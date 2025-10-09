Dama sa špice u odličnom traper baloneru, nosi ga uz neobične mokasinke

Ova dama nas je oduševila izborom plavog maxi traper balonera

Zagrebačke ulice već su prepune jesenskim outfitima, a prava jesenska uniforma su definitivno prijelazne jakne poput balonera. Iako smo često navikli na neutralne, klasične balonere, ova dama nas je oduševila izborom plavog maxi traper balonera.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Jednostavnu kombinaciju koja se sastojala od sivih traperica ravnog kroja i obične bijele majice, upotpunila je cool crnim mokasinkama s plavim đonom te crnom torbom sa zlatnim lancima koju je prebacila preko ramena. Outfit je upotpunila neobičnim sunčanim naočalama i okruglim naušnicama.