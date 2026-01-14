403 Forbidden

Astro
ASTROLOŠKI VODIČ

Tri puta retrogradni Merkur u 2026.: Datumi, izazovi i savjeti za lakše preživljavanje godine

Ana Ivančić
14. siječnja 2026.
Tri puta retrogradni Merkur u 2026.: Datumi, izazovi i savjeti za lakše preživljavanje godine
Profimedia
Iako periodi retrogradnog Merkura zvuče zastrašujuće, oni su zapravo prilika koju nam svemir pruža da zastanemo, preispitamo svoj put i popravimo ono što ne funkcionira. Ne možete zaustaviti život na tri tjedna, ali možete mu pristupiti s više opreza, strpljenja i fleksibilnosti

Već i sam spomen sintagme "retrogradni Merkur" kod mnogih izaziva blagu nervozu i poriv za provjerom kalendara. Ovaj astrološki fenomen, poznat po sijanju kaosa u komunikaciji, tehnologiji i putovanjima, u 2026. godini pojavit će se čak tri puta, a svaki će put donijeti jedinstvenu energiju. Ono što ovu godinu čini posebnom jest činjenica da će se sva tri retrogradna hoda Merkura odvijati u vodenim znakovima: Ribama, Raku i Škorpionu. To najavljuje godinu dubokog emocionalnog preispitivanja, pojačane intuicije, ali i potencijalnih nesporazuma vođenih osjećajima, a ne logikom. Pripremite se za putovanje u vlastite dubine jer 2026. nudi priliku za iscjeljenje starih rana i redefiniranje onoga što nam je doista važno.

Što je zapravo retrogradni Merkur?

Prije nego što zaronimo u specifičnosti 2026. godine, važno je razumjeti o čemu je riječ. S astronomske točke gledišta, retrogradni Merkur je optička iluzija. Budući da Merkur kruži oko Sunca brže od Zemlje, nekoliko puta godišnje stvara se privid da se, gledano s našeg planeta, kreće unatrag. Naravno, planet ne mijenja smjer svoje putanje. No, u astrologiji, koja proučava simbolički utjecaj planeta na ljudski život, ovaj period ima veliko značenje.

Merkur vlada komunikacijom u svim njezinim oblicima: govorom, pisanjem, slušanjem, pregovorima i učenjem. Također upravlja tehnologijom, prometom, trgovinom i kraćim putovanjima. Kada je ovaj planet "u rikvercu", energija u tim područjima postaje nestabilna. Poruke se gube, e-mailovi završavaju na krivim adresama, tehnologija otkazuje poslušnost, a planovi za putovanja kompliciraju se u zadnji tren. Ipak, astrolozi naglašavaju da ovo nije nužno period katastrofe, već poziv na usporavanje. To je vrijeme za reviziju, refleksiju i dovršavanje započetih poslova, a ne za pokretanje novih.

Kalendar astroloških izazova za 2026.

Zabilježite ove datume jer će vam pomoći da se bolje pripremite i iskoristite energije koje donose. Svaki od tri perioda trajat će otprilike tri tjedna, no važno je znati da se njegov utjecaj često osjeti i nekoliko tjedana prije i poslije, u takozvanom "periodu sjene".

Prvi val u Ribama: 26. veljače – 20. ožujka

Prvi ovogodišnji retrogradni Merkur događa se u sanjivom i intuitivnom znaku Riba. Ribe su vođene osjećajima i maštom, što znači da će logika i činjenice u ovom periodu biti u drugom planu. Komunikacija može postati nejasna, konfuzna i podložna pogrešnim interpretacijama. Možda ćete zaboraviti na dogovore, dvostruko bukirati sastanke ili jednostavno osjećati mentalni zamor. Zbog vladavine Neptuna, planeta iluzija, granica između istine i obmane bit će zamagljena.

Kako se snaći? Umjesto da se borite s kaosom, prigrlite energiju Riba. Ovo je idealno vrijeme za kreativne projekte, duhovni rad i slušanje unutarnjeg glasa. Intuicija će biti izoštrena, pa joj dopustite da vas vodi. Uzimajte redovite pauze i ne forsirajte produktivnost. U odnosima budite strpljivi i spremni oprostiti nesporazume koji će se neizbježno događati.

Ljetni nemir u Raku: 29. lipnja – 23. srpnja

Drugi retrogradni Merkur stiže usred ljeta u znaku Raka, koji simbolizira dom, obitelj, sigurnost i najdublje emocije. Fokus će se prebaciti na privatni život i odnose s najbližima. Stare obiteljske teme i neriješeni odnosi mogu isplivati na površinu. Osjetljivost će biti na vrhuncu, pa i najmanja kritika može izazvati burnu reakciju. Mogući su sukobi unutar obitelji ili s partnerom, često potaknuti osjećajem nesigurnosti ili zanemarenosti.

Kako se snaći? Ključ za preživljavanje ovog perioda leži u empatiji i otvorenoj komunikaciji o vlastitim osjećajima. Umjesto da od muhe pravite slona, pokušajte razumjeti perspektivu svojih bližnjih. Ovo je prilika da se ponovno povežete s korijenima, pregledate stare fotografije i prisjetite se lijepih trenutaka. Revidirajte kako se brinete za sebe i svoj dom – možda je vrijeme za reorganizaciju životnog prostora ili uspostavljanje zdravijih emocionalnih granica.

Jesenska drama u Škorpionu: 24. listopada – 13. studenog

Posljednji retrogradni Merkur u 2026. godini odvija se u intenzivnom i strastvenom Škorpionu, znaku koji teži otkriti ono što je skriveno ispod površine. Komunikacija će postati oštra, direktna i potencijalno bolna. Tajne mogu izaći na vidjelo, a razgovori će se doticati tabu tema poput moći, intimnosti i zajedničkih financija. Zbog škorpionske prirode, u zraku će biti doza sumnjičavosti i sklonosti pretjeranom analiziranju. Riječi će imati veliku težinu i lako mogu povrijediti.

Kako se snaći? Energiju Škorpiona najbolje je usmjeriti prema unutra. Umjesto da istražujete tuđe motive, zaronite u vlastitu psihu. Ovo je moćno vrijeme za suočavanje s vlastitim sjenama, toksičnim obrascima i strahovima. Budite iskreni prema sebi i partneru o svojim potrebama, posebno onim najdubljim. Iako će razgovori biti teški, oni mogu donijeti katarzu i transformaciju u odnosima ako im pristupite s namjerom iscjeljenja, a ne optuživanja.

Tko će najviše osjetiti utjecaj retrogradnog Merkura?

Budući da se svi retrogradni ciklusi događaju u vodenim znakovima, Rakovi, Škorpioni i Ribe, osjetit će ih najizravnije. Za njih će ovo biti period duboke introspekcije i emocionalnog čišćenja. Iako može biti izazovno, njihova urođena intuicija pomoći će im da se snađu i iskoriste ove tranzite za osobni rast.

Zračni znakovi (Blizanci, Vaga, Vodenjak) mogli bi se osjećati najviše frustrirano. Njihova potreba za logikom, jasnoćom i objektivnom komunikacijom bit će na testu u moru emocija i neizrečenih poruka.

Vatreni znakovi (Ovan, Lav, Strijelac) mogli bi osjetiti da je njihova direktna i entuzijastična priroda prigušena. Nedostatak akcije i potreba za strpljenjem mogu im teško pasti.

Zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac) ostat će najprizemljeniji, no mogli bi biti izbačeni iz takta zbog kaosa i emocionalne drame u svojoj okolini. Posebno Djevice, kojima vlada Merkur, mogle bi osjetiti pojačan unutarnji nemir zbog narušavanja reda i planova.

Pročitajte još o:
Retrogradni MerkurHoroskopAstrologija
