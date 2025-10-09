Dama sa špice u odličnom traper baloneru, nosi ga uz neobične mokasinke

PREDIVNI OUTFITI
Zagrebačka špica: Jesenski tonovi zavladali gradom, a dame ponovno oduševile stilom
Zagrebačke ulice već su prepune jesenskim outfitima, a prava jesenska uniforma su definitivno prijelazne jakne poput balonera. Iako smo često navikli na neutralne, klasične balonere, ova dama nas je oduševila izborom plavog maxi traper balonera.
Jednostavnu kombinaciju koja se sastojala od sivih traperica ravnog kroja i obične bijele majice, upotpunila je cool crnim mokasinkama s plavim đonom te crnom torbom sa zlatnim lancima koju je prebacila preko ramena. Outfit je upotpunila neobičnim sunčanim naočalama i okruglim naušnicama.