Tjedni horoskop: Bikovi će napredovati na poslu, strijelce čekaju ljubavne pustolovine

Jarac, Djevica i Škorpion su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Tijekom ovog tjedna vaši će se osobni odnosi poboljšati, a vi ćete postati blaži i diskretniji. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača, ali neće biti senzacija. Sve ide tiho. POSAO: Napokon možete sve u vezi posla sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Kontakata će biti mnogo, a dosta toga ovisit će o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodite više računa o prehrani.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Bik

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete svoje osobne odnose postavljati u stanje blage distance. Nekako vam više neće biti toliko važno da razmjenjujete nježnosti, nego tek toliko da se zna da ste skupa. Ova površnost rezultat je propitkivanja vaših osjećaja. POSAO: Malim koracima napredovat ćete u specifičnim znanjima. To će zapravo ići kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Neće vas svi razumjeti, zato pazite kome što govorite. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni i bez predrasuda.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Blizanci

LJUBAV: Vaš privatni život više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni problematičan. Ovi dani mogli bi se opisati kao ravna zona kad se neće događati ništa posebno zanimljivo. Možda će vam biti malo dosadno, ali izdržite. Ne zavodite pod svaku cijenu. POSAO: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć zahtjeva koji stvaraju nove izazove. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati snaći. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite. Nemojte žuriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za različite prijedloge.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Rak

LJUBAV: Iako ćete se ponekad osjećati frustrirano, okolnosti, ljudi i događaji ipak će vam više ići, nego što neće ići na ruku u ljubavi. Zato budite otvoreni i vjerujte da je moguće da se dogodi nešto lijepo. Tada će vam se to i dogoditi. POSAO: Određene borbe za svoj stav i mišljenje vjerojatno nećete moći izbjeći. Važno je da budete dovoljno mudri i surađujete onoliko koliko možete. Bit će petljanja, a vi učinite sve da stvari postanu jasnije. Tako ćete naći kompromis i postići rezultat. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★★☆

Lav

LJUBAV: Bit ćete sve skloniji skrivanju svojih pravih osjećaja. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od naklonosti prema vama. POSAO: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će u malo manjim. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih postignuća iz prošlosti.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Djevica

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati kod kuće gdje možete opušteno uživati u društvu osobe koju volite. Neki će ipak rado izlaziti i to uglavnom s prijateljima. Povremeno ćete poželjeti da je malo više strasti, ali uvidjet ćete da to zasad ne ide. POSAO: Ponekad će vam se činiti da je oko vas previše ljudi s kojim morate komunicirati, a vi biste trenutačno najradije radili sami. Osvijestite što zapravo želite i što možete, te nađite zlatnu sredinu. Kompromisi su katkada potrebni. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite kretanje kao dobru naviku za vaše zdravlje.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vaga

LJUBAV: Mirnoća koju ćete primjećivati u osobnim odnosima ponekad će vas zaista zabrinjavati. Prihvatite je kao priliku da unaprijedite svoje osobne odnose ka filozofskim razinama. Zbunjujuće jest, ali može postati i zabavno. POSAO: Izgledat će kao da idete malo nazad, pa tek onda naprijed. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, otišli ste barem jedan korak prema naprijed, a i to je nešto. Razmislite o poniznosti i skromnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete ništa na silu.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Škorpion

LJUBAV: Izgledno je da ćete mnogo pričati s osobama suprotnog spola. To ipak ne znači da ćete tako povećati bliskost u odnosima. Bit će mnogo različitih tema, ali sve će to izgledati ako grebanje po površini. Oni pravi osjećaji bit će još na čekanju. POSAO: Nakon što proanalizirate postignuto, nastavit ćete razvijati sve bolju poslovnu budućnost. Ostalo je još malo vremena da se dovrše pripreme. One neće još biti potpuno gotove ovaj tjedan. Neka vam to ne živcira. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se zamarati nevažnim stvarima.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi za razne ljubavne pustolovine. Oni koji već jesu u duljim vezama proživljavat će novu renesansu. Zajedničko vrijeme će vam proletjeti ako budete slijedili želje druge strane. U protivnom, bit će malih rasprava. POSAO: Trenutačno niste u najboljoj formi za rad. Ne samo da vam se ne radi, nego i okolnosti ne daju poticaje. Nedostatak motivacije bit će prirodna posljedica ovakvog stanja. Uglavnom ćete odrađivati zadano, a najradije ćete pričati. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Jarac

LJUBAV: Male frustracije bit će zanemarivog karaktera, a kompenzirat ćete ih dobrim utjecajima u drugim područjima života. Mnogi će nakratko pobjeći u svoj posao ili društvo prijatelja, ali između njih i partnera sve je u redu. POSAO: Hvatat će vas nervoza kad će trebati komunicirati i surađivati s drugima. Najviše zato što s njihove strane neće sve teći profesionalno. Shvatite da nisu svi toliko otvoreni i inventivni kao vi i da ponekad nekom treba progledati i kroz prste. ZDRAVLJE&SAVJET: Živjet ćete u svom svijetu mašte.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer već neko vrijeme ništa ne ispunjava vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u svojoj vezi. Učinite tako. POSAO: Pred vama su novi zanimljivi zadaci. Najljepše je što su povezani s nizom kontakata ili putovanja, a vi to volite. Ipak, ne srljajte, nego prvo dobro sagledajte što vam se nudi, odvažite ispravno sve elemente, te tek onda djelujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pošteni ne samo prema sebi, nego i prema drugima.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆

Ribe

LJUBAV: Većinu ovih dana provodit ćete ili u samoći ili u čežnjama. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav uglavnom će vas mimoilaziti. Ne tugujte, jer će ova faza uskoro proći. Sve je na svom mjestu. POSAO: Vjerojatno ćete izbiti u prvi plan. Na vama je da radite i pokažete što znate. Okolnosti, ljudi i događaji ići će vam na ruku. Mnogi će dobiti onu pravu priliku koju su dugo čekali. Neki odgovori još će izostati, no kasnije će doći. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne razbijajte glavu sitnicama. One nisu važne.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★☆☆ ZDRAVLJE ★★★☆☆