Od hrabre ideje do kazališnog brenda – Kazalište Moruzgva slavi jubilej

15 godina predstava koje pune dvorane i osvajaju srca publike

Kad je glumica i producentica Ecija Ojdanić prije 15 godina osnovala Kazalište Moruzgva, rijetki su mogli predvidjeti da će ova hrabra nezavisna priča prerasti u jedno od najprepoznatljivijih kazališnih imena u Hrvatskoj. Voditi nezavisno kazalište u zemlji gdje je kultura često na margini – pravi je izazov. To znači stalna borba za publiku, prostor i sredstva, ali i za umjetničku slobodu.

Jučer je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema svečano obilježeno 15 godina rada Kazališta Moruzgva, a proslava je bila prava sublimacija svega što Moruzgva predstavlja. Od smijeha do suza, od nostalgije do ponosa, od umjetnosti do prijateljstva – na jednom se mjestu spojilo sve ono što čini duh Moruzgve: strast, predan rad, duhovitost, emocija i, iznad svega, snažno zajedništvo. Publika i umjetnici, predivni ljudi koji su dio Moruzgvinih 15 godina, slavili su zajedno, potvrđujući da je Moruzgva puno više od kazališta – sigurna luka i mjesto gdje se umjetnost doživljava srcem.

Proslavu nisu propustili Siniša Popović, Barbara Nola, Ana Begić Tahiri, Daria Lorenci Flatz, Anita Matić Delić, Sanja Milardović, Domagoj Ivanković, Lovre Kondža, Petra Svrtan, Matija Šakoronja, Filip Detelić, Mirna Mihelčić, Ksenija Marinković, Frano Mašković, Korana Ugrina, Nina Violić i Goran Grgić, koji su zajedno s publikom slavili uspjeh jedne od najvažnijih nezavisnih kazališnih priča u Hrvatskoj.

U proteklih petnaest godina Moruzgva je ostvarila 20 premijera (od čega 15 praizvedbi), ukupno 1458 izvedbi koje je pogledalo više od 400.000 gledatelja. Predstave Moruzgve poznate su po društveno relevantnim temama ispričanim sa savršenom dozom humora, a misija je od prvog dana ostala ista – poboljšati svijet kroz čistu umjetnost.

„Krenula sam doslovno iz ničega – bez prostora, bez sredstava i bez sigurnosti. Imala sam samo vjeru, puno entuzijazma i nevjerojatnu želju da stvorim kazalište koje će ljudi zavoljeti. Danas, kada vidim pune dvorane i publiku koja se smije i plače s nama, znam da se svaka prepreka isplatila. Moruzgva je moj san koji je postao stvarnost“, istaknula je Ecija Ojdanić, osnivačica i umjetnička ravnateljica.

Na proslavi su dodijeljene i posebne nagrade, osmišljene kao duhovita i emotivna priznanja umjetnicima i suradnicima. Ana Begić Tahiri ponijela je nagradu Kazališna maratonka, a Matija Šakoronja Kazališni maratonac za najveći broj izvedbi. Redatelji Krešimir Dolenčić i Ivan Leo Lemo nagrađeni su za najviše režija, podsjetivši na svoje nezaboravne predstave – od Brodolomki do Gole u kavezu. Dramaturginja Ana Tonković Dolenčić nagrađena je za najviše dramaturgija, a Barbara Nola, koja je uz Moruzgvu od prvog dana, ponijela je titulu Stupa Moruzgve. Posebno priznanje pripalo je i predstavi Brodolomke, koja je nagrađena kao Hit sezone. A to je tek dio priznanja koje su Moruzgvini umjetnici zaslužili u ovih 15 godina rada.

Ove jeseni Moruzgva ulazi u novu fazu: 12. listopada u Gavelli premijerno će izvesti predstavu „Parazitska posla“, a 24. studenoga u zagrebačkoj Scenoteci slijedi premijera „Umjetnička inteligencija“. Time Moruzgva jubilej obilježava ne samo pogledom unatrag, već i hrabrim korakom prema budućnosti

Proslava jubileja bila je podsjetnik da je Moruzgva mnogo više od kazališta – to je živi organizam koji se gradi na prijateljstvu i povjerenju. Nakon 15 godina neumornog rada i brojnih obljetnica koje su obilježile njihov put, jasno je samo jedno: Moruzgva nastavlja dalje – još jače, s novim izazovima, novim premijerama i uvijek istom strašću prema publici i umjetnosti.ž

