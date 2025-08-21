Još ljepša u ulozi majke: Margot Robbie pokazala zašto je mala crna haljina bezvremenski klasik

35-godišnja glumica, kao i uvijek je oduševila svojom modnom kombinacijom

Jedna od najljepših glumica današnjice, Margot Robbie, nakon što je nedavno postala majka, ponovno se pojavila na filmskom događaju. Promovirala je svoj novi film u Beverly Hillsu, čija se premijera očekuje u rujnu, a društvo joj je pravio kolega Collin Farrell.

35-godišnja glumica, kao i uvijek je oduševila svojom modnom kombinacijom. Nosila je poluprozirnu mini haljinu s gornjim dijelom u obliku korzeta. S malom crnom haljinom nemoguće je pogriješiti, a da je koktel mini haljina uvijek dobar izbor, zna i popularna glumica. Uz chic komad kombinirala je sandale na petu s remenčićima u istoj boji.

Uz ovaj chic komad kombinirala je sandale s remenčićima, a kosu je samo izravnala i tako zaokružila svoj izgled. Minimalistički brončani make up naglasio je njezino lice.

High street trgovine u svojim ponudama često imaju nezaobilazne male crne haljine, a i sandale s remenčićima savršeno će se uklopiti s njima.

Zara - 19,99 €

Zara - 49,95 €

Stradivarius - 25,99 €

Reserved - 8,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,99 €