Hladna juha koja osvježava: Gazpacho od rajčice

Ana Ivančić
21. kolovoza 2025.
Hladna juha od rajčice, poznata kao gazpacho, pravo je ljetno osvježenje. Priprema se od svježih, zrelih rajčica i drugog povrća, bez kuhanja, što joj daje prirodan, intenzivan okus i bogatu aromu. Ovaj španjolski klasik ne samo da hladi u vrućim danima, nego je i izuzetno zdrav i jednostavan za pripremu

Hladna juha od rajčice, poznata kao gazpacho, jedno je od najosvježavajućih jela mediteranske kuhinje. Potječe iz Andaluzije u južnoj Španjolskoj, gdje se stoljećima pripremala kao lagano jelo koje osvježava tijekom vrućih ljetnih dana. Tradicionalno se radila od kruha, maslinovog ulja, octa i povrća dostupnog na selu, a s vremenom je rajčica postala glavni sastojak.

Zanimljivo je da se gazpacho u Španjolskoj često poslužuje u čašama kao piće, a ne samo u zdjelama kao klasična juha. Njegova posebnost je u tome što se ne kuha, već se svi sastojci blendaju sirovi, što mu daje bogat i prirodan okus.

Recept za hladnu juhu od rajčice (gazpacho)

Sastojci:

  • 1 kg zrelih rajčica
  • 1 crvena paprika
  • 1 krastavac (oguljen)
  • 1 manji crveni ili ljubičasti luk
  • 2 režnja češnjaka
  • 2 kriške starog kruha (bez kore)
  • 4 žlice maslinovog ulja
  • 2 žlice vinskog octa (po mogućnosti sherry octa)
  • sol i papar po ukusu
  • malo hladne vode (ako je potrebno za željenu gustoću)

Priprema:

  • Rajčice, papriku, krastavac, luk i češnjak nareži na komade.
  • Stari kruh nakvasi u vodi pa ocijedi.
  • Sve sastojke stavi u blender: povrće, kruh, maslinovo ulje, ocat, sol i papar.
  • Blendaj dok ne dobiješ glatku i kremastu teksturu.
  • Ako je smjesa pregusta, dodaj malo hladne vode.
  • Gazpacho prebaci u hladnjak na najmanje 2 sata da se dobro rashladi i okusi povežu.
  • Posluži hladno, ukrašeno kockicama krastavca, paprike ili kapljicom maslinovog ulja.

Savjet:

Gazpacho je najbolje napraviti unaprijed i ostaviti da odstoji u hladnjaku – što je hladniji, to je ukusniji. Uz malo tostiranog kruha ili maslina, pretvara se u savršen ljetni obrok.

