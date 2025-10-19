Tjedni horoskop: Rakove čeka ljubav, vagama se otvara poslovna prilika

Bik, Jarac i Vodenjak su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Mnogi će se osjećati pomalo usamljeno, te će ih mučiti svakodnevne čežnje. Oni u vezama prolazit će jedno izazovno razdoblje kad će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to. POSAO: Vjerovat ćete da ste vi zaslužni za poboljšanje poslovnih rezultata. Ipak, to neće biti sasvim točno. I drugi su uložili jednako truda kao i vi. Stoga im to priznajte. Tako ćete dalje surađivati i raditi pravednije i mirnije. Onako kako i treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite računa o kriterijima u svemu.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: Oni koji vole voljet će punim srcem, a druga strana će im uzvraćati malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvijek u istoj fazi. Samci će osvajati brzo i lako. Dani su dobri za ljubav i društveni život. POSAO: Funkcionirat ćete poput sportaša koji svoje treninge odrađuje s lakoćom. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Također ćete dobro surađivati s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se kriterijima ljepote.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Blizanci

LJUBAV: Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osjećat ćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući. POSAO: Suradnja s uglednim ili utjecajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti kotač koji je važan u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Širit ćete vedrinu oko sebe.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Rak

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe koje srećete preko posla. Netko vas već određeno vrijeme promatra i pomalo čezne za vama. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane težit će zajedništvu. POSAO: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom mjestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno. ZDRAVLJE&SAVJET: Baterije ćete napuniti hobijem.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Lav

LJUBAV: Bit ćete sretni što vas drugi razumiju, te ćete se više otvoriti za ljubav. Otuda će porasti i povjerenje u vezama, ali i vaša očekivanja prema voljenoj osobi. Oni koji još traže srodnu dušu lako će je sresti na sasvim običnim mjestima. POSAO: Vjerojatno će vas sve poticati na više aktivnosti, pa će se i na radnom mjestu od vas zahtijevati pojačani angažman. Vama ništa neće biti teško, jer ste jedva čekali ovakvu priliku. Čak i ako radite prekovremeno, radit ćete s voljom. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni s neobrazovanim ljudima.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Djevica

LJUBAV: Prvi dio tjedna donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog. POSAO: Činit će vam se da drugi manipuliraju kako vama, tako i vama bliskim suradnicima. Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Zato se ne vrijedi živcirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte da možete bolje i više.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Prva polovina tjedna donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Drugi dio tjedna ljubav će vas povremeno mimoilaziti. Bit će lijepih susreta, ali malo rjeđe. Ne postavljajte si suvišna pitanja. POSAO: Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi se sve to razvilo, trebat će malo strpljenja. Ipak, svakim danom sve više dolazite do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Kad se ide postepeno, sve traje dulje.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Škorpion

LJUBAV: Vaše emocije neće biti ništa manje nego prije, no ojačat će i potreba za sigurnošću u ljubavi. Otuda ćete povremeno biti u borbama sami sa sobom, jer će vas intenzitet emocija vući da dramite, a ziheraštvo da stanete. Nađite zlatnu sredinu. POSAO: Sve što je shematski sada vas sputava. Bit ćete u u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili vaši šefovi. Nemojte prigovarati, nego budite diplomat. Drugačije zasad ne ide. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite bolje svoje sposobnosti.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Strijelac

LJUBAV: Moguće da ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna faza s kojom se trebate suočiti na mudar način. Još uvijek imate dovoljno energije i kredita od prije da sve dovedete u red. Uspjet ćete. POSAO: Metoda da se jednim udarcem ubiju dvije muhe ovaj put neće sasvim upaliti, no vaša sposobnost da radite dvije stvari u isto vrijeme hoće. Zato se odlučite za ovo drugo. Poslovi u tišini su naglašeniji, ali vi se i kroz to razvijate sasvim dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Jarac

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami. POSAO: Mnogi će ići na sigurno jer će im nedavna iskustva i iskušenja govoriti da čine tako. Ipak, možete ponekad i riskirati. Nije sve tako zahtjevno kao što vam se čini. Odnekud će se pojaviti podrška drugih kojoj se usput, uopće niste nadali. ZDRAVLJE&SAVJET: Ipak napredujete.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vodenjak

LJUBAV: Intenzivirat će se vaše kretanje među ljudima. Stoga ćete imati prilike za sretanje i upoznavanje novih lica. Komunikacija s osobama suprotnog spola bit će kvalitetna, a vi šarmantni. Oni u vezama bit će otvoreni jedno prema drugome. POSAO: Nakon što ste riješili jedan problem, odsada ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak, i dalje će se od vas tražiti povećan angažman. Zato zasučite rukave i ne postavljate suvišna pitanja. Neka sve bude igra. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Ribe

LJUBAV: Ako se nekom udvarate, budite diskretniji. Ako ste u vezi, zanemarite prigovaranja od partnera. Kako tjedan bude odmicao, i ljubavne prilike će se poboljšavati. Zato idite korak po korak, pa će i rezultati biti trajniji. POSAO: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da s eksponirate. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Kad vam je teško, nađite vedre ljude. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆