Sienna Miller s lakoćom nosi jesenske boje, želimo kopirati njezin outfit za svaki dan

Sienna nas podsjeća da, s nekoliko pouzdanih klasičnih komada i pravim omjerom, možemo izgledati odlično svaki dan

Iako još uvijek nismo poptuno u jesenskim danima, Sienna Miller pokazuje kako nositi savršen prijelazni outfit: dovoljno topao za preostale sunčane dane, a slojevit za hladnije trenutke. Njezin look je jednostavan, a opet moderan – savršena lekcija da stil ne mora biti kompliciran.

Profimedia

Profimedia

Sienna je u posljednjem pojavljivanju kombinirala bomber jaknu bogatu smeđe boje, svježu svijetloplavu košulju i elegantne crne hlače. Ovo su komadi koje većina nas već ima u ormaru, a zajedno čine potpuno svjež i sofisticiran jesenski look. Teksturirana torba ili upečatljive cipele dodaju baš dovoljno osobnosti da outfit zablista, a da se pritom ne izgubi ravnoteža.

Čarolija je u slojevima i proporcijama: bomber jakna dodaje strukturu i toplinu, košulja unosi svježinu, a crne hlače "uzemljuju" cijeli outfit. I da, kombinacija smeđe i plave je upravo onaj jesenski par na koji smo zaboravili i nismo znali da nam nedostaje.

Profimedia

Sienna nas podsjeća da, s nekoliko pouzdanih klasičnih komada i pravim omjerom, možemo izgledati odlično svaki dan. Ponekad je jednostavno najbolje – bomber jakna, košulja i crne hlače, uz pravu kombinaciju boja, dovoljni su da zablistamo ove jeseni.