeru, stvara se ambijent koji svako izdanje festivala pretvara u posebno iskustvo. Upravo taj spoj glazbe, prirode i druženja daje posebnu čar i čini ga jednim od najiščekivanijih događanja zagrebačke jeseni. Baš Naš festival prerastao je u simbol dobre energije i druženja, a lokacija na Bundeku donosi novu dimenziju njegovoj priči. Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.    

