Tea Kundić-Filčić: 'Ekstenzije su kao kava s frendicom – jednom kad ih isprobate, uvijek se vraćate'

Edukatorica Tea nam je otkrila sve o ekstenzijama trepavica – od toga kome su namijenjene, kako ih pravilno održavati, do najčešćih mitova vezanih uz ovaj popularni beauty tretman

Ekstenzije ili ugradnja trepavica mnogim su ženama postale nezaobilazna beauty rutina, a ako si jedna od onih koja nema volje nanositi maskaru i šminku svaki dan, a želiš da ti oči uvijek budu istaknute, onda su ekstenzije trepavica idealan izbor.

Odlučili smo saznati više o samom procesu ugradnje, prednostima, ali i mogućim nedoumicama. U potrazi za odgovorima, obratili smo se poznatoj riječkoj edukatorici - Tei Kundić-Filčić, koja već godinama pomaže ženama da postignu savršen i njegovan izgled. Tea je vlasnica kozmetičkog salona, majka dvoje djece i supruga. Zaljubljena je u svoj poziv i rad, napravila je beauty konferenciju vezanu za ovu tematiku te neprestano spremna ulagati u nova znanja.

U nastavku nam je otkrila sve – od toga kome su ekstenzije namijenjene, kako ih pravilno održavati, do najčešćih mitova vezanih uz ovaj popularni beauty tretman.

Svaka žena želi lijepe i njegovane trepavice bez korištenja seruma. Tu na snagu stupaju ekstenzije trepavica, a prije nego se odlučimo na ugradnju, što bi svaka žena trebala znati?

Ugradnja trepavica je kao kava s frendicom, ako je lash majstor dobar, poželjet ćete stalno ići. Svaka klijentica treba znati da ekstenzije nisu "jedna veličina za sve", već se prilagođavaju oku, stilu i željama. Najvažnije od svega je da ugradnja ne boli, ne škaklja i ne peče. Najbitnije je predati se u ruke prave osobe.

Znamo da postoje različite vrste trepavica, možete li izdvojiti koje su razlike između klasičnih, hibridnih i volumenskih?

Klasične su poput "male crne haljine jednostavne", elegantne i uvijek siguran izbor. Hibridne su poput koktel partyja, miks klasike i volumena. Volumenske su definitivno red carpet efekt, čisti glamur. Svaka žena je drugačija, ima drugačiji životni i modni stil pa tako mora pronaći i stil trepavica koji će joj laskati.

Koliko otprilike traje postupak ugradnje?

Otprilike 2 i pol sata, taman za power nap uz dobru glazbu i opuštenu atmosferu. Naizgled je to puno vremena, pogotovo ženama koje se prvi put odlučuju na ugradnju, ali gotovo sve klijentice se osjećaju odmorno i relaksirano, a kad se pogledaju u ogledalo, zaborave na tih dva i pol sata.

Koliko u prosjeku traju ekstenzije trepavica i koliko ih često trebamo mijenjati?

U prosjeku 4 do 6 tjedana, ali one imaju svoj prirodni ciklus rasta. Idealno je raditi nadopune svaka 3 tjedna. Ako želite trepavice bez "rupa" i uvijek uredne, treba se držati preporučenog ciklusa nadopune. Moje klijentice već unaprijed zabilježe termine.

Vrsta trepavica koje odabiremo, ovisi i o našem obliku očiju. Kako odabrati pravu dužinu i gustoću u skladu s oblikom oka?

Jednom oku odgovara "cat eye", drugom "doll eye", a trećem prirodan look. Ako pogriješimo s dužinom i gustoćom, to onda nije to, uočava se na licu da nešto nije u redu. Volim se posvetiti svakoj ženi, svakom licu, a isto učim i polaznice na svojim individualnim konzultacijama.

Nebrojeno puta smo čuli da će ekstenzije ošteti prirodne trepavice, je li to istina ili mit?

Veliki mit, ali jasno je da se žene brinu. Ekstenzije ne oštećuju prirodne trepavice, ako su pravilno napravljene i ako ih radi educirani lash artist, ali isto tako i pravilna njega. Prirodne trepavice su kao kosa, one ispadaju i rastu. Ekstenzije samo "sjede" na njima.

Što je najvažnije prilikom njege umjetnih trepavica?

Ne trljati ih. Ne čupati ih. Svakodnevno ih prati. Nije strašno, samo je bitno usvojiti par dobrih navika i to je to.

Zašto ekstenzije ponekad ispadaju i što u tom trenutku napraviti?

Ispadaju jer im je rok trajanja gotov, prirodna trepavica ispod njih je odradila svoje. Ako ispadaju prerano, možda žena nije poštovala lash pravila (poput korištenja sauna, ulja ili trljanje očiju). Najbolje rješenje je da dogovore nadopunu odmah nakon tretmana.

Jedan od ključnih faktora za dugotrajnost nadogradnje trepavica jest pravilna briga. Koje greške žene najčešće rade i tako skraćuju postojanost i trajnost trepavica?

Najčešće greške koje primjećujem kod klijentica su već dobro poznate – mnoge žene tretiraju svoje trepavice kao antistres lopticu. Čim se smjeste pred TV ili su napete, počnu ih "čačkati". Druga česta zabluda je izbjegavanje pranja trepavica, misleći da će tako duže trajati. Za mene je važno da žene dolaze redovno, ali još veće zadovoljstvo mi pruža kada me preporuče dalje – to je najbolja potvrda mog rada i najveća nagrada.

Što je sa šminkom, smije li se koristiti uvijač za trepavice ili maskara?

Maskara i uvijač su nažalost zabranjene, veliko NE kad imate ekstenzije. Šminka naravno da da, dapače! No, ono što je uvijek najvažnije je energija i osmijeh žene, trepavice su lijepi dodatak, ali najbitnije je da je žena zadovoljna sobom i svojim životom, to se prvo vidi, a onda se primijeti sjaj očiju – ispod savršenih trepavica.