Hladna juha koja osvježava: Gazpacho od rajčice

Hladna juha od rajčice, poznata kao gazpacho, pravo je ljetno osvježenje. Priprema se od svježih, zrelih rajčica i drugog povrća, bez kuhanja, što joj daje prirodan, intenzivan okus i bogatu aromu. Ovaj španjolski klasik ne samo da hladi u vrućim danima, nego je i izuzetno zdrav i jednostavan za pripremu

Hladna juha od rajčice, poznata kao gazpacho, jedno je od najosvježavajućih jela mediteranske kuhinje. Potječe iz Andaluzije u južnoj Španjolskoj, gdje se stoljećima pripremala kao lagano jelo koje osvježava tijekom vrućih ljetnih dana. Tradicionalno se radila od kruha, maslinovog ulja, octa i povrća dostupnog na selu, a s vremenom je rajčica postala glavni sastojak.

Zanimljivo je da se gazpacho u Španjolskoj često poslužuje u čašama kao piće, a ne samo u zdjelama kao klasična juha. Njegova posebnost je u tome što se ne kuha, već se svi sastojci blendaju sirovi, što mu daje bogat i prirodan okus.

Pexels

Recept za hladnu juhu od rajčice (gazpacho)

Sastojci:

1 kg zrelih rajčica

1 crvena paprika

1 krastavac (oguljen)

1 manji crveni ili ljubičasti luk

2 režnja češnjaka

2 kriške starog kruha (bez kore)

4 žlice maslinovog ulja

2 žlice vinskog octa (po mogućnosti sherry octa)

sol i papar po ukusu

malo hladne vode (ako je potrebno za željenu gustoću)

Priprema:

Rajčice, papriku, krastavac, luk i češnjak nareži na komade.

Stari kruh nakvasi u vodi pa ocijedi.

Sve sastojke stavi u blender: povrće, kruh, maslinovo ulje, ocat, sol i papar.

Blendaj dok ne dobiješ glatku i kremastu teksturu.

Ako je smjesa pregusta, dodaj malo hladne vode.

Gazpacho prebaci u hladnjak na najmanje 2 sata da se dobro rashladi i okusi povežu.

Posluži hladno, ukrašeno kockicama krastavca, paprike ili kapljicom maslinovog ulja.

Savjet:

Gazpacho je najbolje napraviti unaprijed i ostaviti da odstoji u hladnjaku – što je hladniji, to je ukusniji. Uz malo tostiranog kruha ili maslina, pretvara se u savršen ljetni obrok.