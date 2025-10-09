Najbolje slastice s pistacijama koje možete napraviti kod kuće

Pistacije su pravi dragulj među orašastim plodovima – svojim bogatim okusom, kremastom teksturom i prekrasnom zelenom bojom svaku slasticu pretvaraju u malo umjetničko djelo

Pistacije, sa svojim prepoznatljivim zelenim nijansama i bogatim, orašastim okusom, zauzimaju posebno mjesto u svijetu slastičarstva. Ovi luksuzni orašasti plodovi svakom desertu daju jedinstven karakter, savršenu ravnotežu okusa, teksture i boje. Njihova popularnost ne jenjava, a u posljednje je vrijeme dodatno porasla zahvaljujući viralnim trendovima na društvenim mrežama, poput "Dubai čokolade" koja je osvojila svijet. Od klasičnih francuskih slastica do modernih interpretacija, pistacija je postala sinonim za eleganciju i profinjenost.

Osim što su iznimno ukusne, pistacije su i hranjive, bogate proteinima, zdravim mastima i antioksidansima. Njihov blago slatkast i prepoznatljiv okus čini ih nezaboravnim, a prirodna zelena boja vizualno uljepšava svaku poslasticu. U nastavku donosimo tri provjerena recepta za deserte s pistacijama koje možete lako pripremiti kod kuće i oduševiti svoje ukućane i goste.

Pexels

Brzi cheesecake od pistacija

Kada poželite brz, kremast i osvježavajući desert, a ne želite paliti pećnicu, ovaj cheesecake je idealno rješenje. Spoj hrskave podloge i svilenkaste kreme od pistacija gotov je za manje od 20 minuta aktivnog rada, a rezultat je desert dostojan najboljih slastičarnica.

Sastojci za podlogu:

150 g mljevenog keksa (npr. petit beurre)

80 g otopljenog maslaca

3 žlice toplog mlijeka

Za kremu:

200 g mascarpone sira

200 g vrhnja za šlag

100 g bijele čokolade

100 g kreme ili namaza od pistacija

Za glazuru (po želji):

100 g kreme od pistacija

Priprema:

Podloga: Pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem i toplim mlijekom dok ne dobijete smjesu sličnu mokrom pijesku. Smjesu ravnomjerno utisnite na dno kalupa za tortu (promjera 20-22 cm) obloženog papirom za pečenje. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu.

Pomiješajte mljeveni keks s otopljenim maslacem i toplim mlijekom dok ne dobijete smjesu sličnu mokrom pijesku. Smjesu ravnomjerno utisnite na dno kalupa za tortu (promjera 20-22 cm) obloženog papirom za pečenje. Stavite u hladnjak dok pripremate kremu. Krema: Vrhnje za šlag izradite u čvrsti šlag. Bijelu čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici te je pustite da se malo ohladi. U drugoj posudi pjenjačom sjedinite mascarpone sir, otopljenu bijelu čokoladu i kremu od pistacija. Na kraju lagano špatulom umiješajte šlag u smjesu s mascarponeom dok krema ne postane homogena i prozračna.

Vrhnje za šlag izradite u čvrsti šlag. Bijelu čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici te je pustite da se malo ohladi. U drugoj posudi pjenjačom sjedinite mascarpone sir, otopljenu bijelu čokoladu i kremu od pistacija. Na kraju lagano špatulom umiješajte šlag u smjesu s mascarponeom dok krema ne postane homogena i prozračna. Slaganje: Kremu ravnomjerno rasporedite preko pripremljene podloge od keksa.

Kremu ravnomjerno rasporedite preko pripremljene podloge od keksa. Glazura: Ako želite, kratko otopite kremu od pistacija u mikrovalnoj pećnici (15-20 sekundi) kako bi postala tekuća i prelijte je preko kreme.

Ako želite, kratko otopite kremu od pistacija u mikrovalnoj pećnici (15-20 sekundi) kako bi postala tekuća i prelijte je preko kreme. Cheesecake stavite u hladnjak na najmanje 3-4 sata, a idealno preko noći, kako bi se potpuno stisnuo. Prije posluživanja ukrasite sjeckanim pistacijama.

Domaći sladoled od pistacija

Zaboravite na kupovne sladolede i pripremite vlastitu, nevjerojatno kremastu verziju kod kuće. Za ovaj recept ne treba vam aparat za sladoled, već samo tri sastojka i malo strpljenja dok čekate da se zamrzne.

Sastojci:

500 ml mliječnog vrhnja za šlag (minimalno 30% m.m., dobro ohlađeno)

400 g zaslađenog kondenziranog mlijeka (1 konzerva)

100 g očišćenih neslanih pistacija

Priprema:

Pasta od pistacija: Pistacije kratko tostirajte na suhoj tavi nekoliko minuta kako biste pojačali njihov okus i olakšali otpuštanje ulja. Ohlađene pistacije stavite u snažan blender ili sjeckalicu i miksajte dok se ne pretvore u glatku pastu. Proces može trajati 5-10 minuta, stoga budite strpljivi i povremeno zaustavite blender kako biste sastrugali smjesu sa stijenki.

Pistacije kratko tostirajte na suhoj tavi nekoliko minuta kako biste pojačali njihov okus i olakšali otpuštanje ulja. Ohlađene pistacije stavite u snažan blender ili sjeckalicu i miksajte dok se ne pretvore u glatku pastu. Proces može trajati 5-10 minuta, stoga budite strpljivi i povremeno zaustavite blender kako biste sastrugali smjesu sa stijenki. Priprema baze: Dobro ohlađeno vrhnje za šlag izmiksajte u čvrsti šlag. U drugoj posudi pomiješajte zaslađeno kondenzirano mlijeko i pripremljenu pastu od pistacija pa dobro izmiksajte dok se ne sjedine.

Dobro ohlađeno vrhnje za šlag izmiksajte u čvrsti šlag. U drugoj posudi pomiješajte zaslađeno kondenzirano mlijeko i pripremljenu pastu od pistacija pa dobro izmiksajte dok se ne sjedine. Spajanje: Špatulom, u tri navrata, lagano umiješajte šlag u smjesu s pistacijama i kondenziranim mlijekom. Miješajte nježno kako bi smjesa ostala prozračna.

Špatulom, u tri navrata, lagano umiješajte šlag u smjesu s pistacijama i kondenziranim mlijekom. Miješajte nježno kako bi smjesa ostala prozračna. Zamrzavanje: Smjesu prebacite u posudu pogodnu za zamrzavanje. Po želji, pospite s malo krupno sjeckanih pistacija za dodatnu teksturu. Zamrzavajte najmanje 8 sati, odnosno dok se sladoled potpuno ne stisne.

Pexels

Domaća krema od pistacija

Ova krema je izuzetno svestrana – možete je koristiti kao namaz za kruh ili palačinke, punjenje za kroasane i kolače ili kao dodatak drugim desertima. Okusom i kvalitetom nadmašuje većinu kupovnih verzija, a priprema je jednostavnija nego što mislite.

Sastojci:

150 g oljuštenih neslanih pistacija

180 ml mlijeka

30 g maslaca

100 g bijele čokolade

1 žlica šećera u prahu

Priprema: