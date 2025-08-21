Još ljepša u ulozi majke: Margot Robbie pokazala zašto je mala crna haljina bezvremenski klasik
Jedna od najljepših glumica današnjice, Margot Robbie, nakon što je nedavno postala majka, ponovno se pojavila na filmskom događaju. Promovirala je svoj novi film u Beverly Hillsu, čija se premijera očekuje u rujnu, a društvo joj je pravio kolega Collin Farrell.
35-godišnja glumica, kao i uvijek je oduševila svojom modnom kombinacijom. Nosila je poluprozirnu mini haljinu s gornjim dijelom u obliku korzeta. S malom crnom haljinom nemoguće je pogriješiti, a da je koktel mini haljina uvijek dobar izbor, zna i popularna glumica. Uz chic komad kombinirala je sandale na petu s remenčićima u istoj boji.
Uz ovaj chic komad kombinirala je sandale s remenčićima, a kosu je samo izravnala i tako zaokružila svoj izgled. Minimalistički brončani make up naglasio je njezino lice.
High street trgovine u svojim ponudama često imaju nezaobilazne male crne haljine, a i sandale s remenčićima savršeno će se uklopiti s njima.