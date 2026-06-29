Tjedni horoskop od 29. lipnja do 5. srpnja: Tri astrološka fenomena poremetit će vam planove

Ulazimo u tjedan koji donosi značajne astrološke preokrete, pozivajući nas na usporavanje i duboko promišljanje

Glavni događaj ovog tjedna je početak retrogradnog Merkura u znaku raka već u ponedjeljak, 29. lipnja, što će u iduća tri tjedna snažno utjecati na komunikaciju, obiteljske odnose i emocionalnu jasnoću. Mjesec će se kretati kroz strijelca, jarca i vodenjaka, donoseći promjene u fokusu s optimizma na odgovornost i društvenost. Kao protuteža introspekciji, ulazak Venere u dramatičnog lava 4. srpnja unijet će dašak topline, kreativnosti i strasti u naše odnose, podsjećajući nas na važnost radosti i samoizražavanja.

Ovan

LJUBAV: Vaš tjedan obilježen je emocionalnim intenzitetom. Vladar Mars budi strast, no Venera potiče na iscjeljujuće razgovore. U vezama bi mogle isplivati stare rane, ali iskrenost sada donosi obnovljeno povjerenje. Slobodni Ovnovi osjetit će snažnu privlačnost prema magnetski privlačnim osobama, no važno je ne žuriti i tražiti dubinu ispod površine. POSAO: Ambicije su na vrhuncu. Mars vam daje samopouzdanje za predstavljanje ideja, pregovore ili ulaganja, ali retrogradni Merkur upozorava na oprez. Odluke moraju biti vođene logikom, a ne impulsom. Moguće su nove poslovne ponude, no važno je procijeniti slažu li se s vašom dugoročnom vizijom kako ne biste raspršili energiju. ZDRAVLJE&SAVJET: Visok tempo zahtijeva uzemljenje. Povećana nervoza i manjak sna mogući su zbog stresa. Posvetite se hidraciji, odmoru i laganim rutinama. Nježnost prema vlastitom tijelu pojačat će vašu otpornost i osigurati stabilnu energiju.

Bik

LJUBAV: Mars energizira vaše odnose, potičući otvorene i iskrene razgovore koji vas zbližavaju s partnerom. Zajedničko planiranje budućnosti jača vezu, no izbjegavajte ishitrene odluke. Slobodnima Venera donosi emocionalnu toplinu i prilike za stvaranje veza koje se razvijaju polako i smisleno, temeljene na stabilnosti. POSAO: Jupiter obećava financijske prilike, osobito ako ste mudro upravljali ušteđevinom. Ipak, Saturn vas podsjeća na disciplinu i izbjegavanje nepotrebnih troškova. Merkur raščišćava mentalnu maglu na poslu; vaša upornost polako donosi priznanje, iako nagrade možda još kasne. ZDRAVLJE&SAVJET: Mjesec naglašava važnost emocionalne ravnoteže. Bolovi u vratu mogući su zbog napetosti. Nježna aktivnost, uravnoteženi obroci i kvalitetan odmor obnovit će vam snagu. Prakticiranje svjesnosti donosi mir i stabilan napredak.

Blizanci

LJUBAV: Venera i Merkur unose lakoću i jasnoću u vaš ljubavni život. Odnosi cvjetaju uz humor i spontanost, a zajednički smijeh jača veze. Slobodne privlače osobe britkog uma. Uživajte u trenutku bez pritiska ozbiljnog vezivanja. Ipak, strast može donijeti i nestrpljenje pa su moguće sitne prepirke. POSAO: Mars potiče ambiciju, ali nosi i rizik od sagorijevanja. Budite disciplinirani i dobro rasporedite energiju. Kreativne ideje su snažne, no pričekajte s donošenjem velikih odluka. Zbog retrogradnog Merkura, moguće je da će vam se vratiti stari kontakti, što je prilika za raščišćavanje nesporazuma. ZDRAVLJE&SAVJET: Ključno je usporiti. Iako imate viška energije, iskoristite je za aktivnosti u prirodi. Lagana tjelovježba, hranjivi obroci i dovoljno sna održat će vašu energiju uravnoteženom i pomoći vam da otpustite nakupljeni stres.

Rak

LJUBAV: Tjedan počinje zaigranom energijom dok Venera unosi spontanost u ljubav. Iznenađenja poput spoja ili novog hobija obnavljaju radost u vezama. Slobodni mogu doživjeti neočekivanu kemiju. Ipak, retrogradni Merkur u vašem znaku vraća stare teme na dnevni red, pa je iskrenost ključna. POSAO: Vaš trud počinje se isplaćivati. Moguće je priznanje ili nova odgovornost koja nudi priliku za rast. Saturn stabilizira vašu financijsku viziju, ali savjetuje oprez s impulsivnim troškovima. Dugoročno planiranje važnije je od brzih rezultata. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor kako biste uravnotežili emocionalnu i fizičku energiju. Pun Mjesec vas potiče da se riješite loših navika. Pripazite u prometu i posvetite se svjesnim, umirujućim rutinama koje će vas održati produktivnima i otpornima.

Lav

LJUBAV: Venera ulazi u vaš znak i oživljava ljubavni život šarmom i spontanošću. Parovi ponovno otkrivaju radost kroz zajedničku kreativnost, dok slobodni mogu naići na obećavajuće kontakte u društvenim prilikama. Emocionalna iskrenost pretvara prolaznu privlačnost u nešto trajnije i dublje. POSAO: Mars potiče vaše liderske i kreativne sposobnosti. Priznanje raste i pojavljuju se nove prilike, no ključno je pažljivo planiranje. Vaš entuzijazam koristan je u suradničkim projektima, pod uvjetom da ambiciju vodite disciplinom i izbjegavate ego. ZDRAVLJE&SAVJET: Krajem tjedna Mjesec naglašava potrebu za brigom o živčanom sustavu. Usporavanje, prakticiranje svjesnosti i usklađivanje s vlastitim vrijednostima obnavljaju snagu. Ravnoteža između radosti i promišljanja ostavit će vas vibrantnima i prizemljenima.

Djevica

LJUBAV: Venera na početku tjedna donosi strpljenje i emocionalnu stabilnost u ljubavi. Male, svakodnevne geste brige jačaju odnose. Slobodni pronalaze dubinu u sporijim, utemeljenijim vezama. Oduprite se porivu za žurbom; povjerenje se najbolje gradi postepeno. POSAO: Vaša postojana posvećenost donosi plodove. Odgođeni projekti dobivaju zamah, a vaš organizirani pristup poboljšava produktivnost. Jasna komunikacija jača timski rad, gradeći pouzdanost i poštovanje. Financijski, mogući su iznenadni troškovi, ali vaša prosudba osigurava mudre odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjedan je povoljan za uspostavljanje zdravih rutina. Moguće su blage želučane tegobe zbog nervoze. Uravnoteženi obroci, dovoljno sna i restorativne prakse poboljšavaju vaše opće stanje, ostavljajući vas energiziranima.

Vaga

LJUBAV: Tjedan počinje emocionalnim intenzitetom. U odnosima se mogu ponovno pojaviti prošle emocije ili neriješene istine. Umjesto izbjegavanja, suočite se s tim trenucima iskreno. Otvoreni razgovori sada donose iscjeljenje i obnovljenu bliskost. Moguće je da će partner s vama podijeliti nešto osobno. POSAO: Sredinom tjedna u središte pozornosti dolaze financije. Može se pojaviti neočekivana prilika ili trošak, a vaša prilagodljivost bit će ključna. Merkur podržava pametno donošenje odluka, stoga ostanite logični. Na poslu su važni postavljanje granica i asertivnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Do kraja tjedna dajte prednost brizi o sebi. Odmor, nježne rutine i mentalno punjenje donijet će vam stabilnost. Emocionalna jasnoća u kombinaciji s praktičnim fokusom osigurava smislen napredak i priprema vas za srpanj.

Škorpion

LJUBAV: Tjedan se odvija u znaku smirenosti i stabilnosti. Venera i Merkur stvaraju sklad u odnosima, produbljujući veze parova i privlačeći samce prema odanosti. Emocionalno uzemljenje donosi osjećaj sigurnosti i mira, pružajući vam priliku za introspekciju bez vanjskih pritisaka. POSAO: Mars ističe financijska pitanja. Idealno je vrijeme za reviziju proračuna ili dugoročnih ciljeva. Ipak, izbjegavajte miješanje novca s prijateljstvom – držite granice jasnima. U drugom dijelu tjedna moguća su kašnjenja ili nesporazumi, stoga budite strpljivi i strateški. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjedan završava s iscjeljujućim utjecajem koji vas potiče na usporavanje. Nježna tjelovježba, odmor i emocionalna ravnoteža obnovit će energiju. Slušanje tihih signala vašeg tijela osigurava otpornost i jasnoću za dane koji dolaze.

Strijelac

LJUBAV: Tjedan otvarate s pojačanim emocijama, jer Venera i Mjesec jačaju vašu želju za povezivanjem. U vezama izbjegavajte miješanje napetosti sa strašću; iskren dijalog može smiriti ljubomoru. Slobodne može privući netko magnetski privlačan, ali tražite dubinu umjesto prolaznog uzbuđenja. POSAO: Sredinom tjedna Mars i Jupiter energiziraju vaše financije. Hrabrost vas tjera da istražite nove projekte ili izvore prihoda. Iako je entuzijazam visok, uspjeh ovisi o utemeljenom planiranju. Izbjegavajte impulzivnu potrošnju i usredotočite se na ono što donosi stvarnu vrijednost. ZDRAVLJE&SAVJET: Potkraj tjedna energija lagano opada. Vrijeme je za fizičku svjesnost. Jednostavne rutine, hidracija i boravak u prirodi obnavljaju snagu i donose mir. Uravnotežite strast sa strpljenjem kako biste tjedan završili osnaženi.

Jarac

LJUBAV: U vezama je vrijeme za učvršćivanje temelja i razgovore o budućnosti. Retrogradni Merkur u vašoj kući odnosa potiče vas da riješite nesporazume, dok pun Mjesec u vašem znaku donosi velike osjećaje. Dopustite si ranjivost. Slobodnima se ljubav može pojaviti na poslu ili kroz obrazovanje. POSAO: Tjedan potiče introspekciju i pripremu. Posao vam ide od ruke, no pripazite na sagorijevanje. Usporite tempo i usredotočite se na kvalitetu, a ne kvantitetu. Strateški planirajte početkom tjedna, a sredinom budite spremni braniti svoje stavove i rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite pažnju kostima i zglobovima uz vježbe istezanja. Prehrana bogata kalcijem i magnezijem je preporučljiva. Neugoda i neizvjesnost mogu biti neugodne, ali upravo u njima leži prilika za rast i jasnoću.

Vodenjak

LJUBAV: Mjesec na početku tjedna naglašava emocionalnu jasnoću u odnosima. Samci se odmiču od površnih veza tražeći dubinu, dok parovi imaju koristi od nježne iskrenosti i otvorenog dijaloga o emocionalnim potrebama. Prava kompatibilnost raste kada izrazite svoju istinu. POSAO: Merkur potiče na financijsku procjenu. Izbjegavajte impulzivne dogovore i iskoristite ovo razdoblje za fino podešavanje proračuna. Saturnov utjecaj podržava promišljeno umrežavanje i stratešku procjenu prilika, osiguravajući dugoročne dobitke. ZDRAVLJE&SAVJET: Sunce poziva na nježnu obnovu. Joga, meditacija i svjesnost o držanju tijela ublažavaju napetost. Obroci bogati antioksidansima, hidracija i odmor bez ekrana štite vašu energiju. Vaš živčani sustav traži umirivanje.

Ribe

LJUBAV: Tjedan naglašava ravnotežu između neovisnosti i povezanosti. U ljubavi se potiče iskrenost; parovi bi trebali otvoreno komunicirati kako bi izbjegli udaljavanje, dok samci imaju koristi od samorefleksije, prekidajući stare obrasce radi zdravijih veza. POSAO: Mars naglašava važnost jasne komunikacije i granica na poslu. Strpljenjem i dosljednošću mogu se izbjeći pogreške u rokovima ili timskom radu. Tihi napori iza scene bit će kasnije prepoznati. Financijski, Saturn i Jupiter potiču na oprez. ZDRAVLJE&SAVJET: Venera preporučuje ugodno kretanje niskog intenziteta - plivanje, ples ili istezanje - u kombinaciji s hranjivim obrocima i kvalitetnim snom. Izbjegavajte sagorijevanje balansiranjem obaveza s odmorom. Apetit vam može ovisiti o raspoloženju.