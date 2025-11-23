Tjedni horoskop: Vage će imati probleme sa šefovima, djevicama je ljubav blizu

Jarac, Vaga i Škorpion su najsretniji horoskopski znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Bez obzira na to što će katkada vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete i dalje biti zadovoljni. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste dosad izgradili garancija je da ove dane prolazite mirno. POSAO: Poslove koji su iza vas nije potrebno toliko analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite spremni na to. Stižu važne informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun. POSAO: Polako će početi stizati potrebne informacije. Ono što je bilo, bilo je. Ne valja plakati nad prolivenim mlijekom. Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo o vama ovisit će kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno na sve. ZDRAVLJE&SAVJET: Uobičajeno trčite maraton, a ne kratku prugu.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete zavući u kuću kako bi izbjegli ljubavne frustracije. Ovaj kukavički stav neće vam olakšati distancu u odnosima ili samoću u noćima kad se pitate zašto se to događa baš vama. Nije tako strašno, uglavnom, prolazno je. POSAO: Povremeno će vam nedostajati snage i motivacije da izgurate ono što želite. Sjetite se stoga što vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju utjecaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete da vam treba malo odmora.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Rak

LJUBAV: Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da svi nešto očekuju od vas, ali neće vam biti jasno što. Rado ćete izlaziti i pokazivati se drugima. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti. POSAO: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što niste očekivali. Ipak, ono najgore je prošlo, pa sad polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će kasnije doći na svoje mjesto.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će to cijeniti i razumjeti vašu privremenu nezainteresiranost za ljubav. Budite strpljivi i taktični. POSAO: Riješite se svojih velikih sumnji koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu glatko. Nemojte sami sebi stvarati prepreke. Sad ćete saznati što je trebalo, informacije će stići. Nakon toga možete raditi kvalitetnije. Rješenja su blizu. ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte si više sna i više odmora.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Djevica

LJUBAV: Ljubav će biti bliže nego što vam se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu, nego radije pričekajte. Malo po malo i doći ćete na svoje. POSAO: Mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate pustiti neka ide kako ide ili da borbe za angažman budu takve da zapravo ostvarite Pirovu pobjedu. Kako god ispalo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari pod svaku cijenu. Usporite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne propuštajte relaksaciju.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vaga

LJUBAV: Izgledno je da će se pojaviti prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje. POSAO: Iako će vaši nadređeni pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u hijerarhijskom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se nekim borbenim sportom.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Škorpion

LJUBAV: Vaš ljubavni život bit će i dalje bogat, a vi ćete postajati sve smireniji.Strasti će biti tiše, no zadovoljstvo neće izostati. Činit će vam se da tek sad ulazite u jednu dugotrajniju fazu svoje veze. Izgleda da ćete biti u pravu. Samci će uspješno zavoditi. POSAO: Pustite druge da se izraze, a ako treba, makar vam to bilo čudno, i da vas vode. U ovom trenutku jednostavno ne možete učiniti ništa na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Odgovori će doći. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim hobijima.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Strijelac

LJUBAV: Ovih dana zaista će zasjati svijetlo na vašem ljubavnom nebu. Bit ćete ugodno iznenađeni koliko i kako vam se otvaraju nove ljubavne prilike. Dotjerajte se i izađite van, među ljude. Ipak, nemojte pretjerati s vlastitom prezentacijom. POSAO: Riješit ćete sve veće poslovne dvojbe i sad smjelije idete naprijed. Malo po malo počinjete graditi nove uvjete rada ili nove projekte. U sebi nosite onu svjetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Trebaju vam samo vjerovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjate u sebe.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Jarac

LJUBAV: Kad se o ljubavi radi, ovih dana osjećat ćete se poput ribe u vodi. Otvorenost drugih prema vama, ali i obratno, učinit će da će brzina kojom ćete djelovati ponekad biti zapanjujuća. Bit će potrebno usporiti radi druge strane. POSAO: Možete vidjeti daleke rezultate, ali vaši suradnici su kratkovidni. Ipak, neke informacije će se početi pojavljivati ovih dana. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali vi ćete u tome prepoznavati činjenicu da ste posao usmjerili kamo treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Vodenjak

LJUBAV: Vaše strasti će porasti, a vi postati zavodljiviji. Voljena osoba će to dočekati sa zadovoljstvom. Istovremeno će ojačati i potreba za sigurnošću u ljubavi. Otuda ćete povremeno biti u borbama sami sa sobom, jer ćete željeti postići sve. Polako. POSAO: Počinje vrijeme kad će se vaše znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno prezentirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte vratnu kralježnicu.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Ribe

LJUBAV: Ako ste još sami, ovih dana ćete težiti samo dobroj zabavi. Bit ćete željni opuštanja i slobode. Veselje je dobro, no bitno je da u startu drugoj strani priznate kakve su vam namjere. Tako ćete oboje biti zadovoljni. POSAO: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiti horizonte. Koliko god izgledalo daleko, bit će dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno pregledavajte mailove.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆