Jesen bez udarca na novčanik: Savjeti za zabavne obiteljske aktivnosti

Uz malo kreativnosti moguće je uživati u čarima jeseni bez velikog opterećenja za kućni budžet

Stigli su prohladni jesenski dani, a s njima i planiranje druženja s obitelji. Ti su trenuci neprocjenjivi, ali troškovi se mogu brzo nagomilati. Nema razloga za brigu, jer uz malo kreativnosti moguće je uživati u čarima jeseni bez velikog opterećenja za kućni budžet.

Uštedite stvaranjem uspomena kod kuće

Stvaranje uspomena i iskustava za djecu je neprocjenjivo. Zato, prije posezanja za novčanikom, vrijedi razmisliti o aktivnostima koje se mogu organizirati u toplini vlastitog doma.

Što se može učiniti kod kuće kako bi se uštedjelo? Pripremite zajedno omiljeni jesenski recept, poput pite od bundeve ili pečenih kestena. Ili posjetite [lokalnu knjižnicu i posudite knjige vezane uz ovo godišnje doba. Tamo se često mogu pronaći i besplatni DVD-ovi, što je savršena prilika za organizaciju besplatne filmske večeri kod kuće.

Profimedia

Povežite se s prijateljima i obitelji

Jesen je idealno vrijeme za druženje, a zajedničke aktivnosti mogu značajno smanjiti troškove. Vrijedi razmisliti o organizaciji tematskih okupljanja koja ne zahtijevaju velika ulaganja.

Zašto ne biste pozvali grupu prijatelja i njihovih obitelji na zajedničko izrezivanje bundeva? Ili se okupite i organizirajte razmjenu recepata! Još jedna sjajna ideja je razmjena kostima za nadolazeću Noć vještica. Razmjena kostima s drugim obiteljima odličan je način uštede. To se može nadopuniti posjetom lokalnim trgovinama rabljenom robom kako bi se sastavio unikatan kostim za vrlo malo novca.

Profimedia

Iskoristite besplatne ljepote prirode

Živimo u predivnoj zemlji s bogatom prirodom, a jesen je jedno od najljepših razdoblja za boravak na otvorenom.

Uživajte u krajoliku! Promatrajte lišće, prošećite prirodom ili se odvažite na planinarenje. Dobar je savjet da se umjesto posjeta velikim komercijalnim farmama bundeva posjete lokalna poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi). Lokalni proizvođači se iznimno ponose onim što rade i žele to podijeliti s drugima. Često nude i dodatne aktivnosti po vrlo niskim cijenama, za razliku od stotina kuna koje se mogu potrošiti na komercijaliziranim mjestima.

Profimedia

Istražite besplatna događanja u zajednici

Mnoge institucije i organizacije nude besplatne programe tijekom jesenskih mjeseci. Potrebno je samo malo istražiti.

Mogu se iskoristiti dani besplatnih muzeja i zooloških vrtova koji se često organiziraju u ovo doba godine. Vrijedi provjeriti i kalendar događanja u lokalnoj zajednici. Škole i razne udruge često organiziraju besplatne događaje poput kreativnih radionica, ukrašavanja bundeva ili oslikavanja lica, u kojima se može uživati potpuno besplatno.

Na kraju, najvažnije je zapamtiti kako se najljepše jesenske uspomene ne kupuju novcem. One se stvaraju kroz zajedničko vrijeme, smijeh i kreativnost, bilo da se radi o šetnji šumom prekrivenom lišćem ili pripremi toplog obroka u krugu obitelji.