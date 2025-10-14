Tri horoskopska znaka zaljubit će se do kraja godine, jedan čeka sudbinski susret

Ako pripadate jednom od ovih znakova, vrijedi otvoriti srce i poslušati što astrološka predviđanja kažu

Kraj 2025. godine prema zvijezdama donosi nove prilike, romantične pomake i emotivne prekretnice. Nekima od nas svemir priprema neočekivane susrete, dok će drugi osjetiti kako se srcem probija svjetlo nove ljubavi. No nisu svi horoskopski znakovi jednako "na dobitku" u ljubavnom smislu. Na temelju astroloških projekcija za kraj ove godine, tri horoskopska znaka imaju više šanse za novu ljubav do kraja ove godine. Naravno, horoskop daje smjernice, ne jamstva. Ipak ako pripadate jednom od ovih znakova, vrijedi otvoriti srce i poslušati što astrološka predviđanja kažu.

Blizanci

Blizanci su 2025. dobili poticaj od Jupitera i tranzita koji potiču društvene kontakte i novu komunikaciju. Utjecaj Venere na Blizance vrlo je snažan, posebno od sredine godine, što otvara put novim romantičnim vezama. Također Blizanci imaju energiju “romantičnog ponovnog rođenja" pa tijekom jeseni mogu upoznati nekoga putem društvenih mreža, putovanja ili preko prijatelja. No možda ta ljubav neće odmah biti vidljiva, početak će biti laganii. Prvo prijateljstvo, razgovor i razmjena ideja. Susret može biti iznenadan na nekom putovanju ili druženju.

Rak

Rakovi imaju izrazito povoljan drugi dio godine, gdje se "vrata neba otvaraju" kad je riječ o vezama. Taj period je posebno povoljan nakon ljeta. Od sredine godine Jupiter donosi veću vidljivost, a tranziti potiču emotivno zbližavanje i otvaranje. Novi susreti bit će prava prilika za izgradnju sigurnosti u ljubavnom životu. Vrijeme je za duboku emotivnu povezanost jer osoba koja ulazi u vaš život neće biti tek poznanik, nego netko tko zna slušati, osjećati i brinuti. Očekujte da će nova veza buti dom, prostor gdje se možete opustiti i osjetiti prihvaćenost. Neke pripadnike ovog znaka čeka sudbinski susret, možda ćete upoznati nekoga s kim osjećate neobjašnjivu kemiju ili "čudnu povezanost".

Lav

Lavovi su po astrološkim analizama magnetski privlačni u 2025. godini, tranziti Venere i Jupitera pojačavaju privlačnost i produbljuju odnose. Osim toga, ovo je godina s fokusom na kreativno, partnerstva i zajednički rast. Susret se može dogoditi na različitim društvenim i kreativnim okupljanjima. Također retrogradni planeti Lavovima donose priliku da osvijeste i transformiraju ljubavne obrasce, što može otvoriti put novim, autentičnim vezama.