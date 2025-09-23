Vladavina Vage 2025.: Intenzivna jesen redefinira ljubav i odnose

Sezona Vage započela je jesenskim ekvinocijem, a ona nije samo poziv na uspostavljanje površnog sklada, već i na duboko preispitivanje odnosa i vrijednosti

Dok se pripremamo za udobne jesenske večeri, sezona Vage, koja traje od 22. rujna do 22. listopada 2025., poziva nas da u svoje živote unesemo više sklada, ljepote i ravnoteže. Ovo razdoblje, koje započinje jesenskim ekvinocijem, stavlja naglasak na jačanje odnosa i diplomatsko rješavanje sukoba. No, ova godina donosi više od uobičajene potrage za mirom. Uz Mars i Merkur u intenzivnom Škorpionu, vatreni Pun Mjesec u Ovnu i izravan hod Plutona u Vodenjaku, pred nama je razdoblje duboke strasti i transformacije. Ne radi se samo o postizanju ravnoteže, već o potpunom redefiniranju onoga što nam ona znači.

Razumijevanje energije Vage: Znak ravnoteže i odnosa

Vaga, sedmi znak zodijaka, zračni je znak kojim vlada Venera, planet ljubavi, ljepote i umjetnosti. Njezin simbol su vage, što savršeno odražava urođenu težnju Vaga prema ravnoteži, skladu i pravednosti u svim aspektima života. Vage su prirodni diplomati i mirotvorci, vješti u rješavanju sukoba i poticanju razumijevanja. Njihov snažan osjećaj za moral tjera ih na traženje jednakosti, a njihov šarm i društvenost čine ih omiljenima u društvu. Vođene Venerom, Vage imaju duboko poštovanje prema estetici, umjetnosti i svemu što je lijepo. Ipak, njihova najveća snaga – potraga za savršenom ravnotežom – može postati i njihova slabost, vodeći u poznatu neodlučnost i izbjegavanje sukoba pod svaku cijenu. U svojoj suštini, Vage teže partnerstvu i harmoniji, kako u odnosima, tako i u svom okruženju.

Što Vage mogu očekivati u svojoj sezoni?

Za Vage, ovo je razdoblje kozmičkog novog početka i prilika za potpunu reinvenciju. Sa Suncem u vašem znaku, dobivate snažan poticaj za osvježenje stila, postavljanje novih životnih ciljeva i jačanje samopouzdanja. Ulazak Venere, vašeg vladajućeg planeta, u vaš znak 13. listopada pojačat će vašu prirodnu karizmu i magnetizam, otvarajući vrata novim ljubavnim i kreativnim prilikama. Vrhunac sezone događa se s Mladim Mjesecom u Vagi 21. listopada, koji djeluje kao gumb za resetiranje, idealan za sadnju sjemena novih partnerstava i projekata koji su usklađeni s vašim istinskim vrijednostima.

Profimedia

Horoskop: Kako vladavina Vage utječe na tvoj znak?

Ovan U fokusu su vaši odnosi. Dok vas Sunce u Vagi potiče na suradnju, Pun Mjesec u vašem znaku 6. listopada baca svjetlo na vaše osobne potrebe. Prava snaga leži u pronalaženju ravnoteže između neovisnosti i partnerstva.

Bik Vrijeme je da uravnotežite svoju svakodnevicu. Sezona Vage naglašava zdravlje, posao i dnevne rituale. Utjecaj Škorpiona može intenzivirati odnose, potičući vas da jasnije postavite granice.

Blizanci Ljubav, kreativnost i zabava vaša su kozmička tema. Energija Vage potiče vas na flert, igru i izražavanje. Iskoristite ovo razdoblje za pokretanje strastvenog projekta ili otvaranje srca za novu romansu.

Rak Dom i obitelj su u prvom planu. Posvetite se uređenju životnog prostora i njegovanju obiteljskih veza. Ključno je pronaći balans između privatnog i profesionalnog života, o čemu piše i New York Post.

Lav Vaš glas je sada moćniji nego ikad. Ovo je idealno vrijeme za komunikaciju, umrežavanje i učenje. Podijelite svoje ideje sa svijetom – karizma vam je na vrhuncu.

Djevica Fokus je na financijama i osobnim vrijednostima. Sezona Vage potiče vas da uskladite svoje materijalne ciljeve s dubljim željama. Vrijednujte sebe i obilje će prirodno uslijediti.

Škorpion Za vas je ovo vrijeme odmora i introspekcije prije nego što započne vaša sezona. Ipak, s Marsom i Merkurom u vašem znaku, vaša unutarnja snaga i odlučnost bit će probuđeni.

Strijelac Prijateljstva, zajednica i dugoročni ciljevi su u fokusu. Povežite se s drugima, surađujte i sanjajte veće snove. Društveni život cvjeta, stoga recite "da" pozivima i novim prilikama.

Jarac Karijera i javni imidž dolaze u prvi plan. Diplomacija će biti vaše najjače oružje za napredak. Uspjeh nije samo u onome što postižete, već i u odnosima koje gradite putem.

Vodenjak Vrijeme je za širenje vidika. Energija Vage potiče vas na učenje, putovanja i istraživanje novih filozofija. Izlazak Plutona iz retrogradnog hoda u vašem znaku označava veliku osobnu prekretnicu.

Ribe Transformacija je vaša glavna tema. Sunce u Vagi osvjetljava vaše polje intimnosti i zajedničkih resursa. Ovo je prilika da otpustite staru energiju i izgradite dublje i iskrenije veze.