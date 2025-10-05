Tjedni horoskop: Vodenjaci će biti frustrirani, rakovi će propustiti ljubavnu priliku

Bik, Vaga i Ribe su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Prvi dio tjedna kao da će vas ljubav mimoilaziti, no od sredine tjedna neke će prepreke jednostavno nestati. S druge strane, pojavit će se i izazovne situacije kad ćete biti u poziciji da reagirate na provokacije. Nemojte. POSAO: Mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate žrtvovati ili da borbe za angažman budu takve da zapravo gubite. Kako god ispalo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari pod svaku cijenu. Rezultati će se zbrajati tek na kraju priče. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite fokusirani u svemu što radite.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Bik

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav. POSAO: Oni koji su se iskreno preispitali, znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Oni koji još nisu razmislili o sebi, vjerojatno će se suočiti s posljedicama vlastitih ambicija i tek sad uviđati gdje su pogriješili. Nakon toga idu naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ljubazniji i otvoreniji.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Zasićenost izlascima usmjerit će vas na osamu i povlačenje. Najbolje ćete se osjećati u svom domu, a ako je voljena osoba uz vas, tim bolje. Oni koji su još sami ipak će više boraviti u društvu, ali istovremeno njihova mašta kao da neće imati granice. POSAO: U poslu ćete se malo nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima trenutačno ne stojite najbolje, pa pazite kako s njima surađujete. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer još nije vrijeme da se neke od njih ostvare. Izdržite. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u teretanu ili na trčanje.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Rak

LJUBAV: Dok ćete vi razmišljati o svojoj ljubavnoj prošlosti, vaša ljubavna sadašnjost polako će vam izmicati iz ruku. Moguće je da propustite neku ljubavnu priliku jer spavate. Oni u vezama ipak će naći zajednički jezik s voljenom osobom.POSAO: Da bi poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je boraviti u prirodi. Ona osvježava.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Činit će vam se da vam je ljubav sve dalje i dalje, umjesto obratno. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašim rukama, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta. POSAO: Neki će se okrenuti nepoznatom i tajanstvenom. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može i na drugom kontinentu. ZDRAVLJE&SAVJET: U konačnici, bolje prođu oni koji su iskreni.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sada bolje biti realist nego idealist. Odolite iskušenju nadmudrivanja. Budite tolerantni i duhoviti koliko god možete. Ako vas partner isprovocira, ne uzimajte to previše k srcu. To je prolazno. POSAO: Brzina kojom ćete djelovati na radnom mjestu bit će prevelika da vas mogu slijediti. To je posljedica toga što vi unaprijed vidite gdje treba intervenirati, pa nema gubljenja vremena. Ipak, nešto treba objasniti i suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Dva para očiju vide više nego jedan.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Čeka vas dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da su svi pogledi upereni u vas. Rado ćete izlaziti i pokazivati se drugima. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti. Neki će zajedno putovati ili nastupati u javnosti. POSAO: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove kroz sasvim neobičan put. ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se bolje s ljudima.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Škorpion

LJUBAV: Povremeno ćete osjetiti mala nezadovoljstva ili prolazne prepreke za ljubav. Izdržite, a najviše zato jer ćete istrajanjem uvidjeti koliko zapravo imate snage i koliko volite. Sve će se s vremenom istopiti samo od sebe, a ostat će samo ono dobro. POSAO: Kad se čini da svi gube iluzije, vi ste dovoljno ludi da ne podlegnete. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se dobro zabaviti.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Većinu tjedna provest ćete u zanimljivom društvu koje će vas zaista osvježiti. Brige i prepreke iz drugih područja života lako ćete nadilaziti zajedno kroz humor i šale. Oni koji su još sami bit će otvoreni za nove ljude koje će rado prihvaćati. POSAO: Pokazat će se da su vaši potezi doveli do novih poslovnih mogućnosti. To će vam podići samopouzdanje, pa ćete raditi predanije i vući smjelije poteze. Neki će u poslovima s nekretninama prosperirati iznad očekivanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na kondiciji. Teretana je blizu.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno ćete imati povoljne prilike kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. POSAO: Nova energija koju intenzivno osjećate potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, a posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Prvih par dana ovog tjedna još ćete trebati izdržati poneku frustraciju, a onda vas to više neće dirati. Postat ćete jači i imuniji, te ćete lakše ulaziti u partnerstva. Neka vaša ljubavna očekivanja dijelom bi mogla biti ispunjena. POSAO: Nećete zapostaviti niti jednu sitnicu. Vaša preciznost bit će pohvaljena. Ovih dana imat ćete priliku pokazati koliko ste originalni. Invencije će probuditi ne samo vas, nego i vaše kolege. Razmišljat ćete o novom stilu poslovanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite društveniji.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★☆

Ribe

LJUBAV: Komunikativnost i otvorenost bit će vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je možda blizu, ali vi ste daleko. POSAO: Sve ćete se više zanimati za novosti u svojoj profesiji. Neki će se povezati s ljudima koji su na pragu zanimljivih otkrića koja mijenjaju stvari. Bit će to vaša motivacijska faza kojoj ćete teško odoljeti. Upijajte informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Više boravite na zraku.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆