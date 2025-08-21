Hladna juha koja osvježava: Gazpacho od rajčice
Hladna juha od rajčice, poznata kao gazpacho, jedno je od najosvježavajućih jela mediteranske kuhinje. Potječe iz Andaluzije u južnoj Španjolskoj, gdje se stoljećima pripremala kao lagano jelo koje osvježava tijekom vrućih ljetnih dana. Tradicionalno se radila od kruha, maslinovog ulja, octa i povrća dostupnog na selu, a s vremenom je rajčica postala glavni sastojak.
Zanimljivo je da se gazpacho u Španjolskoj često poslužuje u čašama kao piće, a ne samo u zdjelama kao klasična juha. Njegova posebnost je u tome što se ne kuha, već se svi sastojci blendaju sirovi, što mu daje bogat i prirodan okus.
Recept za hladnu juhu od rajčice (gazpacho)
Sastojci:
- 1 kg zrelih rajčica
- 1 crvena paprika
- 1 krastavac (oguljen)
- 1 manji crveni ili ljubičasti luk
- 2 režnja češnjaka
- 2 kriške starog kruha (bez kore)
- 4 žlice maslinovog ulja
- 2 žlice vinskog octa (po mogućnosti sherry octa)
- sol i papar po ukusu
- malo hladne vode (ako je potrebno za željenu gustoću)
Priprema:
- Rajčice, papriku, krastavac, luk i češnjak nareži na komade.
- Stari kruh nakvasi u vodi pa ocijedi.
- Sve sastojke stavi u blender: povrće, kruh, maslinovo ulje, ocat, sol i papar.
- Blendaj dok ne dobiješ glatku i kremastu teksturu.
- Ako je smjesa pregusta, dodaj malo hladne vode.
- Gazpacho prebaci u hladnjak na najmanje 2 sata da se dobro rashladi i okusi povežu.
- Posluži hladno, ukrašeno kockicama krastavca, paprike ili kapljicom maslinovog ulja.
Savjet:
Gazpacho je najbolje napraviti unaprijed i ostaviti da odstoji u hladnjaku – što je hladniji, to je ukusniji. Uz malo tostiranog kruha ili maslina, pretvara se u savršen ljetni obrok.